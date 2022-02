Triệt phá sòng bạc quy tụ nhiều “quý bà” ở TP.HCM

Ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, Tp.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với nhóm 42 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Trước đó, chiều tối 2/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), hàng chục người bí mật đến căn nhà trước số 26/1 đường số 5, phường Bình Hưng Hòa A để tụ tập đánh bạc.

Đến khoảng khoảng 21h30 cùng ngày, hàng chục người đang say máu sát phạt trong căn nhà thì đội CSHS Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an Phường Bình Hưng Hòa ập tới.

Phát hiện công an, nhiều người hoảng hoạn tìm đường tháo chạy nhưng tất cả các lối ra vào đã bị chốt chặn.

Tại hiện trường công an thu giữ hơn 18 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. 42 người được đưa về trụ sở để lấy lời khai, trong đó có khoảng 20 phụ nữ.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an Tp.HCM cho biết, Công an Tp.HCM đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để xảy ra tình trạng cờ bạc tại nơi công cộng, khu dân cư.

Ông Hà cho hay dịp Tết, việc lén lút tổ chức cờ bạc thường diễn ra tại nhà, những người quen biết chơi với nhau. Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn trong khi đánh bạc, gây mất an ninh trật tự, thậm chí dẫn đến hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, giết người…

"Hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, số tiền lớn hoặc nhỏ, ít người hoặc nhiều người đều vi phạm pháp luật", thượng tá Hà cảnh báo và cho rằng để có một cái Tết trọn vẹn, yên vui, người dân không nên tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào.