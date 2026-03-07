Triệt phá "đại công xưởng" nước hoa giả ở Đồng Nai, hàng chục ngàn chai "Ivy Dubai", "Taif Emarat" đã được tuồn ra thị trường

Ngày 7/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án sản xuất, mua bán nước hoa giả xảy ra năm 2023 và năm 2024, tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả (nước hoa)” tại hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT do Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính và đồng bọn thực hiện.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng nêu trên cùng đồng bọn thành lập hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT để sản xuất nước hoa giả về nguồn gốc xuất xứ rồi quảng cáo, bán cho nhiều cá nhân trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok shop và Shopee với tên thương hiệu là "TAIF EMARAT", "IVY DUBAI” và “IVY PARFUM".

Đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô cực lớn vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai phanh phui

Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Công an thông báo cho các tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm nước hoa nêu trên biết và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai - Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) địa chỉ: 1034 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài hoặc điều tra viên Phạm Hùng Anh - số điện thoại: 0982.681.989 để trình báo, cung cấp tài liệu để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thời hạn tiếp nhận trình báo của bị hại đến ngày 20/3/2026 để được giải quyết trong cùng vụ án.

Tang vật thu giữ

Trước đó, tháng 1/2024, Phòng PC03 Công an tỉnh Bình Phước (trước đây) qua theo dõi trên không gian mạng, phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng bán nước hoa có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ.

Qua truy xét, lực lượng công an xác định chủ các tài khoản ngụ tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (trước đây), nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Tiến hành kiểm tra tại 4 địa điểm gồm 2 kho chứa nguyên liệu, hóa chất và các điểm sang chiết, pha chế, sản xuất đóng gói của các đối tượng có địa chỉ tại phường Tân Đồng và xã Tiến Hưng, thuộc TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Công an đã thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm cùng hàng chục ngàn vỏ chai nước hoa chờ sang chiết, hóa chất, nguyên liệu cùng nhiều tang vật khác. Trị giá số hàng hóa thu giữ khoảng 16 tỷ đồng.

Được biết, đến khi vụ án được triệt phá, tổng số hàng hóa những người này đã bán ra thị trường có trị giá khoảng 50 tỷ đồng, giúp nhóm thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.