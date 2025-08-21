Cứ mỗi tháng, MXH lại xuất hiện một trào lưu mới được giới trẻ liên tục hưởng ứng, đu trend rần rần. Đôi khi chỉ là một câu nói hài hước, một bài nhảy hay một âm thanh nào đó cuốn hút cũng nhanh chóng trở nên viral, được các TikToker truyền tay nhau “lăng xê” lên top.

Mới đây, một đoạn lời rap “lúc đóng lúc mở” bỗng nằm trong top thịnh hành, được nhiều gái xinh trên TikTok sử dụng để quay clip. Cum từ này xuất phát từ một nền nhạc remix có tên Mấy Cái Cúc. Những ai bắt trend này sẽ sử dụng ca khúc vừa nhép theo lời, vừa biểu cảm gương mặt và khoe vóc dáng của mình.

Hiện tại, đứng đầu trend là video của Ngân Hà (SN 2003, hay còn được gọi là Hà Môi) với số lượng lượt xem lên tới 17,6 triệu. Theo đó, nhiều người cho rằng về biểu cảm cuốn hút, cả TikTok không ai vượt qua được Ngân Hà. Ngoài ra, nhan sắc, vóc dáng của nữ TikToker này cũng là điều được dân mạng bàn tán vì so với thời mới nổi tiếng, cô nàng đã thay đổi khá nhiều.

Ngân Hà thu hút nhiều lượt xem khi bắt trend "lúc đóng lúc mở"

Bảo Khuyên cũng được nhiều người "gọi tên" khi tham gia trend này

Cũng là một hot girl mạng, Bảo Khuyên (SN 2001) cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đu trend “lúc đóng lúc mở”. Đoạn clip của cô nàng đăng tải hiện cũng đã có tới hơn 15,6 triệu lượt xem. Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng nhận xét rằng Bảo Khuyên có gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút.

Bên cạnh đó, cũng có một số gương mặt người nổi tiếng khác đu trend này nhưng lại khiến cư dân mạng bật cười. Trong đó có Cindy Lư, khi cô nàng cũng đang chuẩn bị “lúc đóng lúc mở” để khoe body thì Đạt G lập tức xuất hiện và ngăn cản điều này. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi nam ca sĩ có động thái “giữ vợ”, “đánh dấu chủ quyền”.

Hay như với Thuý Kiều - hot girl FapTv một thời dù sở hữu body cũng “không phải dạng vừa” nhưng cô vẫn trung thành với cách làm nội dung hài hước. Cô nàng sử dụng đoạn nhạc được chỉnh theo hiệu ứng “xước đĩa”, lời bài hát chỉ có “đóng” không có “mở” nên không có màn khoe vóc dáng chấn động.

Cũng muốn đu trend nhưng Cindy Lư bị Đạt G "phá ngang"

Clip: Thuý Kiều cũng lựa chọn đu trend theo cách hài hước

Mặc dù với nhiều người, trend “lúc đóng lúc mở” mang lại sự hài hước, cuốn hút nhưng cũng có một số người lợi dụng trend này để khoe thân quá đà, khiến người xem khó chịu. Giờ thì xem ai sẽ là người vượt qua con số của gái xinh đang xếp hạng nhất trend này đây!