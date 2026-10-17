Trịnh Bảo, Trần Tiến Dũng bất ngờ hội ngộ với Mister Cosmo China 2026 tại Thượng Hải

Tại Thượng Hải, Trung Quốc, hai nam vương Trịnh Bảo và Trần Tiến Dũng vừa sải bước trong show diễn của nhà thiết kế Jennifer Ly thuộc khuôn khổ Shanghai Fashion Week SS 2027, ở phần trình diễn Glam Showcase. Đi cùng họ là dàn gương mặt từ các cuộc thi sắc đẹp quốc tế: Xie Lu Xing Dan Cary, MGI All Stars China 2026, đảm nhận vị trí First Face, trong khi hai vị trí Vedette thuộc về Peter Wang, Mister Cosmo China 2026, và Yolanda Liu Xuebin, Miss Grand Hong Kong 2026.

Dàn người mẫu lần lượt thể hiện hơn 30 thiết kế thuộc bộ sưu tập Nữ Hoàng Bóng Đêm (Queen of the Night), mỗi người mang một sắc thái riêng qua chuyển động, thần thái và cách trình diễn trang phục. Sự kết hợp giữa các gương mặt Việt Nam và Trung Quốc, giữa người mẫu nam và nữ, giúp show diễn có nhiều lớp cảm xúc hơn so với một sàn catwalk thông thường.

Theo nhà thiết kế, bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hành trình đi qua bóng tối để tìm thấy ánh sáng. "Tôi tin rằng bên trong mỗi người phụ nữ đều hiện hữu một nữ hoàng. Có lúc nàng lạnh lùng và kiêu hãnh như băng giá; có lúc sâu thẳm, bí ẩn như đại dương; có lúc mạnh mẽ và tràn đầy sinh khí như đại ngàn; và cũng có những thời khắc, nàng phải bước xuyên qua ngọn lửa để tái sinh", Jennifer Ly chia sẻ.

Với cô, "nữ hoàng" không chỉ là vẻ ngoài lộng lẫy hay quyền lực, mà là sự tự tin và khả năng tự quyết định lựa chọn của chính mình. Thay vì gói vẻ đẹp nữ tính vào một khuôn mẫu, nhà thiết kế chia nó thành nhiều trạng thái khác nhau, thể hiện rõ nhất qua bốn thiết kế chủ đạo.

Nữ Hoàng Băng Tuyết đại diện cho người phụ nữ điềm tĩnh, kiêu hãnh và làm chủ cảm xúc, với những đường nét dứt khoát. Phượng Hoàng Tái Sinh mượn hình tượng phượng hoàng để nói về sự hồi sinh sau nghịch cảnh, khi tổn thương trở thành chất liệu để trưởng thành. Hơi Thở Đại Ngàn chuyển cảm hứng thiên nhiên thành tinh thần tự do, hướng đến người phụ nữ dám bộc lộ cá tính. Còn Giọt Lệ Biển Sâu trầm lắng hơn cả, dùng gam xanh đại dương điểm vàng và bạc để gợi những trải nghiệm âm thầm bồi đắp nội lực.

Về kỹ thuật, bộ sưu tập theo tinh thần Haute Couture đương đại, chuộng phom ôm sát, đường cắt có cấu trúc và hoàn thiện thủ công. Pha lê đính kết, chất liệu ánh kim cùng các điểm bắt sáng được tính toán để nổi bật dưới đèn sân khấu, trong khi sự tương phản giữa gam tối và ánh sáng chạy xuyên suốt toàn bộ thiết kế.

Jennifer Ly

Jennifer Ly là nhà sáng lập kiêm nhà thiết kế thời trang đến từ Việt Nam. Trước khi theo đuổi thiết kế, cô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và từng đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế 2024, Hoa hậu Sắc đẹp Vĩnh cửu 2024. Qua Nữ Hoàng Bóng Đêm, cô tiếp tục hướng đi quen thuộc của mình: đặt câu chuyện của người mặc lên trước, để trang phục giúp họ thể hiện cá tính thay vì chạy theo một chuẩn đẹp chung.