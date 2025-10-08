Trào lưu "giải cứu" phòng tắm: Ngày càng nhiều người quay lưng với bồn rửa mặt

Buổi sáng điển hình trong các gia đình thường là cảnh từ người lớn đến trẻ nhỏ đều xếp hàng chờ đến lượt được vệ sinh cá nhân. Khung cảnh này thật quen thuộc, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người bị muộn giờ đi làm, đi học. Từ bất tiện này đã hình một xu hướng mới là tách bồn rửa ra khỏi phòng tắm.

Đặt bồn rửa mặt ngay trong phòng tắ, gây ra khá nhiều bất tiện

Khi "đổi chỗ" lại là cách sống thông minh hơn

Trước đây, việc để bồn rửa trong phòng tắm được xem là hiển nhiên. Thế nhưng cùng với sự thay đổi về lối sống, nhiều người nhận ra rằng việc gộp 3 chức năng rửa mặt, tắm rửa và đi vệ sinh trong cùng một không gian lại khiến sinh hoạt trở nên bất tiện. Tiêu biểu là độ ẩm cao khiến hơi nước phủ khắp phòng, làm mờ gương, khiến mỹ phẩm ẩm mốc, khăn mặt lâu ngày bốc mùi, thậm chí bàn chải đánh răng cũng dễ bị vi khuẩn sinh sôi.

Môi trường ẩm, chật tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh

Việc chuyển bồn rửa ra ngoài phòng tắm, ngược lại, mang lại cảm giác thoáng hơn nhiều. Ở một số căn hộ, bồn rửa được thiết kế ngay khu vực gần cửa ra vào giúp cả nhà có thể rửa tay ngay sau khi đi chợ, tan làm hay đưa con đi học về. Từ đó giảm thiểu bụi bẩn, vi khuẩn từ bên ngoài mang vào nhà. Với các gia đình có trẻ nhỏ, đây còn là cách để hình thành thói quen vệ sinh sạch sẽ ngay từ khi vào nhà hoặc trước khi ra ngoài.

Đặt bổn rửa ngay cửa ra vào để tiện rửa tay hơn

Không chỉ tiện, xu hướng tách bồn rửa với nhà tắm còn đặc biệt phù hợp với nhà nhỏ hoặc căn hộ chung cư. Khu vực hành lang hay khoảng tường trống ở giữa các phòng vốn ít được sử dụng, giờ đây lại có thể "hô biến" thành góc rửa mặt gọn gàng.

Một chiếc bồn rửa âm tường, kết hợp cùng tủ nhỏ phía dưới để cất khăn, giấy, hoặc đồ dùng cá nhân sẽ giúp tận dụng tối đa từng mét vuông. Đặc biệt, nếu bố trí thêm gương có đèn LED ấm, không gian nhỏ vẫn có thể trở nên tinh tế, tiện nghi đúng chất sống hiện đại.

Nhìn chung, khi tách bồn rửa ra khỏi khu vực tắm, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự khác biệt:

- Nhà tắm khô nhanh hơn, không còn đọng nước, không trơn trượt.

- Đồ điện, máy giặt, bột giặt không bị ẩm, không sinh nấm mốc.

- Các thiết bị, vật liệu như tủ gỗ, gương hay đèn cũng bền hơn vì không phải chịu độ ẩm cao liên tục.

Một số vấn đề cần lưu ý trước khi thi công

Dù mang lại nhiều tiện ích, việc di chuyển bồn rửa ra ngoài vẫn cần thiết kế kỹ hệ thống cấp - thoát nước. Nhiều người đã gặp rắc rối do không kiểm tra trước đường ống, dẫn đến việc phải đục tường, kéo ống ngược hoặc chi thêm chi phí đáng kể sau khi hoàn thiện.

Một vài lưu ý quan trọng:

- Tham khảo kỹ bản vẽ cấp thoát nước trước khi chốt vị trí bồn rửa.

- Ưu tiên bồn rửa nhỏ gọn, dạng treo hoặc âm bàn để tiết kiệm diện tích.

- Đảm bảo khu vực có nguồn sáng và ổ cắm điện nếu muốn gắn gương đèn hoặc máy sấy tay.

- Chọn vật liệu chống ẩm cho tủ và mặt bàn (ví dụ: đá nhân tạo, đá thạch anh, inox hoặc compact).

Nguồn: Aboluowang