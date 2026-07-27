Trọn vẹn thảnh thơi khi những "phút chưa tròn" của thiết bị được chăm chút kịp thời

Để biến những phút giây không mong muốn thành trải nghiệm nhẹ nhàng, LG Best Care - dịch vụ chăm sóc khách hàng chính hãng của LG - được phát triển như một hệ sinh thái toàn diện, giúp mỗi gia đình tận hưởng trọn vẹn sự thảnh thơi trong cuộc sống hiện đại.

Hệ sinh thái LG Best Care gồm bốn nhóm dịch vụ được xây dựng từ những nhu cầu thực tế của khách hàng: Gia hạn bảo hành giúp kéo dài thời gian bảo vệ sản phẩm; Evening Care+ hỗ trợ sửa chữa ngoài giờ hành chính; Ontime Care cho phép chủ động lựa chọn thời gian phục vụ; và Bright Care cung cấp quy trình bảo dưỡng, vệ sinh chuyên sâu cho từng nhóm thiết bị. Từ nỗi lo chi phí đến bài toán sắp xếp lịch trình hay chăm sóc sản phẩm từ sớm, mỗi dịch vụ đều hướng tới việc giúp các gia đình Việt duy trì nhịp sống thuận tiện hơn.

Kéo dài sự an tâm sau thời hạn bảo hành

TV, tủ lạnh, máy giặt hay điều hòa thường đồng hành cùng gia đình lâu hơn rất nhiều so với thời hạn bảo hành tiêu chuẩn. Khi sản phẩm bước sang những năm sử dụng tiếp theo, hao mòn là điều khó tránh khỏi. Lúc này, người dùng thường bắt đầu lo lắng về chi phí sửa chữa phát sinh, chất lượng linh kiện thay thế và việc phải tìm một nơi đủ tin cậy để gửi gắm thiết bị.

LG Best Care mang đến mang đến các lựa chọn kéo dài 12, 24 hoặc 36 tháng thời hạn bảo hành tùy sản phẩm.

Theo chị Minh Phương, Trưởng phòng Chính sách và Kế hoạch bảo hành LG, nhu cầu kéo dài thời gian bảo vệ sản phẩm xuất phát từ chính những câu hỏi khách hàng gửi đến tổng đài chăm sóc khách hàng của hãng. "Gói gia hạn bảo hành có thể hiểu như một lớp bảo hiểm thêm cho sản phẩm. Toàn bộ thông tin được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống LG, giúp khách hàng tra cứu và được xử lý nhanh chóng mà không phải qua nhiều bước xác nhận với đơn vị trung gian", chị Phương chia sẻ.

Theo đó, chương trình mang đến các lựa chọn kéo dài 12, 24 hoặc 36 tháng tùy sản phẩm. Khách hàng tiếp tục được hỗ trợ bởi kỹ thuật viên chính hãng, sử dụng linh kiện chuẩn và sửa chữa không giới hạn số lần, với phạm vi bảo vệ tương đương chính sách tiêu chuẩn ban đầu. Nhờ đó, người dùng không phải mất thời gian loay hoay tìm nơi sửa chữa uy tín mỗi khi máy báo lỗi.

Sắp xếp lịch sửa chữa vừa vặn với nhịp sống

"Máy hỏng thì tôi gọi thợ sửa được, nhưng cái khó là làm sao sắp xếp thời gian ở nhà để sửa" - chia sẻ của một khách hàng trẻ tại Hà Nội phản ánh nỗi niềm chung của rất nhiều gia đình hiện nay. Với những người dùng bận rộn, một ca sửa chữa trong giờ hành chính thường đồng nghĩa với việc phải xin nghỉ phép, điều chỉnh lịch làm việc hoặc đành chấp nhận chịu bất tiện thêm vài ngày.

Với dịch vụ Evening Care+ của LG, khách hàng có thể hẹn lịch hỗ trợ ngoài giờ hành chính, phù hợp với lịch trình sinh hoạt

Từ nhu cầu thực tế đó, Evening Care+ (dịch vụ chăm sóc ngoài giờ) cho phép kỹ thuật viên hỗ trợ ngoài giờ hành chính theo lịch hẹn. Theo số liệu vận hành do LG cung cấp, dịch vụ hiện phục vụ từ 17h đến 21h, trung bình khoảng 500 ca mỗi tháng và đã hỗ trợ xấp xỉ 25.000 trường hợp trong bốn năm. Thay vì yêu cầu khách hàng điều chỉnh lịch trình để phù hợp với dịch vụ, kỹ thuật viên có thể gõ cửa vào thời điểm gia đình đã trở về nhà, thảnh thơi và sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ.

