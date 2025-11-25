Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến y học hiện đại

Diễn ra trong hai ngày 20-21/11 và đánh dấu hành trình 10 năm tổ chức, sự kiện quy tụ hơn 300 chuyên gia y tế trong và ngoài nước, chia sẻ gần 100 báo cáo khoa học, cập nhật đa dạng góc nhìn, những tiến bộ y học và sáng kiến đổi mới của lĩnh vực y tế trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề - Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng. Ảnh: HM

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chia sẻ: "Hiện nay, ngành Y tế đang đối mặt với nhiều thách thức: Nhu cầu nâng cao chất lượng điều trị, Áp lực quá tải bệnh viện, Đẩy mạnh tự chủ y tế, Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong vận hành và lâm sàng. Do đó, Sở Y tế luôn đề cao vai trò của nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, và đào tạo nguồn nhân lực số. Chúng tôi khuyến khích các đơn vị, trong đó có Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo."

TS.BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HM

Trí tuệ nhân tạo - Từ tiềm năng công nghệ đến thực tiễn lâm sàng

Trọng tâm của hội nghị năm nay là làm rõ cách tích hợp AI một cách hiệu quả vào quy trình chẩn đoán, điều trị và quản lý chất lượng bệnh viện, hướng tới mục tiêu nâng cao an toàn và hiệu quả điều trị cho người bệnh. Bên cạnh đó, các chuyên đề cũng cập nhật xu hướng y tế toàn cầu, những mô hình chăm sóc sức khỏe bền vững trong thời đại kỹ thuật số và hướng đi cho y học chính xác trong tương lai gần.

Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ, mà là chất xúc tác quan trọng giúp nâng tầm năng lực chuyên môn, mở rộng cơ hội học thuật và kết nối hợp tác trong toàn hệ thống. Việc ứng dụng công nghệ vào thực hành lâm sàng chính là nền tảng để Hoàn Mỹ hiện thực hóa tầm nhìn về chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng và bền vững."

Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HM

Hội nghị gồm ba hội thảo tiền hội nghị, hai phiên toàn thể và ba phiên hội thảo chuyên đề với gần 100 báo cáo khoa học, trong đó có 17 báo cáo Keynote, 38 bài báo cáo Oral và 31 báo cáo Poster. Các chuyên đề trải rộng từ ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh, quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng cho đến dược lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng bệnh viện.

Ba phiên hội thảo chuyên đề thu hút đông đảo đại biểu với hơn 50 báo cáo khoa học từ các lĩnh vực Ngoại, Sản/Phụ, Nội, Nhi, Nhiễm, Hồi sức cấp cứu, Cận lâm sàng Dược, Quản lý chất lượng, Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tham luận về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hành lâm sàng. Ảnh: HM

Nhiều đề tài được đánh giá cao về tính ứng dụng, phản ánh bước tiến trong nghiên cứu y học của đội ngũ Hoàn Mỹ. Đáng chú ý là các báo cáo: "Đánh giá kết quả can thiệp nội mạch điều trị túi phình mạch não" - ThS.BS.CKI Phạm Định Chương, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn; "Đặc điểm và giá trị tiên lượng biến cố tim mạch của biến thể gen AGTR1 A1166C ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp" - ThS.BSNT.CKI Nguyễn Phương Anh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn; "Lipid huyết thanh với nguy cơ mắc 12 loại ung thư theo giới và dân tộc" - TS Nguyễn Thiện Minh, ĐH Y Dược TP.HCM.

Kết nối tri thức và thực hành, định hình tương lai y học chính xác

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 là cầu nối hợp tác trong chuyển giao công nghệ, đào tạo và nghiên cứu y học, hướng tới một nền y học chính xác, toàn diện và nhân văn hơn.

Chia sẻ về ý nghĩa của hội nghị, PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ, cho biết: "Chúng tôi mong muốn mang đến một diễn đàn nơi tri thức và công nghệ gặp gỡ, để mỗi sáng kiến, mỗi ứng dụng kỹ thuật cao đều hướng đến mục tiêu cao nhất - vì sự an toàn và sức khỏe của người bệnh".

Toàn cảnh Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025. Ảnh: HM

PGS. Thư nhấn mạnh, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành y tế Việt Nam. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi vẫn nằm ở việc ứng dụng công nghệ dựa trên nền tảng y đức, chuẩn mực chuyên môn và lấy người bệnh làm trung tâm.

Được khởi xướng từ năm 2015, trải qua một thập kỷ, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ đã trở thành điểm hẹn uy tín thường niên của giới chuyên môn y khoa, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng điều trị, đào tạo y khoa và sự phát triển chung của ngành y tế Việt Nam. Từ năm 2023, Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ đảm nhiệm vai trò tổ chức. Mỗi năm, hội nghị tuyển chọn, thẩm định khắt khe và giới thiệu hàng trăm báo cáo khoa học, đảm bảo tính cập nhật và có giá trị ứng dụng cao.

Hội nghị năm 2025 tiếp tục là minh chứng cho cam kết của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trong việc tiên phong đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu – đào tạo, góp phần định hình tương lai của nền y học Việt Nam trong kỷ nguyên số.