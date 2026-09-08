Trốn khỏi nhịp sống hối hả, đắm mình trong những làn sóng chữa lành tại ESC Spa, Cam Ranh

Đại dương là nguồn cảm hứng để thiết kế nên những liệu trình spa đặc biệt tại Radisson Blu Resort Cam Ranh

Với 292 phòng và biệt thự hướng biển, bãi cát vàng trải dài cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp, khu nghỉ dưỡng mang đến không gian lý tưởng để du khách tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn, từ nghỉ dưỡng, ẩm thực đến các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe.

Tiếp tục nâng tầm trải nghiệm wellness, Radisson Blu Resort Cam Ranh giới thiệu hành trình tái tạo thân – tâm – trí được truyền cảm hứng từ vẻ đẹp và nguồn năng lượng của đại dương. Những liệu trình spa được làm mới toàn diện, kết hợp giữa phương pháp trị liệu hiện đại và tinh hoa chăm sóc sức khỏe tự nhiên, đưa du khách bước vào không gian thư giãn sâu, nơi mỗi giác quan được đánh thức và nguồn năng lượng tích cực được hồi sinh sau từng trải nghiệm.

Radisson Blu Resort Cam Ranh chỉ cách vài bước chân đến bờ cát vàng tuyệt đẹp của Bãi Dài

Giữa cuộc sống hiện đại đầy bận rộn và vội vã, đôi khi điều chúng ta cần nhất là một khoảng yên để dừng lại, lắng nghe chính mình và tái kết nối với những giá trị cân bằng bên trong. Khi rời xa áp lực nơi phố thị và tìm về với biển cả, chúng ta được chữa lành bởi những làn gió mát lành, tiếng sóng rì rào và nguồn năng lượng bất tận của thiên nhiên.

Ẩn mình giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát của Radisson Blu Resort Cam Ranh, chỉ cách bãi cát vàng trải dài và làn nước biển trong xanh vài bước chân, ESC Spa là chốn bình yên dành cho những ai đang tìm kiếm sự tái tạo thể chất, tinh thần và cảm xúc. Với những liệu trình hoàn toàn mới, ESC Spa giúp mỗi du khách khơi mở hành trình chăm sóc sức khỏe riêng biệt, lấy cảm hứng từ nhịp điệu của đại dương được dẫn dắt bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm kết hợp với các liệu pháp truyền thống Việt Nam.

Những liệu trình lấy cảm hứng từ đại dương

Được thiết kế một cách tinh tế nhằm nuôi dưỡng toàn diện thân-tâm-trí, các liệu kết hợp hài hòa giữa những phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống của Việt Nam với các kỹ thuật trị liệu tiên tiến trên thế giới, đồng thời sử dụng các sản phẩm trị liệu có thành phần hữu cơ với nguồn gốc từ thiên nhiên bản địa.

Phòng trị liệu muối Himalaya - cơ hội trải nghiệm sức mạnh chữa lành tự nhiên

"Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe toàn diện không chỉ dừng lại ở việc phục hồi cơ thể mà còn là nuôi dưỡng sự bình yên từ bên trong," bà Vân Trần, Spa Manager của ESC Spa, cho biết. "Liệu trình ‘ESC Healing Hand’ được thiết kế để tạo nên sự kết nối sâu sắc giữa cơ thể, cảm xúc và tâm trí thông qua năng lượng từ những viên đá trị liệu đặc biệt. Mỗi chuyển động massage đều được thực hiện một cách nhẹ nhàng và có chủ đích, giúp du khách thả lỏng, tái tạo năng lượng và tìm lại trạng thái cân bằng nội tại."

Du khách cũng có cơ hội khám phá tinh hoa chăm sóc sức khỏe truyền thống của Việt Nam thông qua liệu trình "Massage Truyền Thống Việt Nam", liệu pháp kết hợp massage bằng dầu dừa ấm cùng kỹ thuật bấm huyệt tác động lên các đường kinh lạc, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, khai thông dòng năng lượng và tái tạo sự cân bằng cho cơ thể.

Liệu trình "ESC Healing Hand" kết hợp năng lượng từ các viên đá trị liệu cân bằng cảm xúc và mang lại cảm giác bình yên cho tâm hồn.

Khởi đầu ngày mới với lớp yoga riêng cùng huấn luyện viên cá nhân

Trong gói "Relaxation Experience", du khách sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe kéo dài ba ngày được thiết kế toàn diện, bao gồm mọi khía cạnh của hành trình wellness, từ chăm sóc thể chất, cân bằng tinh thần đến chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Mỗi ngày có thể bắt đầu bằng lớp yoga riêng tư khi ánh bình minh dần nhuộm sáng mặt biển, tiếp nối bằng bữa sáng bổ dưỡng được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon và giàu dưỡng chất.

Một lần trong suốt kỳ nghỉ, du khách sẽ được trải nghiệm liệu trình massage "ESC Healing Hand" kéo dài 60 phút, nhằm đánh thức các giác quan, khôi phục sự cân bằng và mang lại cảm giác thư thái. Bên cạnh đó, bữa trưa hoặc bữa tối "Health Booster" được phục vụ hàng ngày sẽ giới thiệu thực đơn phong phú với các món ăn giàu "siêu thực phẩm" được các đầu bếp của khu nghỉ dưỡng sáng tạo từ những nguyên liệu tươi sạch và tự nhiên. Tất cả hòa quyện để tạo nên một hành trình chăm sóc sức khỏe trọn vẹn, tươi mới và đầy sức sống.

Ẩn mình giữa những hàng dừa và hương hoa dịu nhẹ, ESC Spa không đơn thuần là một spa trong khu nghỉ dưỡng mà là một thiên đường chăm sóc sức khỏe độc lập. Hành trình thư giãn bắt đầu tại phòng xông hương liệu, nơi những tinh chất thảo mộc đánh thức cơ thể và tâm trí, trước khi du khách tiếp tục trải nghiệm phòng xông hơi giúp thanh lọc cơ thể, giải tỏa căng thẳng và loại bỏ độc tố.

Phòng trị liệu muối Himalaya cùng hang băng lạnh sảng khoái mang đến những trải nghiệm đánh thức các giác quan đầy thú vị, trong khi phòng tập yoga hướng biển là không gian lý tưởng để tìm lại sự cân bằng, hài hòa và kết nối với thiên nhiên.

Để đặt trước hành trình chăm sóc sức khỏe tại Radisson Blu Resort Cam Ranh, vui lòng truy cập website của khu nghỉ dưỡng Cam Ranh | Find Resort Deals | Radisson Blu, gửi email đến reservations.rcrb@radisson.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại +84 258 399 3666.