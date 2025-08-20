Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2025: Phim flop, bị công chúng quay lưng vì một câu nói

Trong suốt nhiều năm qua, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là ngôi sao hàng đầu Cbiz, nỗ lực không ngừng nghỉ để vươn đến đỉnh cao. Năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh có thêm những cột mốc mới trong sự nghiệp khi liên tiếp góp mặt trong các dự án được đánh giá cao, chứng minh sức hút không hề thua kém bất kỳ sao nữ nào. Nhưng bước sang năm 2025, mọi thứ đã đảo ngược khi chỉ trong vài tháng, nữ diễn viên đình đám từng được tung hô đã trở thành tâm điểm chỉ trích với cả sự nghiệp lẫn hình tượng cá nhân đều lao dốc.

Phim flop, diễn xuất gây thất vọng

Được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng như năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh bước vào năm 2025 cùng 2 dự án lớn là Hoa Hướng Dương và Tại Nhân Gian. Nhưng thay vì bùng nổ, cả 2 tác phẩm lại khiến khán giả thất vọng.

Hoa Hướng Dương được quảng bá rầm rộ với thông điệp ca ngợi nghị lực của phụ nữ vượt qua định kiến xã hội nhưng kịch bản bị đánh giá sáo rỗng, lời thoại thô tục và thiếu chiều sâu. Triệu Lệ Dĩnh được kỳ vọng tạo nên dấu ấn nhưng rốt cuộc, cô chỉ lặp lại lối diễn quen thuộc. Những biểu cảm "gồng mình mạnh mẽ" vốn hiệu quả trong các bộ phim trước lại trở nên gượng gạo ở một tác phẩm điện ảnh thiên về chiều sâu tâm lý. Kết quả, diễn xuất của cô bị chê không "cân" nổi vai diễn, khiến phim vừa ra mắt đã dậy sóng tranh cãi.

Nếu Hoa Hướng Dương vẫn còn doanh thu khả quan cứu vãn thì Tại Nhân Gian gây thất vọng lớn hơn trên màn ảnh nhỏ. Kịch bản xoay quanh chứng đa nhân cách và thế giới kỳ ảo từng khiến khán giả tò mò, nhưng khi lên sóng lại bị chê nặng nề vì khó hiểu, mang màu sắc nghệ thuật khiên cưỡng. Triệu Lệ Dĩnh lần này không lố như ở Hoa Hướng Dương nhưng lại bị chê vì gương mặt đơ cứng, ánh mắt vô hồn, thiếu cảm xúc. Kết quả, bộ phim lẹt đẹt về lượt xem, mỗi tập không nổi 10 triệu view.

2 bộ phim lên sóng năm nay của Triệu Lệ Dĩnh đều bị đánh giá thấp

Một câu nói khiến cả sự nghiệp lao dốc

Nếu thất bại trong 2 dự án phim chỉ khiến năng lực của Triệu Lệ Dĩnh bị nghi ngờ thì một phát ngôn vạ miệng đã đẩy cô vào vòng xoáy tẩy chay dữ dội. Tháng 5/2025, tin đồn Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò đạo diễn Triệu Đức Dận - người từng cộng tác cùng cô trong bộ phim Tâm Sự Của Kiều Nghiên xuất hiện. Dù chưa được xác nhận, mối tình này đã lập tức gây tranh cãi bởi đời tư phức tạp của đạo diễn họ Triệu.

Trong bối cảnh đó, nhiều người nghĩ Triệu Lệ Dĩnh sẽ chọn im lặng để tránh thị phi. Nhưng bất ngờ, cô lại đăng bài công khai trên Weibo, tag thẳng Sina - trang truyền thông đăng tin hẹn hò rồi dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi. Điều gây sốc hơn cả là Triệu Lệ Dĩnh còn khéo léo gắn tên bộ phim Tại Nhân Gian sắp lên sóng vào bài viết, tạo cảm giác như đang lợi dụng scandal tình cảm để PR cho tác phẩm.

Chỉ một câu nói, một hành động thiếu kiềm chế đã khiến hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh sụp đổ, công chúng cho rằng cô không tôn trọng khán giả, biến đời tư thành công cụ quảng bá. Làn sóng tẩy chay lan rộng, hashtag đòi "phong sát" Triệu Lệ Dĩnh liên tục leo top tìm kiếm. Từ ngôi sao được yêu mến, cô trở thành tâm điểm công kích, buộc phải ở ẩn và hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Triệu Lệ Dĩnh bị tẩy chay

Từng được xem là minh tinh đứng trên đỉnh cao, Triệu Lệ Dĩnh giờ đây phải đối diện với nghịch cảnh khi phim flop, diễn xuất gây thất vọng và phát ngôn vạ miệng khiến danh tiếng sụp đổ. Cú ngã ngựa này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn khiến nhiều dự án phim trong tương lai của cô bị đặt dấu hỏi.

Năm 2025, thay vì nối dài chuỗi thành công, Triệu Lệ Dĩnh lại trở thành ví dụ điển hình cho sự mong manh của hào quang showbiz. Chỉ một lần thất bại, chỉ một câu nói không cẩn trọng, tất cả những gì xây dựng trong nhiều năm có thể tan biến nhanh chóng.