Triệu Lộ Tư nhận danh phận toàn cầu của Valentino đúng sinh nhật 27 tuổi, fan Dương Tử ấm ức: "3 năm chỉ đổi được chức đại sứ"

Trưa 9/11, Valentino chính thức thông báo Triệu Lộ Tư trở thành đại diện thương hiệu toàn cầu, theo ETtoday và TVBS. Ngày công bố trùng đúng sinh nhật 27 tuổi của nữ diễn viên, nên truyền thông xứ Đài gọi đây là "món quà thời trang" lớn nhất cô nhận được năm nay. Theo phía thương hiệu, Triệu Lộ Tư không ngừng thử thách bản thân ở cả diễn xuất lẫn thời trang, tinh thần ấy khớp với sự táo bạo của Valentino, và nhà mốt kỳ vọng cô sẽ giúp kéo gần khoảng cách với thế hệ người tiêu dùng trẻ ở Trung Quốc cũng như châu Á.

Triệu Lộ Tư trong bộ ảnh đầu tiên với tư cách đại diện thương hiệu toàn cầu, diện áo đỏ viền đen cùng túi Rockstud Maxxing. Ảnh: Valentino

Trong phát biểu được TVBS đăng tải, Triệu Lộ Tư cho biết cô rất vui khi trở thành một thành viên của "đại gia đình" Valentino. "Valentino có ý nghĩa đặc biệt trong lòng tôi, nhất là thẩm mỹ cổ điển của giám đốc sáng tạo Alessandro Michele, vừa thanh lịch, lãng mạn vừa đầy sức mạnh", cô nói. Bộ ảnh đầu tiên với tư cách đại diện toàn cầu cho thấy một Triệu Lộ Tư trưởng thành hơn hẳn hình ảnh ngọt ngào quen thuộc: áo đỏ viền đen, vòng ngọc trai, hoa tai dáng dài và chiếc túi Rockstud Maxxing cỡ lớn bằng da bê đen đính đinh tán.

Fan Dương Tử ấm ức, fan Triệu Lộ Tư "đòi nợ cũ"

Tin vui của Triệu Lộ Tư nhanh chóng biến thành chiến trường. Một blogger giải trí trên Weibo viết rằng trước đây Dương Tử chỉ là đại diện thương hiệu Valentino, "không có quảng cáo ngoài trời, đãi ngộ cũng khá kém", nên lần này "em gái thực sự đã áp đảo đàn chị". Bài đăng kèm lời dự đoán: "Đoán xem sắp tới có màn đá xéo qua lại giữa hai bên không? Các màn cà khịa đã chính thức bắt đầu rồi đây."

Cư dân mạng lập tức đào lại màn đấu khẩu cũ giữa hai fandom. Khi đó, fan Triệu Lộ Tư tuyên bố thần tượng của họ "không phải danh phận cao nhất thì không nhận", vì lần đầu hợp tác với nhà mốt xa xỉ đã được trao hẳn danh hiệu toàn cầu. Fan Dương Tử đáp trả rằng nhà kia "tự tin dữ vậy sao", còn nhắc chuyện Dương Tử từng được đề cử Nữ chính xuất sắc tại giải Bạch Ngọc Lan nhờ bộ phim quán quân năm, "thế mà họ lại ảo tưởng người nhà mình cũng được đề cử". Một người khác còn cho rằng fan Triệu Lộ Tư "mắc chứng ám ảnh", không hài lòng khi hai bên ngang cấp và thậm chí nói người kia được nâng tầm là nhờ Dương Tử. Giờ đây, khi danh phận của Triệu Lộ Tư ở Valentino thực sự cao hơn, những lời qua lại ấy bị lôi lên như bằng chứng cho cuộc "phản đòn".

Dương Tử trong bộ ảnh BST Xuân Hè 2024, thời điểm cô được công bố là đại sứ thương hiệu Valentino (11/2023). Ảnh: Valentino

Phía fan Dương Tử lần này chủ yếu là sự xót xa. "Tôi thật sự rất xót cho Dương Tử. Cô ấy và Valentino đã trải qua quá trình quan sát, đánh giá qua lại suốt 3 năm, cuối cùng chỉ nhận được danh phận đại sứ thương hiệu. Trong khi em gái mới tiếp xúc với thương hiệu một năm đã có danh phận toàn cầu. Valentino, các người thật sự chẳng có chút tình cảm nào sao?", một tài khoản viết. Có người tag thẳng tài khoản chính thức của nhà mốt và hỏi "Valentino có xứng với Dương Tử nhà chúng tôi không". Một bình luận khác chua chát hơn khi cho rằng Dương Tử vẫn chưa thoát được cái mác "hàng đặc biệt dành riêng cho khu vực Trung Quốc", còn có người than: "Tại sao người khác làm đại diện cho nhà mốt xa xỉ thì tốt được mấy năm, còn Dương Tử của tôi lại là kiểu dùng xong vứt thế này?". Thậm chí, có fan Dương Tử tuyên bố đã cho Triệu Lộ Tư vào "giỏ hàng" danh sách đối thủ cần dè chừng.

Hai nấc thang khác nhau ở Valentino

Về mặt danh phận, sự chênh lệch là có thật. Dương Tử được Valentino công bố là brand ambassador (đại sứ thương hiệu) vào tháng 11/2023, khi nhà mốt còn do Pierpaolo Piccioli dẫn dắt. Khi đó, Piccioli chia sẻ trên tài khoản X của Valentino rằng cách Dương Tử diễn giải các mã thiết kế lãng mạn của nhà mốt là "minh chứng cho sự đồng cảm và tò mò". Cô cũng xuất hiện trong bộ ảnh giới thiệu BST Xuân Hè 2024. Đầu năm 2026, Valentino tiếp tục bổ sung Tống Tổ Nhi vào hàng ngũ đại sứ thương hiệu, theo Jing Daily. Trong khi đó, danh hiệu đại diện toàn cầu mà Triệu Lộ Tư vừa nhận đưa cô lên cùng cấp với Thái Y Lâm, điều mà báo Đài Loan nhấn mạnh ngay ở tít bài.

Mối duyên giữa Triệu Lộ Tư và Valentino được hé lộ từ trước khi công bố. Cô diện ba bộ trang phục thuộc BST Early Spring 2027 của Alessandro Michele trên bìa Harper's Bazaar Trung Quốc số tháng 11, đồng thời nhiều lần được bắt gặp dùng giày đinh tán Rockstud, túi DeVain và túi Rockstud Spike của hãng trong trang phục thường ngày.

Triệu Lộ Tư diện Valentino trên bìa Harper's Bazaar Trung Quốc số tháng 11. Ảnh: Weibo Harper's Bazaar

Đây cũng không phải lần đầu Triệu Lộ Tư nhận danh phận toàn cầu từ một nhà mốt Ý. Đầu năm 2024, Versace từng công bố cô (tên tiếng Anh Rosy Zhao) là đại sứ toàn cầu, và chi tiết này chính là gốc rễ của câu "không phải cao nhất thì không nhận" mà fan cô từng tự hào. Sinh năm 1998, Triệu Lộ Tư nổi lên với Lời đồn về Trần Thiên Thiên, Tinh Hán Xán Lạn, Vụng trộm không thể giấu và gần đây là Hứa ngã diệu nhãn, hiện là một trong những gương mặt có sức hút thương mại lớn nhất thế hệ 9X của Cbiz.