Một cuộc hẹn rõ ràng, bớt đi thời gian chờ đợi

Sắp xếp được ngày sửa chữa mới chỉ giải quyết một phần vấn đề. Quá trình khắc phục sự cố không nên tạo thêm một khoảng thời gian bị động, khiến khách hàng phải túc trực ở nhà cả buổi chỉ để chờ thợ đến.

Dịch vụ Ontime Care (dịch vụ đúng giờ) của LG giải quyết bài toán này bằng cách cho phép khách hàng lựa chọn thời gian sửa chữa hoặc bảo dưỡng vừa khít với lịch trình cá nhân mà không phải trả thêm chi phí. Hiện LG đã triển khai Ontime Care tại hơn 22 tỉnh, thành phố với khoảng 90% kỹ thuật viên có mặt đúng giờ ngay từ cuộc hẹn đầu tiên.

Dịch vụ Ontime Care cho phép khách hàng lựa chọn thời gian sửa chữa hoặc bảo dưỡng vừa khít với lịch trình cá nhân

Theo đội ngũ bảo hành của LG, để quá trình thêm trơn tru, khách hàng chỉ cần chuẩn bị sẵn model sản phẩm, mô tả dấu hiệu bất thường kèm hình ảnh hoặc video. Thông tin càng rõ, kỹ thuật viên càng chuẩn bị đúng linh kiện, xử lý triệt để sự cố và hạn chế việc kéo dài sang một lần hẹn khác.

Chăm sóc trước khi thiết bị phát sinh sự cố

Bụi bẩn thường âm thầm tích tụ sâu bên trong điều hòa, máy giặt hay tủ lạnh từ lâu, trước khi máy làm mát kém, có mùi hôi hoặc vận hành ồn ào. Vệ sinh bề mặt thường xuyên là thói quen tốt, nhưng khó có thể thay thế quy trình kiểm tra chuyên sâu các bộ phận bên trong.

Dịch vụ bảo dưỡng chuyên sâu của LG áp dụng quy trình riêng biệt, giúp khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm lâu dài

Dịch vụ bảo dưỡng chuyên sâu của LG áp dụng quy trình riêng biệt: Điều hòa được vệ sinh lưới lọc, dàn nóng, dàn lạnh và khử khuẩn bằng hơi nước nóng, tia UV; máy giặt được tháo lồng, làm sạch bằng bơm áp lực cao; tủ lạnh được vệ sinh tấm lưng, khay kệ và kiểm tra vận hành sau bảo dưỡng.

Ranh giới giữa thói quen "hỏng đâu sửa đó" và việc bảo dưỡng bài bản đôi khi thể hiện qua những chi tiết rất nhỏ. Chị Thu Hà (34 tuổi, TP.HCM) nhớ lại lần gọi dịch vụ đến thay chiếc gioăng máy giặt: "Bình thường gọi thợ ngoài, họ thay xong linh kiện, máy chạy được là về. Nhưng hôm đó, kỹ thuật viên của hãng thay xong còn chủ động tháo lồng giặt, dùng máy bơm áp lực xịt rửa cặn bẩn bám lâu ngày bên trong và hướng dẫn mình cách tự vệ sinh. Nhìn cách họ xử lý những chỗ khuất mà bình thường mình không với tới được, mình thấy yên tâm hẳn và quyết định đặt luôn lịch bảo dưỡng cho cả điều hòa, tủ lạnh".

Khi những lo lắng về chi phí, thời gian và tình trạng hỏng hóc của máy móc được tháo gỡ sớm, người dùng có thể dành nhiều tâm trí hơn cho những điều thực sự quan trọng. Đó cũng là tinh thần mà hệ sinh thái LG Best Care hướng tới: tận tâm chăm chút những "phút chưa tròn", để mỗi gia đình luôn được sống trọn vẹn những điều rực rỡ nhất.