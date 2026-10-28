Trịnh Sảng không dám ló mặt sau khi làm vợ bé đại gia, "dao kéo" đến mức để lại sẹo lõm sâu trên miệng

Trịnh Sảng từng nổi đình đám nhờ loạt phim như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Cổ Kiếm Kỳ Đàm hay Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Cách đây 5 năm, cô bị cấm sóng vĩnh viễn ở showbiz Hoa ngữ vì vướng hàng loạt bê bối đời tư nghiêm trọng. Trịnh Sảng lập tức tháo chạy sang Mỹ để trốn nợ hàng loạt đối tác. Kể từ đó đến nay, nữ diễn viên hiếm khi xuất hiện công khai, cũng không trở về quê nhà Trung Quốc.

Tuy nhiên, vào ngày 27/10, Trịnh Sảng bất ngờ đăng tải loạt video trên tài khoản Instagram phụ, hé lộ hình ảnh cô đi du lịch tại một khu chợ đêm ở Đài Loan (Trung Quốc). Sự xuất hiện công khai trên phố hiếm hoi sau thời gian dài ở ẩn của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Trịnh Sản ăn mặc giản dị với mũ lưỡi trai màu đen, áo phông kẻ sọc xanh đậm và quần jeans dáng rộng. Cô ra ngoài một mình, đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ để lộ 2 con mắt. Trong suốt chuyến đi dạo chợ đêm, Trịnh Sảng không tháo khẩu trang vì sợ người xung quanh nhận ra. Cô lặng lẽ hòa mình vào đám đông mà không gây chú ý.

Trịnh Sảng vừa sang Đài Loan (Trung Quốc) du lịch. Ảnh: China Times.

Do video được một người khác quay lại, một số cư dân mạng tò mò hỏi: “Ai quay video cho bạn vậy?”. Trịnh Sảng đích thân trả lời rằng người quay chính là chủ quầy trò chơi. Khi có người tò mò hỏi liệu cô có đang ở chợ đêm Ninh Hạ hay không, nữ diễn viên đánh trống lãng, không trả lời câu hỏi của netizen. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Trịnh Sảng đang tránh tiết lộ tung tích của mình vì sợ các chủ nợ tìm đến đòi tiền. Cô cũng không lộ mặt ở nơi công cộng vì bản thân có sự thay đổi về lớn về ngoại hình sau khi ra nước ngoài sống và làm vợ bé đại gia lừa đảo.

Theo truyền thông Trung Quốc, sau nhiều năm sống chui nhủi trốn nợ ở Mỹ, nữ diễn viên sinh năm 1991 hiện tại đã mất hết hào quang và khí chất của người nổi tiếng. Gương mặt của Trịnh Sảng lộ rõ di chứng thẩm mỹ hỏng với đôi mắt lúc nào phải cố mở to, đôi môi sưng húp kỳ lạ, bên mép phải miệng có vết sẹo lõm dài và sậm màu thấy rõ. Cách đây không lâu, Trịnh Sảng bí mật sang Hàn Quốc điều trị sẹo bằng tia laser, chỉnh sửa đôi môi ếch méo xệch sau lần chi bộn tiền để tiêm chất làm đầy, "dao kéo" toàn bộ gương mặt nhằm trẻ hóa nhan sắc, nhưng "thành phẩm" cuối cùng lại bị lỗi.

Do lạm dụng thẩm mỹ quá đà, khóe miệng của Trịnh Sảng bị sẹo lõm thấy rõ...

... gương mặt của cô cũng sưng tấy, đôi môi vều lên như môi ếch. Ảnh: Sina.

Trịnh Sảng rớt đài vì phạm phải những lỗi lầm không thể tha thứ. Vào năm 2021, cô đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng bỏ sang Mỹ sinh sống. Con song sinh của cô được bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Trịnh Sảng chỉ được gặp gỡ, đưa con đi chơi theo lịch định kỳ hàng tháng.

Trịnh Sảng - Trương Hằng có con song sinh bằng cách nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, cả 2 sau đó chia tay và xảy ra đấu tố tình ái. Ảnh: 163.

Đến năm 2024, Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ. Cô chấp nhận làm người tình và sinh con cho vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, không có công ăn việc làm, lại thêm việc bị các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục khắp nước Mỹ để đòi tiền. Đáng chú ý, Diệp Diên Vỹ nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bị bắt giam. Các nguồn tin cho biết Trịnh Sảng còn đang mắc nợ các đối tác khoảng 120 triệu NDT (474 tỷ đồng). Do dây dưa không trả, cô đã bị liệt vào danh sách thất tín ở quê nhà. Điều này khiến Trịnh Sảng 5 năm qua không dám trở về Trung Quốc. Cha mẹ cô muốn thăm con chỉ có thể lặn lội sang Mỹ.

Theo nguồn tin trong giới, Trịnh Sảng chấp nhận là nhân tình của Diệp Diên Vỹ (áo trắng) với điều kiện đại gia này phải chăm lo cho cuộc sống, đồng thời bảo vệ cô trước sự truy đuổi và lăm le trả thù của các chủ nợ

Nguồn: Sina, Sohu