Trồng răng Implant có đau không? Bác sĩ Răng Hàm Mặt giải đáp

Tuy nhiên, tâm lý sợ đau khi nhắc đến "khoan xương", "cấy vít" khiến rất nhiều cô chú, anh chị chần chừ điều trị.

Vậy thực tế trồng răng implant có đau không ? Hãy cùng lắng nghe giải đáp chi tiết từ bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn trong bài viết dưới đây.

Trồng răng Implant có đau không?

Trồng răng Implant có đau hay không còn phụ thuộc vào cơ địa, ngưỡng chịu đau và tình trạng răng miệng của từng người. Tuy nhiên, với kỹ thuật nha khoa hiện đại tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn, đa số khách hàng gần như không cảm thấy đau, hoặc chỉ hơi ê trong ngưỡng hoàn toàn có thể chịu được.

Bác sĩ cấy ghép Implant

Tại sao lại như vậy? Dưới đây là những lý do khoa học:

Trồng răng Implant trong trạng thái tiền mê

Cấy ghép Implant tiền mê được đội ngũ bác sĩ thực hiện trong phòng phẫu thuật áp lực dương vô trùng, giúp khách hàng trải qua quá trình trồng răng Implant một cách thư giãn, nhẹ nhàng.

Trồng răng Implant trong phòng phẫu thuật áp lực dương

Thời gian thực hiện rất nhanh chóng

Khác với các ca đại phẫu kéo dài hàng tiếng đồng hồ, kỹ thuật cấy ghép Implant hiện đại diễn ra rất nhanh. Với sự hỗ trợ của máy móc tiên tiến, việc đặt một trụ Implant đơn lẻ chỉ mất khoảng 15 – 20 phút, giúp giảm thiểu tối đa sưng tấy và khó chịu cho bệnh nhân.

Ít xâm lấn hơn nhổ răng

Nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế, việc cấy ghép Implant thường ít gây sang chấn hơn so với nhổ răng khôn mọc lệch. Khi nhổ răng, bác sĩ phải tác động lực để lấy chân răng ra, để lại một huyệt ổ răng lớn. Ngược lại, cấy Implant là quá trình khoan tạo lỗ chính xác theo kích thước trụ và mức độ tổn thương mô mềm là rất thấp.

Cảm giác sau khi hết thuốc tê sẽ như thế nào?

Mặc dù trong lúc làm không đau, nhưng sau khi thuốc tê/tiền mê tan hết (thường là 1-2 giờ sau phẫu thuật), cơ thể sẽ bắt đầu có những phản ứng tự nhiên. Đây là giai đoạn hồi phục và lành thương.

Bạn có thể gặp phải một số triệu chứng sau:

- Đau âm ỉ nhẹ

- Vùng má hoặc môi có thể sưng nhẹ trong 2-3 ngày đầu. Đây là phản ứng viêm bình thường của cơ thể.

- Có thể xuất hiện một chút máu thấm vào bông gạc trong ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, mức độ đau này thường nhẹ hơn nhiều so với đau răng do viêm tủy. Đa số khách hàng chỉ cần uống 1-2 liều thuốc giảm đau là có thể sinh hoạt, ăn uống bình thường ngay ngày hôm sau.

Yếu tố quyết định việc trồng răng Implant có đau không?

Tay nghề của bác sĩ phẫu thuật

Đây là yếu tố quan trọng nhất. Một bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm sẽ:

- Thao tác dứt khoát, chính xác, không làm tổn thương các mô lân cận.

- Kiểm soát tốt mũi khoan để không chạm vào dây thần kinh (nguyên nhân chính gây đau buốt kéo dài).

Công nghệ hỗ trợ

Việc ứng dụng công nghệ trồng răng Implant kỹ thuật số (như Robot định vị X-Guide, máng hướng dẫn phẫu thuật,...) giúp bác sĩ đặt trụ chuẩn xác đến từng milimet mà không cần rạch nướu rộng, hạn chế tối đa chảy máu và sưng đau.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong trồng răng Implant

Tình trạng xương hàm của bệnh nhân

Nếu xương hàm của bạn đủ tiêu chuẩn, việc cấy ghép sẽ rất đơn giản và gần như không đau sau phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu xương hàm bị tiêu nhiều, bác sĩ cần phải tiến hành thêm các kỹ thuật khác như nâng xoang kín/hở, ghép xương,... Việc can thiệp thêm này có thể khiến cảm giác ê ẩm sau phẫu thuật kéo dài hơn một chút, nhưng vẫn được kiểm soát tốt bằng thuốc giảm đau.

Bí quyết giảm đau hiệu quả sau khi trồng răng Implant

Để quá trình lành thương diễn ra nhanh chóng, bạn hãy lưu ý những lời khuyên sau từ bác sĩ:

- Tuân thủ đơn thuốc: Uống thuốc kháng sinh, kháng viêm và giảm đau đúng liều lượng bác sĩ kê đơn.

- Chườm lạnh và chườm ấm: Trong 24h đầu: Chườm túi lạnh bên ngoài má (vùng cấy ghép) để giảm sưng và tê dịu cơn đau. Từ ngày thứ 3 trở đi: Chườm ấm để làm tan máu bầm (nếu có) và giúp máu lưu thông tốt hơn.

- Chế độ ăn uống: Tránh ăn thức ăn nóng, cứng trong giai đoạn đầu sau cấy ghép. Uống nhiều nước để làm sạch khoang miệng.

- Vệ sinh răng miệng: Không súc miệng bằng nước muối trong 24h đầu vì có thể làm chảy máu kéo dài. Chải răng nhẹ nhàng, tránh chạm bàn chải vào vùng phẫu thuật.

- Tuyệt đối không hút thuốc: Thuốc lá là "kẻ thù" của Implant, làm tăng thời gian lành thương và tăng nguy cơ bị viêm nhiễm, gây đau nhức.

