Trọn bộ bí kíp đãi khách linh đình ngày Tết

Tết là khoảng thời gian đặc biệt để bạn bè, gia đình sum họp cùng nhau sau một năm học tập và làm việc bận rộn. Do đó đón tiếp khách chu đáo luôn là mối quan tâm hàng đầu của các gia chủ vào dịp Tết. Dưới đây là bộ bí kíp đãi khách bạn có thể áp dụng cho một mùa tết vui linh đình.



Bí kíp 1: Trọn vị tươi ngon trong vài nốt nhạc

Còn gì tuyệt vời hơn một bữa ăn thân mật do đích thân gia chủ chuẩn bị? Ngày Tết vốn vui vẻ nay lại thêm ấm cúng khi mọi người cùng quây quần, thưởng thức những món ăn ngon với nhau. Tuy nhiên, thực phẩm vốn được dự trữ trước Tết sẽ thường gặp tình trạng đông đá làm tốn nhiều thời gian chuẩn bị, nấu nướng của bạn, lại khó giữ được vị tươi ngon ban đầu.

Nắm bắt những "nỗi niềm" của gia chủ, Aqua ra mắt dòng tủ lạnh thế hệ mới Aqua Magic Cooling ngăn đông dưới với ngăn Magic Room sở hữu phạm vi điều chỉnh nhiệt rộng, từ -18 độ C đến 5 độ C, giúp ích rất nhiều trong việc lưu trữ thực phẩm. Ở mức nhiệt -7 độ C, ngăn làm lạnh có thể được chuyển đổi thành ngăn đông mềm, đảm bảo dinh dưỡng và độ tươi ngon của thực phẩm lên đến 7 ngày.

Ngoài ra, sở hữu dải nhiệt độ rộng, ngăn Magic Room có thể trở thành ngăn dự phòng, giúp bạn mở rộng ngăn đông (ở -18 độ C) để trữ thực phẩm tươi sống dài ngày, mở rộng thêm ngăn mát (4 độ C) để dự trữ rau củ cho nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết.

Món nộm xoài thịt bò nay lại càng ngon hơn khi thịt bò được đông mềm tại ngăn Magic Room giúp giữ trọn vị tươi, mềm, thơm của thịt. Món gà xé phay nay thêm hấp dẫn vì gà được bảo quản đông mềm, giúp giữ trọn độ ẩm, mềm của thịt. Bên cạnh đó, thời gian rã đông thực phẩm được cắt giảm cũng là điểm cộng đáng chú ý của ngăn làm lạnh Magic Room, giúp bạn chế biến những món ăn ngon thật nhanh chóng.

Bí kíp 2: Nhấn nhá bằng đồ uống độc đáo - Bia tuyết

Khi đã nấu ăn thật nhanh bạn có thể nấu thật nhiều món và tạo thành một bữa tiệc linh đình. Bữa tiệc tại gia của bạn sẽ thêm phần thú vị với sự góp mặt của những chai bia tuyết, thức uống mà thực khách đôi khi chỉ có thể được thưởng thức tại những nhà hàng cao cấp. Bạn có thể điều chỉnh ngăn Magic Room tại mức nhiệt -10 độ C, dự trữ bia từ 4 tiếng trở lên tùy lượng bia, sau đó lấy ra gõ nhẹ là đã có những chai bia tuyết mát lạnh.

Bí kíp 3: Gây ấn tượng về phong cách hiện đại và tiện lợi.

Sau bữa tiệc linh đình tại bàn ăn, khi gia chủ và thực khách lại tiếp tục vui chuyện ở phòng khách thì chức năng lấy nước ngoài của tủ lạnh Aqua Magic Cooling ngăn đông dưới sẽ là một bất ngờ thú vị. Với ngăn chứa nước dung tích lớn, thực khách có thể tự tay rót những ly nước mát lạnh mà không cần mất thêm thời gian mở tủ. Chỉ cần đưa sát ly vào vòi lấy nước ngoài, dòng nước trong lành sẽ tuôn chảy dễ dàng để giải ngay cơn khát, mong cho một năm mọi việc luôn trôi chảy và thuận lợi.

Với tủ lạnh Aqua Magic Cooling ngăn đông dưới, ngày Tết của bạn sẽ thêm rộn ràng cùng những bữa tiệc đầm ấm, linh đình. Đặc biệt trong dịp năm mới Canh Tý, khách hàng sẽ nhận được bếp nướng điện L&L trị giá 1,290,000 VNĐ khi mua tủ lạnh Aqua Magic Cooling ngăn đông dưới. Tìm hiểu thêm ngay tại đây: https://bit.ly/2s223f7.