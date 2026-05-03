Trốn kẹt xe nên lên Hà Nội sớm, trên đường không chỗ nào là không kẹt xe!
Chiều 3/5, dù nhiều người dân trở lại Hà Nội sớm, lượng phương tiện tăng đột biến khiến các tuyến cửa ngõ và cao tốc ùn tắc kéo dài, di chuyển khó khăn.
Chiều 2/5, dù kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vẫn còn một ngày nữa mới kết thúc, nhiều người dân đã chủ động quay trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho công việc và học tập. Tuy nhiên, việc trở lại sớm không đồng nghĩa với việc tránh được cảnh ùn tắc giao thông, khi áp lực phương tiện đổ dồn về cửa ngõ Thủ đô vẫn ở mức cao.
Ghi nhận vào khoảng 16h30 cùng ngày tại khu vực cuối tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài gần 2km. Hàng nghìn ô tô di chuyển chậm chạp, nhích từng chút một để vào trung tâm thành phố hoặc rẽ lên tuyến Vành đai 3 trên cao. Nhiều thời điểm, các phương tiện gần như "chôn chân" tại chỗ do lưu lượng tăng đột biến.
Không chỉ riêng khu vực cao tốc, tại nút giao Pháp Vân – Bến xe Nước Ngầm, tình trạng ùn tắc cũng diễn ra kéo dài. Lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về kết hợp với mật độ giao thông nội đô khiến khu vực này thường xuyên rơi vào quá tải. Đặc biệt, nhiều người dân di chuyển bằng xe máy tỏ ra khá mệt mỏi khi phải len lỏi giữa dòng xe đông đúc, di chuyển chậm trong thời tiết oi bức.
Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã được tăng cường tại khu vực. Các chốt điều tiết được bố trí từ xa nhằm phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển hợp lý, hạn chế xung đột giao thông. Nhờ sự can thiệp kịp thời, tình trạng ùn tắc tuy chưa được giải tỏa hoàn toàn nhưng đã phần nào giảm áp lực tại các điểm nóng.