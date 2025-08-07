Mới đây, khi lướt mạng xã hội TikTok không ít người bắt gặp đoạn cut từ một phiên livestream nhảy, và nhanh chóng bị thu hút bởi visual của một cô gái.

Nhiều người cho biết họ choáng trước visual của nữ idol livestream nhảy trên TikTok này.

Cô nàng được ví như bạch nguyệt quang, thần tiên tỷ tỷ.

Trong phiên phát sóng trực tiếp, cô gái này diện một chiếc váy trắng, makeup tone hồng, để tóc dài màu đen, thực hiện các động tác nhảy theo nhạc một cách điêu luyện. Không ít người bình luận cho rằng họ chưa từng xem dạng livestream nhảy này.

Điều khiến đoạn clip viral không chỉ nằm ở những bước nhảy điêu luyện, mà còn ở visual “đỉnh của chóp” và khí chất trong trẻo, được ví như… "bạch nguyệt quang" - vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng như mối tình đầu; khiến nhiều người "không thể rời mắt".

"Lần đầu tiên có clip livestream nhảy trên TikTok mà tui phải dừng lại xem luôn á. Kiểu sốc visual", "Đẹp kiểu bạch nguyệt quang mà thần tiên tỷ tỷ ha", "Trời ơi, kiểu trong veo, xinh xắn không chê chỗ nào được luôn á", "Nhìn một cái là bị ấn tượng luôn á, có khi xinh nhất TikTok", "Cứ tưởng mấy clip bên Douyin nhưng là ở Việt Nam nha, xinh quá đi", "Cho xin info đi ạ",... là những bình luận của cư dân mạng.

Một vài hình ảnh fans chụp vội qua live mà đẹp cỡ này.

Bởi thế, các clip nhảy của cô gái này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, khắp các nền tảng. Nhiều người tò mò danh tính của người đẹp này, có nhiều người còn nhầm tưởng cô là "tỷ tỷ xứ Trung" - chỉ những người phụ nữ xinh đẹp, có phong cách thời trang ấn tượng, thường là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Douyin.

Song, trên thực tế cô gái này là người Việt, có nickname NinNin.

Nhan sắc ngọt ngào của NinNin.

Song, trên mạng xã hội có rất ít thông tin về cô gái này. Ngoài việc là idol live nhảy TikTok, thì Ninnin rất kín tiếng. Kênh TikTok của cô chỉ có 2 clip được đăng tải, song lượt follow đang tăng cao. Từ khóa "NinNin" cũng nhanh chóng được tìm kiếm nhiều trên TikTok.

Rất nhiều người đã tràn vào phần bình luận, dành lời khen ngợi, thậm chí hỏi xin các tips làm đẹp, tài khoản mạng xã hội cá nhân khác của cô nàng này,...

Một vài khoảnh khắc đời thường của NinNin.

Hiện tại, ngoài việc là idol livestream nhảy trên TikTok, thông tin về NinNin gần như vẫn là một ẩn số.

Công việc của NinNin là tham gia livestream nhóm nhảy, một mô hình giải trí từng cực kỳ thịnh hành trên Douyin và nay bắt đầu phổ biến tại Việt Nam.

Hình thức này gọi là "livestream nhóm biểu diễn" - nơi nhiều cô gái trẻ cùng xuất hiện trong một khung hình, đồng loạt nhảy múa, trò chuyện và tương tác với người xem. Mỗi hành động như vẫy tay, nhảy một đoạn nhạc hay chơi trò chơi đều được "kích hoạt" khi người xem gửi quà tặng.

Tại Trung Quốc, từ khoảng năm 2022 - 2023, hình thức này đã được chuyên nghiệp hóa: Có công ty giải trí đầu tư, nhóm idol được tuyển chọn, training bài bản, có biên đạo, makeup, ánh sáng, kịch bản tương tác riêng biệt. Và hiện nay, nhiều công ty tại Việt Nam cũng bắt đầu xây dựng mô hình tương tự, tuyển chọn các gương mặt trẻ, xây dựng hình ảnh “idol live” chuyên nghiệp.