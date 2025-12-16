Trẻ sơ sinh bao nhiêu độ là sốt? Chuyên gia chỉ ra giới hạn nguy hiểm, ba mẹ tuyệt đối không chủ quan

ThS. BSNT Trần Diệu Linh – Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ chỉ ra ngưỡng nhiệt độ "báo động đỏ" và hướng dẫn cha mẹ các bước xử trí an toàn, kịp thời, bảo vệ con yêu trong những tháng đầu đời quan trọng nhất.

Nhiệt độ nào ở trẻ sơ sinh được coi là sốt?

Sốt xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng vượt mức thông thường. Đây không phải là bệnh, mà là cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Khi phát hiện sự xâm nhập của vi khuẩn, virus hoặc các tác nhân có hại, trung tâm điều nhiệt trong não sẽ "tăng nhiệt" để tạo môi trường bất lợi cho mầm bệnh. Nhiệt độ cao giúp kích hoạt và thúc đẩy hoạt động của các tế bào miễn dịch, đặc biệt là bạch cầu, từ đó hỗ trợ cơ thể tiêu diệt tác nhân gây nhiễm trùng hiệu quả hơn.

Thân nhiệt của trẻ sơ sinh khỏe mạnh thường dao động từ 36,5 - 37,5 độ C

Theo ThS. BSNT Trần Diệu Linh – Trưởng Khoa Sơ sinh PhenikaaMec cho biết, thân nhiệt bình thường của trẻ sơ sinh dao động từ 36,5°C - 37,5°C. Tuy nhiên, việc xác định sốt cần dựa trên phương pháp và vị trí đo". Cha mẹ cần nhớ ngưỡng nhiệt độ quan trọng:

- Sốt nhẹ: Khi nhiệt độ đo ở nách từ 37,5°C - 38°C. Lúc này cần theo dõi sát sao.

- Sốt cao: Khi nhiệt độ đo ở nách từ 38°C trở lên. Đây là dấu hiệu báo động, cho thấy cơ thể trẻ đang phản ứng với một tác nhân nào đó như nhiễm khuẩn, virus.

Hướng dẫn xử trí đúng cách khi trẻ sơ sinh bị sốt tại nhà

ThS. BSNT Trần Diệu Linh phân tích: "Cha mẹ cần hiểu rằng, sốt là một phản ứng có lợi của cơ thể. Khi trẻ sơ sinh có nhiệt độ đo ở nách trong khoảng 37,5°C đến dưới 38°C, gọi là sốt nhẹ. Trong ngưỡng này, điều quan trọng nhất không phải là tìm mọi cách hạ sốt thật nhanh, mà là bình tĩnh quan sát toàn trạng của con. Hãy xem bé có vẫn tỉnh táo, bú được, ngủ được và không xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm như đã nêu hay không. Lúc này, việc chăm sóc tích cực tại nhà như cho bé mặc thoáng, bú nhiều cữ hơn và theo dõi sát sao sự thay đổi nhiệt độ thường là ưu tiên hàng đầu."

Đối với trẻ sơ sinh sốt nhẹ (dưới 38,5°C), chưa có dấu hiệu nguy hiểm, cha mẹ có thể áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà:

Cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, bằng chất liệu thấm hút mồ hôi. Không ủ ấm hay chườm lạnh.

Lau người bằng nước ấm (nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt trẻ khoảng 2°C) tại các vị trí như trán, nách, bẹn.

Tăng cữ bú để bù nước và năng lượng. Với trẻ bú mẹ, tăng tần suất cho bú.

Chỉ uống thuốc hạ sốt khi có chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa, tuyệt đối không tự ý sử dụng nếu chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Trường hợp sốt cao ở trẻ sơ sinh, mẹ cần cho bé nhập viện để được bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân và điều trị kịp thời

"Với trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ dưới 28 ngày tuổi, một cơn sốt có thể là khởi đầu của một nhiễm trùng nặng như nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não. Do đó, cha mẹ cần liên tục theo dõi nhiệt độ và kịp thời đưa đến bệnh viện để tránh chuyển biến nặng," ThS. BSNT Trần Diệu Linh nhấn mạnh. Nếu nhận thấy các dấu hiệu đi kèm với sốt dưới đây, ba mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời:

- Sốt cao trên 39°C, không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường.

- Trẻ li bì, khó đánh thức, hoặc ngược lại, vật vã, quấy khóc dữ dội.

- Bỏ bú, bú kém, nôn trớ liên tục.

- Có dấu hiệu khó thở (thở nhanh, rút lõm lồng ngực), môi tím tái.

- Phát ban da không biến mất khi căng da.

- Cổ cứng, thóp phồng.

- Co giật.

