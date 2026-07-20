Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ lại bị team qua đường "tóm dính" khi đang hẹn hò?

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ luôn là đề tài được cư dân mạng quan tâm. Mới đây, một bức ảnh được cho là ghi lại buổi hẹn hò cà phê của cặp đôi bất ngờ lan truyền, nhanh chóng thu hút thêm sự bàn tán. Dù nhân vật trong ảnh không lộ rõ gương mặt, hàng loạt "thánh soi" vẫn tự tin cho rằng đây chính là nam ca sĩ và nàng hậu đình đám.

Theo hình ảnh đang được chia sẻ, hai nhân vật ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê. Người đàn ông diện áo trắng tay dài, đội mũ len, đeo kính đen và ngồi nghiêng người về phía cô gái. Trong khi đó, cô gái mặc nguyên cây trắng với áo ôm sát và chân váy ngắn, quay lưng về phía ống kính nên không thể nhìn rõ gương mặt. Cả hai ngồi khá sát nhau, tạo cảm giác như đang có một buổi hẹn hò thường ngày.

Team qua đường bắt gặp cặp đôi được cho là Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ

Điều khiến bức ảnh nhanh chóng gây xôn xao là màn đối chiếu của cư dân mạng. Nhiều người phát hiện bộ trang phục của chàng trai trong ảnh có nhiều điểm trùng khớp với outfit mà Trịnh Thăng Bình từng đăng trên trang cá nhân vào giữa tháng 7. Thời điểm đó, nam ca sĩ chia sẻ loạt ảnh trong lúc tổng duyệt cho một chương trình, với chiếc áo trắng tay dài, mũ len và kính đen giống hệt.

Về phía cô gái, netizen cũng lập tức so sánh với những hình ảnh gần đây của Thanh Thuỷ. Theo nhiều ý kiến, vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc dài cùng phong cách diện trang phục trắng khá giống Hoa hậu Việt Nam 2022. Thậm chí, một số tài khoản còn nhận xét kiểu váy và thần thái của cô gái trong ảnh có nhiều nét tương đồng với những lần Thanh Thuỷ xuất hiện.

Từ những chi tiết này, nhiều người càng tin rằng khung hình đang lan truyền chính là buổi hẹn hò của Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ. Tuy nhiên, tất cả hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng, bởi hai nhân vật chính chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Cư dân mạng soi trang phục của Trịnh Thăng Bình và vóc dáng của Hoa hậu Thanh Thuỷ khá tương đồng với bộ đôi trong ảnh

Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi bị đặt vào nghi vấn yêu đương. Tin đồn hẹn hò giữa Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ đã râm ran từ giữa năm 2025, khi cả hai liên tục bị "thánh soi" phát hiện sử dụng đồ đôi, check-in tại những địa điểm giống nhau hay xuất hiện nhiều chi tiết trùng hợp trên mạng xã hội. Dù những dấu hiệu này từng gây bàn tán, cả hai vẫn giữ im lặng và không lên tiếng về mối quan hệ.

Cho đến giữa tháng 1 vừa qua, tại một sự kiện, Hoa hậu Thanh Thuỷ bị soi di chuyển ra về bằng một chiếc xế hộp hoa hao với mẫu xe, biển số xe Trịnh Thăng Bình từng sử dụng trong một MV trước đây. Chưa dừng lại ở đó, "team qua đường" còn cho rằng tài xế đưa Thanh Thuỷ về chính là nhân viên của Trịnh Thăng Bình.

Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ liên tục bị soi hint, dấy nghi vấn hẹn hò từ tháng 8/2025

Đến giữa tháng 3 vừa qua, nghi vấn càng bùng nổ khi Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ được bắt gặp cùng nhau tình tứ giữa phố. Khi đó, nàng hậu được bắt gặp đến công ty riêng của nam ca sĩ, sau đó cả hai cùng rời đi và có những cử chỉ thân mật. Đặc biệt, hình ảnh Thanh Thuỷ khoác tay Trịnh Thăng Bình khi băng qua đường khiến cư dân mạng gần như tin rằng cả hai đang trong một mối quan hệ tình cảm.

Khi những thông tin xoay quanh đời tư của Thanh Thuỷ rộ lên, phía công ty quản lý lên tiếng nhấn mạnh cô vẫn đang tập trung vào các dự án chuyên môn, những chương trình xã hội cũng như các kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Phía công ty khẳng định luôn tôn trọng đời sống cá nhân của các nghệ sĩ, cho rằng mỗi cá nhân đều có không gian riêng và quyền đưa ra những lựa chọn phù hợp cho cuộc sống của mình.

Về phía Trịnh Thăng Bình, nam ca sĩ chưa có động thái hay phản hồi nào về những thông tin tình cảm với Thanh Thuỷ.

Bắt gặp Trịnh Thăng Bình và Thanh Thuỷ tình tứ giữa đường (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Ảnh: Tổng hợp