Hình minh họa: Surachet

Bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng có thể lây lan sang trẻ vị thành niên và người lớn.

Là bệnh không có thuốc đặc trị, phần lớn bệnh nhân sẽ tự khỏi sau 10-14 ngày. Bên cạnh điều trị triệu chứng theo hướng dẫn của bác sĩ, đừng quên cho trẻ uống nhiều nước và bù khoáng cho cơ thể. Đừng tự mua uống thuốc kháng sinh cho trẻ uống và hãy đi khám ngay khi trẻ có dấu hiệu nặng lên hoặc bệnh không giảm bớt sau 10 ngày.

Cùng tìm hiểu về triệu chứng, đường lây truyền và cách phòng bệnh để trẻ có một năm học an toàn, khỏe mạnh theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam: