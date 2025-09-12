Triển lãm thành tựu đất nước: nơi xuất hiện của những thương hiệu thân quen

Đây là điểm hẹn văn hoá nổi bật, nơi người xem bắt gặp nhiều thương hiệu gắn bó với căn bếp, tủ lạnh và túi đồ hằng ngày của mình.

Một trong những khu vực thu hút nhiều sự chú ý là phân khu Khởi nghiệp Kiến quốc, do Bộ Công Thương chủ trì. Nơi đây quy tụ hàng chục doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, nhiều thương hiệu được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024. Không gian này được thiết kế mở, cho phép khách tham quan dễ dàng tiếp cận các sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm và dược phẩm quen thuộc, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa đáng tự hào.

Vinamilk - "Vươn cao Việt Nam"

Góc trưng bày của Vinamilk dẫn dắt người xem qua hành trình nhiều thập kỷ của một thương hiệu sữa quốc dân: từ sản phẩm cho trẻ nhỏ đến sữa chua, sữa tươi cho cả gia đình. Thông điệp "Vươn cao Việt Nam" được Vinamilk dùng bền bỉ nhiều năm, gắn với các hoạt động vì tầm vóc và dinh dưỡng trẻ em Việt.

Masan - "Căn bếp người Việt"

Masan mang đến bức tranh tiêu dùng hiện đại với dải sản phẩm quen thuộc của nhiều gia đình như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Vinacafé… và hệ sinh thái bán lẻ WinCommerce. Triển lãm là dịp kể tiếp câu chuyện "Point of Life" - chiến lược hướng tới phục vụ trọn vẹn nhu cầu thiết yếu của người Việt, từ bữa ăn đến mua sắm hằng ngày.

Eskar - "Nhỏ mắt quốc dân"

Ngang hàng các thương hiệu lớn, Eskar (DK Pharma) mang tới một góc chăm sóc mắt gọn gàng, tông sáng với điểm nhấn "10 năm - 10 triệu đôi mắt" để người xem check-in. Sau một thập kỷ phục vụ người dùng Việt, Eskar được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024 - dấu mốc củng cố thêm niềm tin cho một sản phẩm Việt trong thói quen chăm mắt hằng ngày, cũng là lý do nhiều gia đình trìu mến gọi Eskar là "nhỏ mắt quốc dân".

Nutifood - "Kiến tạo dinh dưỡng, vươn tầm thế giới"

Tại phân khu Khởi nghiệp Kiến quốc, Nutifood giới thiệu hành trình 25 năm kiến tạo dinh dưỡng, gắn với triết lý "Giải pháp dinh dưỡng của chuyên gia". Gian hàng nổi bật với các sản phẩm quen thuộc như GrowPLUS+, NuVi, Varna, NutiMilk…, đồng thời nhấn mạnh khát vọng vươn tầm quốc tế thông qua những sản phẩm đạt chuẩn cao cấp và hợp tác với đối tác toàn cầu. Doanh nghiệp cũng mang tới trải nghiệm trình chiếu hành trình phát triển bằng công nghệ tương tác, giúp người tham quan thấy rõ quá trình từ những sản phẩm ban đầu đến danh mục sản phẩm đa dạng.

Triển lãm không chỉ giúp công chúng nhìn lại 80 năm phát triển của đất nước mà còn là nơi các thương hiệu thân quen kể câu chuyện của mình bằng trải nghiệm rất đời thường - từ dinh dưỡng đến chăm sóc sức khỏe - trong bối cảnh giàu cảm hứng của ngày hội non sông.