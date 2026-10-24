Trâu cái húc 6 người bị thương, lao vào đám cưới ở Lâm Đồng

Tối 24/10, lực lượng chức năng xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chủ bãi chứa vật liệu sử dụng máy múc đè chết con trâu cái hung dữ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo thông tin ban đầu, con trâu này vừa được ông L.V.M. (44 tuổi, ngụ địa phương) mua từ nơi khác và chở về bằng xe tải. Trong lúc đưa con vật xuống xe, trâu bất ngờ lao vào tấn công ông M., khiến người này bị thương nặng.

Khoảnh khắc trâu húc người dân

Sau đó, con trâu bỏ chạy ra đường, liên tục tấn công người đi bộ và người điều khiển xe máy. Khoảng 16h30 cùng ngày, con vật di chuyển trên quãng đường khoảng 1km qua thôn Tân Lập, xã Đinh Văn Lâm Hà, gặp người nào cũng lao vào húc.

Vụ việc khiến ít nhất 6 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, ông M. bị gãy xương chậu, gãy chân và có nhiều vết thương trên cơ thể. Nạn nhân được chuyển đến TP.HCM để cấp cứu, điều trị.

Những người còn lại được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà trong tình trạng đa chấn thương.

Không chỉ tấn công người đi đường, con trâu còn lao vào một đám cưới ven đường, húc đổ bàn tiệc, làm vỡ chén bát. Những người có mặt kịp thời tháo chạy nên không bị thương. Con vật cũng húc hư hỏng một xe máy và một ô tô đỗ ven đường.

Sau đó, con trâu chạy vào bãi chứa vật liệu tại thôn Tân Lập. Người dân đóng cổng, khống chế con vật bên trong. Lực lượng công an và quân sự địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, canh giữ khu vực, phối hợp xử lý.

Đến 19h20 cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp với chủ bãi chứa vật liệu sử dụng máy múc đè chết con trâu nhằm ngăn chặn nguy cơ tiếp tục tấn công người dân.

Theo lãnh đạo xã Đinh Văn Lâm Hà, sau khi xử lý con vật, cơ quan chức năng làm việc với gia đình chủ trâu và những người bị trâu húc để xác minh nguyên nhân, đánh giá thiệt hại và có phương án giải quyết theo quy định.