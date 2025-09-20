Trào lưu HOT nhất 3 tháng cuối năm: Chỉ cần làm đúng 1 việc, tiền bạc sẽ ở lại với bạn!

Có người dùng mạng xã hội (MXH) để giải trí, hóng tin hot, bàn luận sự kiện nóng; có người dùng MXH để xây dựng thương hiệu cá nhân, hoặc buôn bán, kiếm tiền. Mục đích sử dụng MXH, tưởng chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng câu trả lời là không!

Thay vì “giết thời gian” vô nghĩa, không ít người trẻ lại đang sử dụng MXH với mục đích không ngờ: Truyền động lực, rủ nhau tiết chế chi tiêu để 2025 không trở thành một năm “xé nháp”.

Xu hướng “The Great Lock In 2025” khiến TikTok sục sôi

Hiểu nôm na, “The Great Lock In 2025” là xu hướng người trẻ rủ nhau tiết chế chi tiêu, thắt chặt hầu bao một cách hợp lý và có kỷ luật để tiền không “trôi” đi hết. Đây là phong trào tự kỷ luật của giới trẻ, bỗng trở nên bùng nổ và được nhiều người quan tâm trong giai đoạn nửa cuối năm 2025.

Ý tưởng của xu hướng này rất đơn giản: Từ giờ cho đến hết năm, mỗi người phải chọn ra 1 mục tiêu tài chính mà họ cho rằng quan trọng nhất, thiết thực nhất và tập trung “toàn lực” để thực hiện. Tất cả những yếu tố gây xao nhãng như ham muốn mua sắm bất chợt, một chuyến du lịch hay thậm chí là cả 1 bữa ăn hàng ngoài dự định, bắt buộc phải loại bỏ hoàn toàn.

Nói cách khác, “The Great Lock In 2025” nghĩa là: Tuyệt đối quyết tâm không chi tiền cho những thứ không có trong danh sách dự định.

Ảnh minh họa

Cũng giống như các xu hướng từng gây sốt trên TikTok trước đây, “The Great Lock In 2025” hướng đến việc khuyến khích mọi người xây dựng hoặc thay đổi thói quen chi tiêu nhỏ hàng ngày, để từng bước chinh phục các mục tiêu tài chính lớn hơn.

Devamsha Gunput - Nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, là một trong số những người hoạt động sôi nổi nhất với xu hướng này. Cô cho rằng việc bắt đầu và tập trung vào một nhóm mục tiêu nhỏ, thay vì những kế hoạch lớn, là cách tốt để rèn luyện và xây dựng kỷ luật tài chính, từ đó hỗ trợ cho những kế hoạch dài hạn khác.

Devamsha nói: “Với các mục tiêu tài chính cá nhân, những trào lưu như “The Great Lock In 2025” thực sự hữu ích. Bởi chúng cho phép chúng ta thoát khỏi những áp lực quá lớn, điển hình nhất là việc mua nhà hoặc xây dựng quỹ hưu trí. Với một sinh viên mới ra trường, nếu họ bắt đầu xây dựng kế hoạch tài chính của mình từ những mục tiêu lớn như vậy, trong bối cảnh hiện tại, thì e là khó có thể kiên trì đến cùng”.

Không chỉ dừng ở mức bàn luận, chia sẻ cho vui hay nói chung là tiêu thụ nội dung trên TikTok, xu hướng “The Great Lock In 2025” còn lan sang cả các nền tảng MXH khác như Threads, Instagram và Twitter. Nhiều cộng đồng “Lock In” đã ra đời để tạo thêm không gian thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm. Điểm chung của những người đang theo đuổi xu hướng này là sẵn sàng hy sinh những niềm vui ngắn hạn, ví dụ như mua một chiếc áo len mới, để đổi lấy mục tiêu lớn hơn, ví dụ như trả hết nợ sinh viên hay chuẩn bị vốn để đầu tư.

Nhiều người coi đây là cơ hội để tự thúc ép bản thân bước ra khỏi vùng thoải mái, biến 3tháng cuối năm thành giai đoạn “nước rút” nhằm củng cố tương lai tài chính.

Bây giờ mới bắt đầu tiết chế chi tiêu, liệu còn kịp?

Đây là một trong những chủ đề “nóng” nhất trong các hội nhóm “Lock In”. Nhiều người băn khoăn rằng chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa là hết năm, bắt đầu siết lại thói quen chi tiêu và lên kế hoạch tiết kiệm lúc này liệu có còn kịp để thay đổi cục diện tài chính cá nhân trong năm 2025?

Ảnh minh họa

Với thắc mắc này, Crystal McKeon - Chuyên gia hoạch định tài chính, đồng thời là Giám đốc Tài chính tại TSA Wealth Management, khẳng định: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một thói quen tài chính tốt, và thời điểm hợp lý nhất chính là ngay bây giờ!

Bên cạnh đó, bà còn cho rằng việc đặt ra một mục tiêu tài chính quá lớn và quá tập trung vào nó, chẳng phải cách hay.

“Tôi thường khuyên mọi người đặt ra nhiều cột mốc nhỏ trên hành trình tiến tới mục tiêu cuối cùng, thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào đích đến lớn nhất. Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể đặt mục tiêu mua nhà vào năm 30 tuổi, nhưng đừng quá tập trung vào mục tiêu lớn đó, việc cần làm là lên kế hoạch cụ thể cho từng năm, và quên cách đích đến cuối cùng đi. Thứ cần bám vào là những bước đi nhỏ” - Bà Crystal lấy ví dụ.

Brandon Clouse - Chuyên gia tư vấn tại Prism Planning Partners cũng có chung quan điểm. Ông đề xuất 3 nhóm mục tiêu mà mọi người có thể thực hiện ngay để 2025 trở thành một năm “khỏe” hơn trên phương diện tài chính: Chuẩn bị ngân sách dịp Tết, giải quyết nợ nần, và tăng tỷ lệ dự phòng.

Nhìn chung, “The Great Lock In 2025” đang trở thành một trào lưu ý nghĩa: Nó kết hợp tính cộng đồng trên mạng xã hội với mục tiêu thực tế trong đời sống tài chính của mỗi cá nhân. Với sự lan tỏa mạnh mẽ của TikTok, Instagram và hàng loạt nền tảng khác, giới trẻ không chỉ tìm thấy động lực, mà còn có cảm giác đồng hành cùng nhau trên con đường chinh phục mục tiêu.

Và nếu bạn còn đang phân vân rằng mình đã “lỡ nhịp” khi nửa cuối tháng 9 mới bắt đầu, hãy nhớ rằng điều quan trọng không phải là còn 3 tháng nữa thì hết năm, mà là phải bắt đầu ngay bây giờ!

Theo Investopedia