Trồng răng: Không phải cha mẹ không muốn, mà vì…!

Sợ "phiền" con cháu - Nỗi lòng chung của các bậc cha mẹ

Người mẹ trong câu chuyện trên là bà Chu Thị Sinh (Hà Nội). Trong bữa cơm chiều, bà Sinh chỉ gắp những món ăn mềm được nấu nhừ vì việc sử dụng hàm răng giả tháo lắp không cho phép bà ăn những món cần phải nhai nhiều. Bà tâm sự: "Thực lòng thì tôi cũng muốn có hàm răng chắc khỏe để ăn uống cho thoải mái, nhưng phần vì sợ đau, phần vì không muốn con cái phải tốn kém tiền bạc nên tôi cứ trì hoãn gần chục năm nay!"

Bà Chu Thị Sinh bị mất răng hàm dưới, phải dùng hàm tháo lắp nhiều năm nay

"Khi trò chuyện, chúng tôi nhận ra đa số các bác lớn tuổi không làm răng không phải vì không muốn, mà vì sợ con cháu phải lo toan. Chính điều này mới thật sự là rào cản lớn nhất!", trích lời bác sĩ Nguyễn Gia Bảo - giám đốc chuyên môn chuyên khoa Cấy ghép implant - Nha khoa Lạc Việt Intech. Tương tự như bà Sinh, Hà Hồng Bắc (Hải Phòng) cũng âm thầm chịu đựng nỗi đau mất răng toàn hai hàm tới hàng chục năm vì "không muốn phiền hà đến các con, nó còn phải lo cho gia đình riêng của nó!".

Nói về những mong ước của mình, ông Bắc chia sẻ thêm: "Bây giờ gần 80 tuổi, bản thân tôi lo là trồng răng ở tuổi này sẽ nguy hiểm, mà phải đi lại nhiều lần, mất công mất việc của con cái, lại tốn kém thêm!"

Xóa bỏ rào cản để sống hạnh phúc trọn vẹn tuổi xế chiều

Cũng theo bác sĩ Gia Bảo, trồng răng Implant giờ đây không còn là hành trình phức tạp nếu ứng dụng các công nghệ trồng răng hiện đại như giải pháp DCT sử dụng máng hướng dẫn phẫu thuật, trụ lành thương cá nhân hóa, trụ phục hình cá nhân hóa. Với giải pháp hiện đại này, việc đặt trụ implant sẽ được thực hiện an toàn và chính xác, loại bỏ nguy cơ đào thải trụ.

Bác sĩ Nguyễn gia Bảo - Chuyên gia cấy ghép implant tại Nha khoa Lạc Việt Intech

"Hãy cho chúng con cơ hội đồng hành cùng cha mẹ!"

Bà Chu Thị Sinh sau khi quyết định trồng Implant đã rất xúc động sau khi hoàn thành quá trình trồng răng tại nha khoa Lạc Việt Intech: "Tôi cứ sợ làm phiền con cháu, nhưng hóa ra trồng răng implant lại đơn giản hơn mình nghĩ, khám và cấy trụ xong chỉ trong 1 buổi, không mất thời gian nghỉ dưỡng. Giờ tôi ăn uống ngon miệng, tự đi khám định kỳ được, không phải nhờ vả gì nhiều. Con cái cũng vui khi thấy mẹ khỏe mạnh."

Chị H.L - con dâu bà Sinh cũng chia sẻ: "Trước kia mẹ chồng tôi cương quyết từ chối đi khám và làm răng, nhưng được con cái động viên, cùng sự tư vấn tận tâm của các bác sĩ, mẹ tôi đã gác bỏ mọi lo âu và có được hàm răng mới đẹp như răng thật, sức khỏe cũng được nâng cao. Hiện tại, bà đã có thể ăn được nhiều món ăn đa dạng, bữa cơm gia đình tôi cũng nhờ đó mà có thêm nhiều tiếng cười!"

Ông Hà Hồng Bắc đã tìm lại được nụ cười tự tin sau khi trồng răng toàn hai hàm

"Trên đường từ Hải Phòng lên Hà Nội trồng răng, 2 bố con tôi cũng tâm sự nhiều điều. Trước giờ mình cứ sợ phiền con cái, nhưng các con lại lấy việc được chăm sóc cho bố mẹ là niềm vui. Giờ có 2 hàm răng mới rồi thì việc còn lại của mình là sống vui, sống khỏe để con cái yên lòng!"

Trồng răng Implant có lẽ không chỉ là hành trình tìm lại nụ cười, mà còn là món quà ý nghĩa để cha mẹ tận hưởng tuổi già trọn vẹn, bởi nụ cười của cha mẹ chính là bình yên và hạnh phúc lớn nhất của những người con.