Trên tay iPhone 18 Pro và Pro Max sau 10 ngày: Cầm nắm, trọng lượng và độ hoàn thiện ngoài đời

Bài viết sẽ tập trung vào trải nghiệm thực tế của cả hai dòng máy mới nhà Táo.

iPhone 18 Pro nhẹ hơn 38g và gọn hơn hẳn Pro Max

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cùng có độ dày 8,75 mm nhưng khác khá rõ về kích thước tổng thể. Phiên bản nhỏ hơn có thân máy 150 × 71,9 mm, nặng 211 g, trong khi bản lớn đạt 163,4 × 78 mm và nặng 249 g, tạo ra khoảng chênh 38 g khi cầm trên tay.

iPhone 18 Pro tăng 7g so với iPhone 17 Pro

Sự khác biệt này thể hiện rõ khi sử dụng liên tục, đặc biệt là lúc thao tác bằng một tay hoặc cất máy vào túi. Màn hình 6,3 inch trên bản Pro cũng cho cảm giác gọn gàng hơn, trong khi màn hình 6,9 inch của phiên bản lớn phù hợp với người thích không gian hiển thị rộng.

Cầm nắm - Pro linh hoạt hơn, Pro Max chắc tay hơn

Sau thời gian sử dụng thực tế, iPhone 18 Pro cho cảm giác linh hoạt hơn khi cầm và thao tác bằng một tay. Kích thước nhỏ giúp việc với tới các khu vực trên màn hình thuận tiện hơn, đồng thời máy cũng dễ cho vào túi quần mà không tạo cảm giác quá vướng víu.

Ngược lại, phiên bản Pro Max mang đến cảm giác đầm tay và chắc hơn do thân máy lớn, trọng lượng cao hơn. Phần viền cùng các khu vực tiếp giáp được vát nhẹ nên khi cầm lâu không tạo cảm giác cấn quá rõ.

Vị trí Action Button, phím âm lượng, Camera Control và nút nguồn trên hai máy gần như tương đồng. Vì vậy sự khác biệt chủ yếu đến từ kích thước thân máy.

Khung nhôm, mặt lưng kính và các chi tiết nhỏ

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều sử dụng khung nhôm nguyên khối kết hợp mặt lưng kính Ceramic Shield, hỗ trợ MagSafe. Khi nhìn trực tiếp, phần kính lưng và khung viền có màu sắc đồng nhất hơn, tạo cảm giác liền mạch thay vì tách biệt rõ như một số thiết kế trước đây.

Màu kính mặt lưng và khung viền nay đồng màu hơn, cho cảm giác liền lạc.

Thiết kế tổng thể không thay đổi quá nhiều so với thế hệ trước, nhưng một số chi tiết nhỏ được tinh chỉnh để tạo khác biệt khi quan sát kỹ. Dynamic Island thu gọn khoảng 25% nhờ cảm biến hồng ngoại Face ID được ẩn dưới màn hình, giúp khu vực hiển thị phía trước thoáng hơn.

Màu Băng Thanh và Đỏ Burgundy là điểm nhấn

Bản Băng Thanh trên iPhone 18 Pro tạo cảm giác nhẹ mắt với sắc xanh dương nhạt, phù hợp với tổng thể thiết kế hiện tại và khá dễ dùng trong nhiều hoàn cảnh. Khi nhìn ngoài đời, màu này không quá nổi bật nhưng vẫn đủ tạo khác biệt so với các lựa chọn quen thuộc.

Màu Đỏ Burgundy vô cùng "nịnh" mắt

Trong khi đó, Đỏ Burgundy trên phiên bản Pro Max có sắc đỏ đậm và trầm hơn, mang lại vẻ ngoài nổi bật khi cầm trên tay. Tuy nhiên, bề mặt màu này dễ lộ mồ hôi, vân tay và bụi hơn.

iPhone 18 Pro hay Pro Max: Chọn máy nào?

Nếu ưu tiên cảm giác cầm gọn, thao tác một tay và sự linh hoạt khi mang theo, bản Pro có lợi thế nhờ thân máy nhỏ hơn và nhẹ hơn 38 g. Kích thước này cũng phù hợp với những ai thường xuyên sử dụng điện thoại khi di chuyển hoặc không thích cảm giác nặng tay sau thời gian dài.

Ngược lại, bản Pro Max hướng đến trải nghiệm cầm đầm và chắc tay hơn, đồng thời sở hữu không gian hiển thị rộng với màn hình 6,9 inch. Vì vậy, khác biệt về thiết kế giữa hai phiên bản chủ yếu nằm ở kích thước và trọng lượng, trong khi chất liệu cùng cách hoàn thiện tổng thể khá tương đồng.

Mua iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tại CellphoneS

Bạn có thể tham khảo mua iPhone 18 tại CellphoneS với các chương trình hỗ trợ lên đời được triển khai trong thời gian mở bán. Nổi bật là ưu đãi thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình S-Buyback hỗ trợ thu lại máy với giá trị tối thiểu 60% trong vòng 15 tháng. Các ưu đãi có thể thay đổi theo từng thời điểm, vì vậy nên kiểm tra thông tin trước khi đặt mua.

Sau 10 ngày sử dụng, iPhone 18 Pro và Pro Max cho thấy sự khác biệt nằm ở kích thước, trọng lượng và cảm giác cầm. Bản Pro gọn nhẹ, linh hoạt hơn, trong khi Pro Max mang đến cảm giác đầm tay cùng không gian hiển thị rộng. Những tinh chỉnh về mặt lưng và màu sắc giúp bộ đôi này có thêm điểm nhấn khi nhìn trực tiếp.