Trào lưu check-in đầu năm mới 2022 với mâm đại cỗ Cát Tường An Khang khắp mọi miền đất nước

Khai mở năm mới Cát Tường An Khang qua mâm đại cỗ online ấn tượng tại Việt Nam

Trải qua một năm 2021 đầy biến động, Tết 2022 đã đến mọi nhà trên khắp Việt Nam với mong ước tốt đẹp về một năm mới khởi sắc. Hòa cùng tinh thần đó, Tường An đã khởi động Mâm đại cỗ Cát Tường An Khang online - lấy cảm hứng từ mâm cỗ ngày Tết của người Việt. Mâm đại cỗ là nơi người người nhà nhà có thể đóng góp những món ăn Tết đặc trưng kèm theo những lời chúc tốt đẹp gửi đến người thân, gia đình và bạn bè. Từ đó, lan tỏa tinh thần tích cực cũng như tôn vinh những giá trị truyền thống của ẩm thực Việt. Đó là hành trình chắp cánh những lời chúc đầu xuân Cát Tường (may mắn và tốt lành) và An Khang (sức khỏe và bình an) đến mọi người, mọi nhà trên khắp Việt Nam.

Khai mâm đại cỗ Cát Tường An Khang 2022 tại Việt Nam

Bếp trưởng Cẩm Thiên Long đã chính thức khai mâm đại cỗ Cát Tường An Khang vào ngày 15/01/2022 tại trang https://mamdaicocattuongankhang.tuongan.com.vn/. Tất cả mọi người đều có thể góp món ăn ngay hôm nay để mở rộng mâm đại cỗ online hoành tráng tại Việt Nam. Với tiêu chí đơn giản, dễ dàng, Tường An gói gọn cách thức tham gia chỉ trong 3 bước đơn giản: "Đăng nhập - góp món - lan tỏa".

Bếp trưởng Cẩm Thiên Long khai mở mâm đại cỗ online Cát Tường An Khang

Mạng xã hội bắt trend tạo chứng nhận Cát Tường An Khang

Chỉ trong 3 ngày đầu tiên sau khi khởi động, mâm đại cỗ Cát Tường An Khang đã khuấy động gian bếp của hàng loạt người nổi tiếng ngay lập tức. Hoạt động ghi nhận sự tham gia của các KOL được nhiều bạn trẻ yêu mến như Gia đình Cam Cam, bếp trưởng Cẩm Thiên Long, đầu bếp Nhật Bản Hoshi Phan hay Tiktoker Đỗ Phượng Vỹ…

Bếp trưởng Cẩm Thiên Long là người đầu tiên khai Mâm đại cỗ với món "CHẢ GIÒ HẠNH PHÚC" - món ăn truyền thống quen thuộc trên mọi mâm cỗ Việt Nam. Kéo theo các KOL nổi tiếng khác cũng háo hức nấu cỗ cùng Tường An để trao gửi những món chúc ấn tượng. Bàn tiệc đã phủ kín với các món ăn truyền thống quen thuộc và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngay sau đó, Gia Đình Cam Cam góp liền món Thịt Đông Sum Vầy truyền thống của Tết miền Bắc. Sức nóng của mâm đại cỗ chưa dừng lại, mà tiếp tục được lan tỏa bằng món Thịt Kho Thịnh Vượng của đầu bếp Nhật Bản Hoshi Phan và món Khổ Qua Hanh Thông của T iktoker Đỗ Phượng Vỹ và đi vào cả trong những nét vẽ cực đáng yêu của bạn Ngót, admin trang comic "Về Ăn Cơm".

Những món ăn bắt mắt, những lời chúc ý nghĩa đang ngập tràn mạng xã hội và nối đuôi nhau góp mặt trên Mâm đại cỗ Cát Tường An Khang. Dự đoán sẽ là một xu hướng cực hot của cộng đồng mạng những ngày giáp Tết 2022.

Cộng đồng mạng hào hứng tạo nên kỷ lục trên mâm đại cỗ Cát Tường An Khang

Góp ngay món chúc Cát Tường An Khang, nhận ngay các giải thưởng hấp dẫn



Mâm đại cỗ Cát Tường An Khang không chỉ mang đến thông điệp ý nghĩa mà còn danh sách dài các hạng mục giải thưởng hấp dẫn cùng vô vàn cơ hội rinh giải cho người tham gia. Điểm danh nhanh qua có thể thấy ngay các phần thưởng thiết thực, giá trị như Máy lọc không khí Sharp, Bộ chảo chiên đáy từ cao cấp Tefal So chef hay Máy ép trái cây Philips hay 1 năm sử dụng dầu ăn Tường An miễn phí.

Chương trình với tổng cộng 08 giải thưởng Cát Tường An Khang cực thu hút:

- 03 giải Cột mốc may mắn cho người chơi góp món thứ 99, 266, 369. Những con số đại cát, đại lộc với ý nghĩa may mắn cho một năm mới Cát Tường An Khang. Vị trí 99 mang ý nghĩa "Trường cửu phát", 266 là "Mãi Phát Lộc" và 369 là "Tài Lộc Trường Cửu" đại diện cho lời chúc của Mâm đại cỗ gửi đến bạn chơi

- 03 Giải Tương Tác tốt nhất dành cho 3 bạn chơi có bài chia sẻ được yêu thích nhất trên Facebook.

- 02 giải đặc biệt Tên món hay nhất và Món ăn đẹp nhất do chính bếp trưởng Cẩm Thiên Long lựa chọn.

Tết này, hãy cùng Tường An tham gia mâm đại cỗ Online hoành tráng tại Việt Nam,

Mỗi món ăn, một lời chúc! Tham gia ngay bạn nhé! Đừng quên theo dõi fan page Tường An – Bí quyết giòn ngon để tìm hiểu thêm các "bí kíp" rinh giải thưởng nhé.

