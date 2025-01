Triệu Lộ Tư - một cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu mến phim ảnh Hoa ngữ. Từ một cô gái trẻ đam mê thiết kế thời trang, cô đã vụt sáng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất của làng giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đó là một hành trình đầy gian truân, với những góc khuất về sức khỏe tinh thần và thể chất khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Cô gái năng động và đa tài

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành diễn viên, Triệu Lộ Tư từng theo học chuyên ngành thiết kế thời trang tại Đại học Minh Đạo và có thời gian trao đổi sinh viên tại Los Angeles, Mỹ. Cô là người có niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực cay. Khi còn du học ở Đài Loan, cô thường trổ tài nấu các món ăn quê hương cho bạn bè. Thậm chí, cô còn có ý định mở một gian hàng bán hoành thánh trong trường, tự mình đi chợ sớm để chọn nguyên liệu tươi ngon nhất.

Mẫu người lý tưởng của Triệu Lộ Tư cũng rất thú vị, là sự kết hợp giữa nét hài hước của Wang Yilun, sự dịu dàng của Xiao Zhan, vẻ dễ thương của Wu Junyu và sự tinh ranh của Li Hongyi. Cô còn là một người yêu động vật, chăm sóc 3 chú chó đáng yêu (Ba Wan, Mi Dou, Lai Fu) và một chú mèo (Rou Rou). Ngoài ra, Triệu Lộ Tư còn có tài năng chơi đàn tranh truyền thống của Trung Quốc.

Triệu Lộ Tư chính thức gia nhập làng giải trí vào năm 2016 với vai trò người dẫn chương trình cho "Hoắc Tinh Thanh Bảo Cúc" (Cơ quan tình báo sao Hỏa). Năm 2017, cô bắt đầu bén duyên với diễn xuất qua các vai phụ trong "Cinderella Chef" và "City of Rock". Năm 2018, vai diễn phụ trong "Untouchable Lovers" đã mang lại cho cô sự chú ý đầu tiên.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư là khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim xuyên không cổ trang "Oh! My Emperor" (Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta). Bộ phim này đã giúp cô nhanh chóng nổi tiếng và nhận được giải thưởng "Người mới xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim và truyền hình Golden Bud.

Sau thành công này, Triệu Lộ Tư liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim khác nhau, từ chuyển thể "Autumn in my heart" (Trái tim mùa thu) phiên bản Trung Quốc, đến các phim cổ trang "Prodigy Healer" (Thanh nang truyện), "Love Better Than Immortality" (Thiên lôi nhất bộ chi xuân hoa thu nguyệt), và phim tình cảm lãng mạn "I Hear You" (Em chỉ thích anh).

Năm 2020, vai diễn trong "The Romance of Tiger and Rose" (Trần Thiên Thiên trong lời đồn) đã mang về cho cô giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Giải thưởng Văn Dung. Cùng năm, cô còn có hai tác phẩm khác được ra mắt là "Love of Thousand Years" (Tam thiên nha sát) và "Dating in the Kitchen" (Yêu em từ dạ dày).

Năm 2021, Triệu Lộ Tư nhận giải "Ngôi sao châu Á" tại Giải thưởng Phim truyền hình quốc tế Seoul với vai diễn trong "The long ballad" (Trường ca hành). Cô cũng tham gia các dự án như "Please feel at ease Mr. Ling" (Vô tình nhặt được tổng tài) và "A female student arrives at the Imperial College" (Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử).

Năm 2022, Triệu Lộ Tư tiếp tục khẳng định vị thế qua các bộ phim "Who rules the world" (Thả thí thiên hạ), "Love like the galaxy" (Tinh hán xán lạn) và "Gen Z" (Hậu lãng). Đến năm 2023, cô trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Versace, một minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của cô. Năm 2024, cô thử sức ở lĩnh vực âm nhạc với ca khúc "You R" và đóng trong "There's a Kiosk by the Clouds" (Vân tịch tiểu mai) và "The Story of Pearl Girl" (Minh Châu truyện).

Khủng hoảng sức khỏe và những bê bối

Tuy nhiên, đằng sau thành công rực rỡ đó là những áp lực và mệt mỏi mà Triệu Lộ Tư phải đối mặt. Cô đã phải tạm dừng mọi hoạt động từ tháng 12 năm 2024 vì lý do sức khỏe. Năm 2024, người ta tiết lộ rằng cô đang phải chiến đấu với chứng mất ngôn ngữ do lịch trình làm việc quá dày đặc. Cô phải cần đến mặt nạ dưỡng khí trong quá trình quay phim, gặp khó khăn khi di chuyển và thậm chí phải học lại cách đi bộ.

Ngoài ra, cô cũng chia sẻ rằng bản thân đã bắt đầu bị trầm cảm từ năm 2019, sau khi trải qua những cú sốc lớn như bị ngược đãi, mất người thân và gia đình có người bị chẩn đoán mắc ung thư.

Không chỉ vậy, năm 2022, nữ diễn viên bị chỉ trích vì để trợ lý quỳ gối đi giày cho mình. Tuy nhiên, nhiều người đã lên tiếng bảo vệ cô. Vào tháng 10/2024, tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ lan truyền khi khuôn mặt cô có sự khác biệt so với trước đây, nhưng cũng có nhiều người cho rằng đó là do cô giảm cân.

Đáng chú ý nhất là thông tin về việc Triệu Lộ Tư bị sếp hành hung vào năm 2019, khi cô còn là một diễn viên trẻ. Theo lời kể của một người bạn thân, cô đã bị sếp đánh và sỉ nhục sau khi trượt buổi thử vai. Thậm chí, có tin đồn cho rằng người hành hung cô là một nữ diễn viên nổi tiếng khác là Hứa Dịch Nhược, nhưng thông tin này chưa được xác thực.

Về đời tư, vào tháng 2/2024, có tin đồn Triệu Lộ Tư hẹn hò với Lay (Trương Nghệ Hưng) của EXO khi cả hai bị bắt gặp cùng ở một khách sạn. Tuy nhiên, phía Lay đã phủ nhận tin đồn này, còn Triệu Lộ Tư vẫn giữ im lặng.