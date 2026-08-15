Trí Rùa ở đâu khi Ốc Thanh Vân đi Trung Quốc?

Sau khi trở về từ Úc, Ốc Thanh Vân đã lên đường sang Trung Quốc để bàn công việc với đối tác kết hợp với nghỉ ngơi. Mới đây, Ốc Thanh Vân đăng tải video ghi lại những ngày đầu trong chuyến đi Thượng Hải và Hàng Châu. Trong đoạn clip ghi lại hành trình được nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô còn hé lộ một chi tiết liên quan đến ông xã Trí Rùa trước giờ lên đường.

Ngay từ đầu clip, Ốc Thanh Vân nhắc đến việc anh đã đưa cô cùng con gái ra sân bay. Nữ nghệ sĩ kể: "Ba đã đưa hai mẹ con ra sân bay là cũng mất ngủ cả đêm luôn. Tại Thượng Hải đang bị bão đó". Chuyến bay của cô sau đó bị trì hoãn vài tiếng nhưng vẫn khởi hành. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, chuyến đi lần này kết hợp giữa công việc và vui chơi, với một đoàn khoảng 15 người.

Ốc Thanh Vân được Trí Rùa đưa ra sân bay để sang Trung Quốc. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, chuyến đi lần này kết hợp giữa công việc và vui chơi, với một đoàn khoảng 15 người. Ảnh: FBNV

Trong chuyến đi, Ốc Thanh Vân cho biết cô kết hợp làm việc cùng một đơn vị đối tác trong lĩnh vực social và livestream. Bên cạnh lịch trình công việc khá dày, cô còn tranh thủ cùng con gái khám phá thành phố, thưởng thức đồ ăn, uống cà phê, trà sữa và mua sắm.

Ốc Thanh Vân cũng tiết lộ con gái vừa khai giảng xong đã xin nghỉ một tuần để đi cùng mẹ. Cô hài hước chia sẻ: "Con hay lắm, đi tới đâu cũng tự tìm hết tất cả các app, search các địa điểm cần phải đi. Nói chung là mẹ thì làm việc thôi, còn cà phê, trà sữa, shopping thì để con giá lo".

Hành trình của hai mẹ con cũng không hoàn toàn thuận lợi. Do chuyến bay bị delay và phải thức gần như cả đêm, Ốc Thanh Vân cho biết bản thân khá mệt khi đến Thượng Hải. Sau đó, cô tiếp tục di chuyển đến Hàng Châu và thực hiện lịch trình công việc dày đặc.

Bên cạnh lịch trình công việc khá dày, cô còn tranh thủ cùng con gái khám phá thành phố, thưởng thức đồ ăn và mua sắm. Ản: FBNV

Cuối tháng 6, Ốc Thanh Vân từng chia sẻ hình ảnh cùng gia đình trở lại Australia. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cho biết chuyến đi lần này chủ yếu để các con tận hưởng kỳ nghỉ hè, trải nghiệm mùa đông và có thêm thời gian bên gia đình, thay vì phục vụ mục đích định cư lâu dài.

Gia đình Ốc Thanh Vân từng có khoảng thời gian sinh sống và học tập tại Úc từ đầu năm 2024. Trong thời gian này, nữ nghệ sĩ dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, đồng thời tạm gác một số hoạt động nghệ thuật để thích nghi với cuộc sống mới.

Đến đầu năm 2025, Ốc Thanh Vân đưa các con trở về Việt Nam để ổn định cuộc sống. Sau khi trở lại, cô tiếp tục tham gia một số chương trình truyền hình, hoạt động sân khấu, đồng thời duy trì công việc kinh doanh và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Vào tháng 6 vừa qua, Ốc Thanh Vân đã đưa các con sang Úc để vui chơi, tận hưởng mùa đông. Ảnh: FBNV