Trẻ bị ho muốn dùng mật ong để chữa bệnh: Chuyên gia cảnh báo những trẻ tuyệt đối không được áp dụng

Trẻ bị ho nhiều do thời tiết chuyển mùa, nhiều cha mẹ muốn dùng mật ong cho con trị bệnh

Trong tình hình thời tiết giao mùa hiện nay, ho là chuyện không thể tránh đối với những người có hệ miễn dịch dễ bị suy yếu như trẻ nhỏ, người già. Để cải thiện tình trạng ho, tránh lạm dụng kháng sinh, nhiều cha mẹ đã nghĩ ngay đến việc dùng mật ong để chữa bệnh cho con.

Việc lựa chọn này xuất phát từ những đặc tính chữa bệnh tuyệt vời của mật ong. Trong y học cổ truyền, mật ong có mật ong có công năng bổ trung, nhuận táo, chỉ thống, giải độc, làm giảm độ acid của dịch vị, là bài thuốc hữu dụng với rất nhiều loại bệnh như là thuốc bổ, điều trị loét dạ dày, dùng cho người suy nhược, phế ráo, ho khan, ruột ráo hay táo bón. Loại thực phẩm thuốc này có tính sát khuẩn, diệt vi trùng cực tốt nên rất được trọng dụng trong những bài thuốc trị ho.

Do đó, rất nhiều cha mẹ đã nghĩ đến việc dùng mật ong trị ho cho trẻ, thậm chí với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Nhiều người cho rằng đây là giải pháp tốt nhất, mật ong có vị ngọt, trẻ dưới 1 tuổi sẽ thích thú uống. Lại thêm công dụng trị ho vô cùng nhanh nhạy, mật ong xứng đáng là thực phẩm thuốc được nhiều phụ huynh coi trọng, không muốn con mình lạm dụng kháng sinh.

Sử dụng mật ong trị ho cho trẻ dưới 1 tuổi, chuyên gia nói hại nhiều hơn lợi!

Theo ThS.BS Doãn Thị Tường Vi (Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198), mật ong có thể gây nguy hiểm cho trẻ dưới 12 tháng tuổi. Nguyên nhân là mật ong chứa clostridium botulinum vốn là thủ phạm gây một chứng ngộ độc thực phẩm rất nguy hiểm. Mặc dù mật ong chứa bào tử vi khuẩn này với tỷ lệ rất nhỏ, chỉ khoảng 5% nhưng không phải là không có nguy cơ gây hại cho trẻ.

"Trẻ dưới 12 tháng tuổi có thể bị ngộ độc botulism có trong mật ong. Trường hợp này ít xảy ra nhưng nếu nặng sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, có thể dẫn đến tử vong ở trẻ", chuyên gia nhận định.

Nguyên nhân khiến mật ong bị nhiễm vi khuẩn có thể do trong quá trình lấy mật, ong vô tình mang theo bào tử của vi khuẩn clostridium botulinum từ môi trường về tổ, nhiễm vào mật. Khi đó, vi khuẩn sẽ giải phóng độc tố botulism gây tê liệt cơ hô hấp, dẫn đến tử vong.

Vì sao trẻ nhỏ có nguy cơ tử vong do dùng mật ong mà người lớn thì không? Chuyên gia lý giải, do hệ tiêu hóa của người lớn đã trưởng thành, đủ khả năng vô hiệu hóa hoạt động của loại vi khuẩn này. Trong khi đó, trẻ dưới 1 tuổi có hệ tiêu hóa chưa đủ vi khuẩn có lợi, không có khả năng tiêu diệt bào tử cũng như ngăn ngừa sự phát triển và sản sinh độc tố của chúng. Do đó, khi vào cơ thể trẻ, mật ong có thể giải phóng vi khuẩn và sản sinh độc tố.

Do đó, BS Tường Vi khuyên, không nên dùng mật ong để trị ho cho trẻ dù bài thuốc có hiệu nghiệm đến mấy để đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ. Thay vào đó, cha mẹ có thể áp dụng những bài thuốc trị ho tại nhà khác cho trẻ dưới 1 tuổi theo khuyến cáo của bác sĩ Đông y. Chưa kể, do bào tử clostridium botulinum cũng có trong thực phẩm chưa nấu chín nên phải cẩn trọng khi nấu ăn cho trẻ.

BS Vi cho rằng, chỉ nên dùng mật ong cho trẻ khi bị táo bón bằng cách bôi một ít mật ong vào hậu môn để hỗ trợ cho bé đi đại tiện dễ dàng hơn. Khi dùng mật ong cần đặc biệt chú ý chỉ dùng loại mật ong có nguồn gốc, xuất xứ đáng tin cậy.

Mật ong có an toàn hay không phụ thuộc rất nhiều vào vùng nguyên liệu ong lấy mật. Nếu khu vực ong lấy mật có hoa độc thì mật ong có độc là chuyện rất bình thường, điều này không phải do ong tự bài tiết ra.

Do đó, khi mua mật ong cần tìm đúng nguồn tin cậy. Không dùng mật ong trị ho cho trẻ dưới 1 tuổi, cha mẹ cũng cần chú ý không dùng loại thực phẩm này làm thức ăn bổ sung, kể cả với lượng rất nhỏ đối với trẻ ở lứa tuổi này.