Trao “chìa khoá” công nghệ để mẹ tìm về với thanh xuân

Ngày con còn bé thơ, mẹ luôn dành sự ưu tiên cho gia đình, con cái mà đôi khi quên mất bản thân mình. Khi con cái trưởng thành, quỹ thời gian đã nhiều hơn nhưng mẹ vẫn chưa thực sự dành chúng cho bản thân. Không phải vì thiếu điều kiện, mà vì thói quen luôn ưu tiên cho người thân yêu đã theo mẹ suốt nửa đời người.

Ngày của Mẹ năm nay là lúc mỗi người con có thể trao "tấm vé" để mẹ trở lại thanh xuân, với những ngày dành trọn thời gian cho chính mình, cho những niềm vui trong cuộc sống. Với sự trợ giúp của những thiết bị công nghệ mạnh mẽ như Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra, hành trình tìm lại thanh xuân của mẹ sẽ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Làm mới cuộc sống cùng đam mê riêng

Một sở thích hoặc thú vui mới là cách giúp mẹ tận hưởng cuộc sống qua lăng kính khác biệt hơn. Tham gia một câu lạc bộ thể thao, học cắm hoa, trang trí nhà cửa, làm gốm hay làm quen với một ngôn ngữ mới đều là những gợi ý tuyệt vời. Không chỉ giúp mẹ cải thiện sức khoẻ thể chất, các hoạt động nói trên còn là liệu pháp có lợi cho tinh thần và trí nhớ. Trợ lý Gemini trên Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra với khả năng trò chuyện bằng tiếng Việt, giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin nhanh chóng sẽ là bạn đồng hành hiệu quả cùng mẹ trong quá trình làm quen với những bộ môn mới.

Khi lướt thấy một góc bếp đẹp với những dụng cụ trang trí xinh xắn, một trang phục được phối theo phong cách retro chuẩn gu,… tính năng Circle to Search 3.0 trên Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra có thể giúp mẹ tìm thấy nơi mua sắm và giá bán một cách dễ dàng. Tính năng này thông minh đến mức có thể chủ động quét mọi vật thể trong ảnh và trả về kết quả chi tiết mà không cần mẹ phải khoanh vùng từng đối tượng riêng lẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc mẹ có thể thoả đam mê trang trí nhà cửa hay tìm thấy mọi trang phục và phụ kiện chỉ trong một lần khoanh tròn duy nhất. Kết quả đa dạng cũng giúp mẹ dễ dàng kiểm tra giá bán và lựa chọn được sản phẩm ưng ý với mức giá tiết kiệm như kỳ vọng.

Ôn lại ký ức bên bạn bè

Dành nhiều thời gian gặp gỡ bạn bè, ôn lại kỷ niệm xưa cũng là cách làm phong phú đời sống tinh thần của mẹ. Những ký ức thuở học trò, chuyến du lịch cùng hội bạn hay đơn giản là một buổi tối cà phê đều là "chất xúc tác" đưa mẹ về với thanh xuân đúng nghĩa. Để ghi lại kỷ niệm gặp gỡ, camera chụp thiếu sáng đỉnh cao trên Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra là bạn đồng hành không thể thiếu.

Ký ức của nhiều thập kỷ bỗng ùa về sống động, rõ nét cùng camera Mắt thần bóng đêm 200MP của Galaxy S26 Ultra

Là thiết bị có camera 200MP sáng nhất từng có trên các dòng Galaxy, Galaxy S26 Ultra sẽ giúp mẹ ghi lại hình ảnh với màu sắc chân thực, trong trẻo và giảm nhiễu tối đa. Không còn những tấm ảnh bệt màu hay gương mặt mờ nhoè vì thiếu sáng, Galaxy S26 Ultra trả lại nụ cười tươi tắn cho mẹ, bên cạnh những người bạn đã đồng hành suốt những năm tháng thanh xuân. Một ưu điểm lớn của các thiết bị nói trên là mẹ chỉ cần bấm chụp, việc tương thích ánh sáng, giảm nhiễu hay chống rung đều đã có công nghệ bên trong máy thực hiện.

Làm mới kỷ niệm xưa

Không chỉ giúp mẹ ôn lại kỷ niệm, Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra còn cùng mẹ làm mới kỷ niệm xưa với công nghệ chỉnh sửa ảnh thế hệ mới. Từ việc tạo màu sắc cho những tấm ảnh đen trắng, khoác trên mình tà áo dài học trò và đứng trước cổng trường như 20 năm về trước, làm nét những tấm ảnh lễ hội ở quê, tạo ảnh xưa và nay… tất cả đều có thể thực hiện dễ dàng ngay trên điện thoại. Không cần phải biết photoshop hay tải ứng dụng từ bên thứ ba, mẹ chỉ cần gõ mong muốn của mình ngay trên bức ảnh, Galaxy AI trên điện thoại sẽ tự hiểu và biến chúng thành sự thật.

Kỷ niệm tuổi học trò được làm mới trong ngày hội ngộ với tính năng Photo Assist

Tính năng chỉnh sửa ảnh chỉ với một câu lệnh trên Galaxy S26 series được xem là một "cánh cửa" dẫn lối cho những hành trình của cảm xúc, xoá nhoà mọi khoảng cách. Không cần buồn vì một ngày lễ không thể về quê sum vầy cùng người thân khi có thể đưa tất cả những gương mặt thân quen vào chung khung hình trong một nốt nhạc. Niềm vui khi được trở thành nhân vật chính trong từng khung hình du lịch của mẹ cũng sẽ thành hiện thực khi điện thoại có thể xoá nhanh, chính xác mọi vật thể thừa.

Viết nhật ký mỗi ngày như thời còn con gái

Công nghệ xuất hiện không làm lu mờ đi những thói quen cũ, ngược lại nó còn đưa những trải nghiệm quen thuộc trở lại theo cách mới mẻ hơn. Đã bao lâu rồi mẹ không còn giữ thói quen viết nhật ký hay trải lòng về tâm trạng thường nhật của mình qua con chữ. Galaxy S26 Ultra với màn hình lớn và bút S Pen chắc chắn sẽ là thiết bị tuyệt vời cho những người mẹ có sở thích viết lách hoặc sáng tác.

Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra giúp mẹ có không gian riêng để giãi bày tâm sự

Bất cứ khi nào có một ý tưởng mới mẻ nảy sinh, cần ghi chú danh sách mua sắm hay đơn giản là viết nhật ký như ngày còn con gái, mẹ đều có thể dễ dàng thực hiện ngay trên điện thoại. Đặc biệt, Galaxy S26 Ultra cũng sẽ trả lại không gian riêng tư cho mẹ thoải mái trải lòng, thông qua tính năng Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động). Không còn lo người xung quanh có thể nhìn thấy thông tin đang hiển thị trên màn hình, Privacy Display hạn chế góc nhìn từ 4 phía của điện thoại, để mẹ có thể thỏa sức tận hưởng không gian riêng của mình.

Dẫu không thể trả lại cho mẹ những tháng năm son trẻ, nhưng một món quà ý nghĩa như Galaxy S26 hay Galaxy S26 Ultra lại giúp mẹ có thể giữ mãi một tâm hồn trẻ trung bên gia đình thân yêu. Nhân ngày của mẹ năm nay, hãy trao gửi yêu thương và nâng bước mẹ để người phụ nữ quý giá nhất của gia đình có thể nhẹ gánh trách nhiệm, được sống là chính mình, cho riêng mình mỗi ngày.