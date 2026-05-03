Chiều 2/5, dù kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vẫn còn một ngày nữa mới kết thúc, nhiều người dân đã chủ động quay trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho công việc và học tập. Tuy nhiên, việc trở lại sớm không đồng nghĩa với việc tránh được cảnh ùn tắc giao thông, khi áp lực phương tiện đổ dồn về cửa ngõ Thủ đô vẫn ở mức cao.

Ghi nhận vào khoảng 16h30 cùng ngày tại khu vực cuối tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài gần 2km. Hàng nghìn ô tô di chuyển chậm chạp, nhích từng chút một để vào trung tâm thành phố hoặc rẽ lên tuyến Vành đai 3 trên cao. Nhiều thời điểm, các phương tiện gần như "chôn chân" tại chỗ do lưu lượng tăng đột biến.

Chiều ngày 2/5, nhiều người dân chủ động quay lại Thủ Đô từ sớm để tránh ùn tắc kéo dài tuy nhiên trên các tuyến cao tốc dòng phương tiện nối dài khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn

Dòng xe ken đặc tại cửa ngõ phía Nam, người dân “chôn chân” nhiều giờ liền

Trên cao tốc, hướng vào nội đô dòng xe ùn tắc kéo dài

Người dân quay lại Thủ đô sớm nhưng vẫn gặp khó khăn khi lưu thông

Phương tiện tăng đột biến, nhiều đoạn đường rơi vào tình trạng ùn ứ

Không chỉ riêng khu vực cao tốc, tại nút giao Pháp Vân – Bến xe Nước Ngầm, tình trạng ùn tắc cũng diễn ra kéo dài. Lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về kết hợp với mật độ giao thông nội đô khiến khu vực này thường xuyên rơi vào quá tải. Đặc biệt, nhiều người dân di chuyển bằng xe máy tỏ ra khá mệt mỏi khi phải len lỏi giữa dòng xe đông đúc, di chuyển chậm trong thời tiết oi bức.

Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã được tăng cường tại khu vực. Các chốt điều tiết được bố trí từ xa nhằm phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển hợp lý, hạn chế xung đột giao thông. Nhờ sự can thiệp kịp thời, tình trạng ùn tắc tuy chưa được giải tỏa hoàn toàn nhưng đã phần nào giảm áp lực tại các điểm nóng.

Lượng lớn ô tô cá nhân và xe máy đổ về Hà Nội trước ngày kết thúc kỳ nghỉ

Trẻ em theo cha mẹ di chuyển sớm, cùng dòng người trở lại thành phố

Dòng ô tô cá nhân kéo dài hàng km trên các tuyến cao tốc hướng về Hà Nội

Lực lượng chức năng tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông