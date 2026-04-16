Cơ quan Công an thu giữ sữa giả do các đối tượng sản xuất. Ảnh: BCA

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố 29 bị can về các tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa, nhận hối lộ.

Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường, cùng sinh năm 1979, đều có chuyên môn về quản trị kinh doanh và công nghệ thực phẩm.

Các bị can chủ chốt khác gồm Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc), Hồ Sỹ Ý (điều hành nhà máy), Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Tú cùng kế toán trưởng Nguyễn Thu Thủy và nhân viên Nguyễn Thị Mai Hương cũng bị đề nghị truy tố với các vai trò khác nhau trong đường dây.

Đối tượng Nguyễn Thành Luân tại Cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công An

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2021, Hà và Cường thiết lập "hệ sinh thái" gồm 11 pháp nhân để vận hành dây chuyền sản xuất thực phẩm giả quy mô lớn. Hai đơn vị hạt nhân là Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, đặt nhà máy tại Cụm công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Để hỗ trợ việc công bố và phân phối sản phẩm, nhóm này lập thêm 9 công ty vệ tinh gồm: Dược quốc tế Group, Big Four Pharma, Long Khang Group, Dinh dưỡng y học BFF, Safaco Group, Darifa Group, Win CT, Phúc An Khang và Dược Á Châu.

Nhằm che giấu sai phạm, từ cuối năm 2024, các đối tượng cầm đầu đã chuyển giao vai trò đại diện pháp luật cho nhân viên cấp dưới nhưng vẫn giữ quyền điều hành thực tế.

Hoạt động sản xuất của nhóm tập trung vào các dòng sản phẩm dành cho đối tượng có nhu cầu dinh dưỡng đặc thù như người bị tiểu đường, suy thận, phụ nữ có thai và trẻ sinh non, thiếu tháng.﻿

Sản phẩm ghi có đông trùng hạ thảo, tổ yến nhưng thực tế không chứa thành phần công bố

Dù hồ sơ công bố và bao bì ghi rõ các thành phần quý như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca hay bột óc chó, nhưng kết quả điều tra xác định thực tế sản phẩm hoàn toàn không chứa các chất này.

Thay vào đó, nhóm đối tượng sử dụng chất béo thực vật, phụ gia và cắt giảm phần lớn vitamin, khoáng chất để tối ưu hóa lợi nhuận. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự cho thấy toàn bộ 426 dòng sản phẩm thu giữ đều là hàng giả do hàm lượng chỉ tiêu chất lượng đạt dưới 70% so với công bố.

Bên cạnh hành vi làm giả thực phẩm, cơ quan chức năng xác định sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Từ năm 2021 đến khi bị triệt phá, các bị can đã thống nhất để ngoài sổ sách kế toán phần lớn doanh thu thực tế, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 28 tỷ đồng tiền thuế.

Trong tổng số 187.025 hộp sữa giả đã sản xuất, đường dây này tiêu thụ thành công hơn 170.000 hộp trên phạm vi toàn quốc. Tổng giá trị hàng hóa theo giá thị trường đạt trên 54 tỷ đồng, mang lại số tiền thu lời bất chính cho toàn hệ sinh thái là 39,5 tỷ đồng. Hiện Cơ quan điều tra đã tách hành vi liên quan đến việc cấp phiếu kiểm nghiệm khống của một số cán bộ để xử lý trong vụ án riêng.