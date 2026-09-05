Triệu Lộ Tư chuyện gì cũng dám làm

Triệu Lộ Tư thời gian gần đây đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Lý do là bởi nữ diễn viên đang có những bước đi mới đầy táo bạo trong sự nghiệp.



Cụ thể, mới đây xuất hiện thông tin Triệu Lộ Tư sẽ vào đoàn phim mới vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cô được cho là không chỉ tham gia với tư cách diễn viên, mà còn trực tiếp đầu tư cho dự án sau khi mua bản quyền chuyển thể.

Dự án mang tên Thư Từ Biệt, được chuyển thể từ tiểu thuyết Mười Ba Lá Thư Từ Biệt Trước Khi Tự Sát của Kirstin Gill. Phim thuộc thể loại hài đen, xoay quanh một người phụ nữ gần 30 tuổi đang rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn và tuyệt vọng với cuộc sống.

Trước khi quyết định tự sát, cô gửi đi 13 lá thư với nội dung đầy châm chọc. Thế nhưng trớ trêu thay, thư đã được gửi đi còn kế hoạch tự sát lại thất bại. Nhân vật chính vì thế buộc phải bắt đầu hành trình giải quyết hàng loạt rắc rối do chính 13 lá thư của mình tạo ra.

Theo thông tin đang được lan truyền, Thư Từ Biệt dự kiến có thời lượng 10 tập, mỗi tập khoảng 45 phút. Tác phẩm tiếp tục khai thác những khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt trong cuộc sống hiện đại, đồng thời kể về quá trình một người phụ nữ từng bước vực dậy và giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình.

Phim được cho là sẽ khai máy vào tháng 10 tại Thành Đô. Nếu thông tin Triệu Lộ Tư vừa đầu tư vừa tham gia sản xuất là chính xác, nữ diễn viên sẽ có tiếng nói lớn hơn đối với quá trình phát triển dự án. Điều này phần nào giúp cô chủ động trong việc kiểm soát kịch bản, hạn chế nguy cơ nội dung bị "xào nấu" do tranh chấp phiên vị hay những vấn đề như "kịch bản âm dương" vốn luôn khiến khán giả lo ngại.

Đáng chú ý, Triệu Lộ Tư còn được cho là sẽ tái hợp với nhà sản xuất từng đứng sau Vụng Trộm Không Thể Giấu, một trong những tác phẩm thành công nhất sự nghiệp của nữ diễn viên. Thông tin này càng khiến người hâm mộ mong chờ dự án mới của cô. Dẫu vậy, việc trực tiếp bỏ vốn đương nhiên cũng đi kèm rủi ro lớn hơn. Nếu tác phẩm không đạt thành tích như kỳ vọng, chính Triệu Lộ Tư cũng có thể phải gánh chịu tổn thất tài chính. Hiện tại, Youku được cho là đã nắm quyền phát sóng Thư Từ Biệt.

Trước đó không lâu, Triệu Lộ Tư đã hoàn thành việc sản xuất phim ngắn SONDER Tôi Không Phải NPC. Dự án gây chú ý khi có sự góp mặt của cả bố và vệ sĩ thân cận của nữ diễn viên. Đặc biệt, các diễn viên được cho là không nhận cát-xê cố định mà áp dụng hình thức chia hoa hồng dựa trên doanh thu thực tế của tác phẩm.

Một vài hình ảnh trong SONDER Tôi Không Phải NPC

So với nhiều diễn viên cùng lứa, Triệu Lộ Tư rõ ràng đang có những bước đi khá táo bạo khi ngày càng chủ động tham gia sâu hơn vào phía sau quá trình sản xuất. Chưa thể biết lựa chọn này cuối cùng sẽ mang đến thành công hay thất bại, nhưng những động thái mới đang khiến các dự án mang tên Triệu Lộ Tư nhận được sự quan tâm không nhỏ từ khán giả.

