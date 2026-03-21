Trẻ sơ sinh mắc thủy đậu suy hô hấp nặng

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai cho biết, trẻ nhập viện sau 3 ngày sốt, nổi mụn nước toàn thân, bú kém. Tình trạng nhanh chóng diễn tiến nặng với suy hô hấp, nhiễm trùng và viêm phổi. Trước đó, trẻ có tiếp xúc với nguồn lây nghi mắc thủy đậu.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhi được thở máy, dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, chăm sóc tích cực và nuôi dưỡng qua sonde. Sau 10 ngày điều trị, trẻ đã tự thở, bú tốt, tổn thương da hồi phục và sức khỏe ổn định.

Theo các bác sĩ, thủy đậu do virus Varicella-Zoster gây ra, lây qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp. Ở trẻ sơ sinh, bệnh có thể diễn tiến nặng với các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, viêm gan, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai cần hạn chế tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc thủy đậu, chủ động phòng bệnh trong thai kỳ. Gia đình có trẻ sơ sinh cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu như sốt, nổi mụn nước, bú kém, quấy khóc để đưa trẻ đi khám sớm.

Để phòng bệnh, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, cách ly người mắc bệnh và bảo vệ nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ.