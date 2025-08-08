Áp thấp nhiệt đới có thể giật cấp 8, người dân ven biển cần lưu tâm

Lúc 13h ngày 8-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tâm áp thấp nhiệt đới đang nằm trên vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới dự kiến di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 10 km/h, ít có khả năng gia tăng cường độ. Đến 13h ngày 9-8, tâm áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất vẫn ở cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục dịch chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 5-10 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực phía bắc Biển Đông. Cơ quan khí tượng nhận định, áp thấp nhiệt đới này khó ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông bắc bắc Biển Đông có mưa dông kèm gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao từ 2-3 m. Ngoài ra, trong ngày và đêm 8-8, vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông xuất hiện mưa rào, dông mạnh, kèm nguy cơ lốc xoáy và gió giật nguy hiểm.

Các tàu thuyền hoạt động trong những khu vực này có thể chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Để chủ động ứng phó, ngày 8-8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các bộ, ngành và chính quyền ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi sát tình hình.

Đồng thời, yêu cầu thông báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chủ động phòng tránh hoặc rời khỏi khu vực nguy hiểm. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng được yêu cầu sẵn sàng triển khai khi cần thiết.

Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Dự báo thời tiết ngày và đêm 08/08/2025 trên cả nước

TP. Hà Nội

Ngày 8-8, thời tiết tại Hà Nội chủ yếu có mây, ban ngày nắng nóng, đến chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông ở một số nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 26-28°C vào ban đêm và 35-37°C vào ban ngày.

Tây Bắc Bộ

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ban ngày nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông nhiều hơn, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26°C, có nơi dưới 23°C; cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C, riêng khu Tây Bắc 29-31°C.

Đông Bắc Bộ

Thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, vài nơi nắng nóng; riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng rõ rệt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một số nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C; cao nhất 32-35°C, riêng trung du và đồng bằng 35-36°C, có nơi vượt 36°C.

Thanh Hóa đến Huế

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, cao nhất 35-37°C, có nơi vượt 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông tiềm ẩn khả năng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban đêm 26-29°C; ban ngày, phía bắc 35-37°C, có nơi trên 37°C; phía nam 32-35°C, có nơi vượt 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào rải rác kèm dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ có mây, ban ngày nắng, nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác, một số nơi kèm dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, cao nhất 32-35°C, có nơi vượt 35°C.

TP. Hồ Chí Minh

Thời tiết TP. Hồ Chí Minh có mây, ban ngày nắng; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào rải rác, một số nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 25-27°C vào ban đêm và 32-35°C vào ban ngày.