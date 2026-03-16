Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' núp bóng cửa hàng kinh doanh quần áo

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều trang cá nhân và hội nhóm như: WeedDaNang-net, WEEDCATSHOP, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat,… cùng nhiều tài khoản Telegram, WhatsApp, Facebook đăng tải công khai việc chào bán cần sa với hàng trăm thành viên tham gia.

Nhận định đây là hoạt động phạm tội có tổ chức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Lượng lớn cần sa bị thu giữ. (Ảnh: C.A)

Ngày 14/3, các tổ trinh sát đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ 6 đối tượng gồm: Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Vọng (vợ Nam), Tô Thanh Phong Hòa (SN 2003, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đào Hà Anh (SN 1995, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Lê Hồng Phương (SN 1996, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Trương Như Thái Nguyên (SN 1989, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Qua đấu tranh xác định, để che giấu hành vi phạm tội, vợ chồng Nam lập shop bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream kinh doanh nhằm tạo vỏ bọc. Các đối tượng nhập số lượng lớn quần áo cũ, sau đó giấu các gói ma túy cần sa bên trong rồi đóng gói gửi qua các công ty chuyển phát nhanh.

Việc giao dịch được thực hiện thông qua các nhóm Telegram với nhiều tên khác nhau, người tham gia phải quét mã QR để vào nhóm, không công khai số điện thoại; các tài khoản quản trị điều hành hoạt động mua bán và thanh toán bằng tiền điện tử USDT.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 20kg thảo mộc khô nghi là ma túy loại cần sa cùng nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Liên quan đến chuyên án này, vào tháng 1/2026, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 4 đối tượng quốc tịch Nga về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này nhiều lần mua ma túy từ vợ chồng Nam, sau đó lập các trang web để bán lại cho người nước ngoài sinh sống, du lịch tại Đà Nẵng nhằm thu lợi bất chính.