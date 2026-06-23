Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, chỉ từ việc phát hiện 2 người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một phòng khách sạn trên địa bàn, lực lượng Công an xã Đông Thạnh đã lần theo từng mắt xích, bóc gỡ thành công một đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, liên tuyến với quy mô lớn, bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn tang vật các loại.

Đầu tháng 6/2026, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra đột xuất 1 khách sạn và phát hiện 2 người có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Từ những thông tin ban đầu thu thập được, Công an đã tập trung rà soát, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu, từng bước làm rõ phương thức hoạt động, quy luật vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ ma túy của các đối tượng.

Quá trình đấu tranh được triển khai kiên trì, thận trọng, qua đó dần nhận diện toàn bộ đường dây phạm tội có tổ chức, hoạt động liên tỉnh với sự tham gia của nhiều đối tượng ở các khâu khác nhau.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an xã Đông Thạnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo xác lập chuyên án, với sự hướng dẫn, đồng hành của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) huy động nhiều lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá, bắt toàn bộ các đối tượng trong đường dây tội phạm nguy hiểm này.

Sau thời gian tập trung điều tra, truy xét, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt giữ 30 người liên quan đến các hành vi “Tổ chức, Mua bán, Tàng trữ và Sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 1kg ma túy đá, 5,5 lít dung dịch chứa chất ma túy; 2 xe ô tô, 5 xe máy; 48 cân tiểu ly; 37 điện thoại di động; máy tính, ổ cứng dữ liệu, máy in, máy ép nhựa cùng nhiều tài sản liên quan.

Đặc biệt, với sự chỉ đạo, định hướng sâu sát của Ban Giám đốc Công an TPHCM, các tổ công tác đã mở rộng hướng truy xét, thu giữ một khối lượng cực lớn phương tiện, dụng cụ phục vụ hoạt động ma túy gồm hơn 12.000 bình, nỏ và ống thủy tinh các loại; khoảng 550kg túi nilon tương dùng để đóng gói ma túy; hơn 500 dụng cụ chuyên dùng để phân chia ma túy như xẻng xúc, kéo, dũa hợp kim, muỗng xúc cùng hàng trăm thùng carton phục vụ việc đóng gói, vận chuyển. Tổng khối lượng tang vật bị thu giữ là hơn 1 tấn.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây không đơn thuần là một đường dây mua bán ma túy mà còn hình thành cả một hệ sinh thái phục vụ hoạt động phạm tội, từ nguồn cung ma túy, kho chứa, đóng gói, vận chuyển đến cung cấp phương tiện, dụng cụ phục vụ sử dụng trái phép chất ma túy.