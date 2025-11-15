Triển lãm đặc biệt lan tỏa tinh thần kiên trì phụng sự của những "người hùng" bền bỉ cống hiến, tạo ra giá trị cho cộng đồng

Tiếp nối thành công của hai mùa giải trước, Human Act Prize 2025 tôn vinh những hành trình cống hiến bền bỉ và thầm lặng vì lợi ích chung – những cá nhân và tổ chức đã chọn con đường không dễ đi nhưng đầy ý nghĩa: phụng sự một cách tự nguyện, kiên định và nhân văn.

Năm nay, 27 dự án tiêu biểu được Hội đồng Giám khảo đánh giá là những mô hình tạo tác động xã hội rõ rệt, bền vững và có khả năng mở rộng quy mô trong tương lai. Các dự án phản ánh sự đa dạng về mô hình và cách tiếp cận – từ những sáng kiến quy mô lớn của doanh nghiệp, tổ chức đến các mô hình nhỏ nhưng lan tỏa mạnh mẽ từ các cá nhân và nhóm cộng đồng, trải rộng từ người trẻ tới người cao tuổi.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng chia sẻ: “Qua 2 mùa giải Human Act Prize mang tên Dấu ấn tiên phong và Cộng đồng kiến tạo, chúng tôi muốn dùng tên gọi Kiên trì phụng sự cho giải thưởng năm nay để tôn vinh dấu ấn của những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã bền bị cống hiến cho xã hội trong khoảng thời gian dài.

Điểm chung giữa họ là tinh thần phụng sự bền bỉ - vừa gần gũi, vừa lớn lao; vừa âm thầm, vừa quyết liệt. Trong một thế giới không ngừng biến động, giá trị của một con người, một cộng đồng hay một quốc gia không chỉ nằm ở khởi đầu mạnh mẽ, mà còn ở khả năng kiên định đi đến cùng với điều đúng đắn".

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng BTC Giải thưởng Human Act Prize 2025 phát biểu khai mạc Triển lãm Hành động vì cộng đồng

Tại vòng chung kết, đại diện mỗi dự án có cơ hội trực tiếp thuyết trình, phản biện và đối thoại cùng Hội đồng Giám khảo. Trên cơ sở đó, Ban Giám khảo sẽ chọn ra các dự án đoạt giải theo từng hạng mục, đồng thời quyết định giải thưởng cao nhất – Human Act Prize 2025.

Hội đồng Giám khảo năm nay quy tụ 11 thành viên là những nhân vật uy tín trong nước và quốc tế, gồm đại diện các Bộ, Ban, Ngành, chuyên gia phát triển bền vững, nhà báo, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và lãnh đạo các tổ chức lớn.

Vòng Chung kết diễn ra sôi nổi trong suốt ngày 15/11, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình khơi nguồn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp vì cộng đồng.

Song song với Vòng Chung kết, Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025 cũng được tổ chức tại khuôn viên Báo Nhân Dân, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Hồ Gươm, mở cửa cho công chúng từ 15/11 đến 30/11/2025.

Triển lãm Hành động vì Cộng đồng 2025 được tổ chức tại khuôn viên Báo Nhân Dân, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Hồ Gươm

Triển lãm năm nay mang chủ đề “Kiên trì phụng sự”, giới thiệu 27 dự án và sáng kiến cộng đồng xuất sắc được chọn vào vòng chung kết. Triển lãm được bố trí thành 10 cụm theo các nhóm chủ đề, từ Vươn sức sống xanh với các dự án bảo vệ môi trường, Mạch nguồn tự hào đưa người xem hiểu về các dự án bảo vệ, gìn giữ và phát huy di sản văn hoá dân tộc, đến Vững vàng đôi chân nhỏ là những sáng kiến bảo vệ và chăm sóc trẻ em…

Mỗi dự án là một câu chuyện về lòng kiên định, tinh thần bền bỉ và ý chí phụng sự con người, thể hiện những nỗ lực dài lâu trong giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh và bình đẳng xã hội.

Ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Giải thưởng Human Act Prize nhấn mạnh: “Triển lãm không thể thể hiện toàn bộ tác động xã hội của các dự án cũng như tinh thần cống hiến không mệt mỏi suốt nhiều năm tháng của những lãnh đạo doanh nghiệp, thủ lĩnh vì cộng đồng. Dù vậy ban tổ chức hy vọng thông tin trong triển lãm sẽ giúp khách tham quan hiểu một phần hành trình và đóng góp bền bỉ của những dự án này. Chúng tôi tin triển lãm xứng đáng nhất cho người làm cộng đồng là triển lãm ở trong trái tim của tất cả những người được thụ hưởng lợi ích từ dự án đó”.

Ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Giải thưởng Human Act Prize 2025 bày tỏ hy vọng Triển lãm Hành động vì cộng đồng giúp khách tham quan hiểu về hành trình cống hiến của 27 dự án tiêu biểu

Thông qua không gian trưng bày trực quan, triển lãm hướng đến lan tỏa cảm hứng hành động, khuyến khích mỗi người dân cùng chung tay kiến tạo một Việt Nam nhân ái, bền vững.