Ngày 24/11, một cơ sở lưu trú đăng trên Threads dòng trạng thái kể lại tình huống gặp phải với khách thuê phòng. Theo đó, chủ cơ sở đã nhắc khách tắt điều hòa mỗi khi ra ngoài. Tuy nhiên, vị khách lại đáp: "Em trả tiền phòng rồi, để mát sẵn lúc về không được hả chị?". Từ câu chuyện này, chủ cơ sở đặt câu hỏi về việc ai mới là người có lý trong tình huống trên.

Ảnh chụp màn hình

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều bình luận. Một bên cho rằng khách đã thanh toán đầy đủ tiền phòng thì có quyền sử dụng các tiện nghi trong thời gian lưu trú, bao gồm cả điều hòa, bất kể họ đang ở trong phòng hay đi ra ngoài. Nếu chủ cơ sở lo ngại chi phí điện tăng cao, đây nên là khoản được tính toán ngay từ đầu trong giá phòng, thay vì yêu cầu khách phải liên tục bật, tắt thiết bị.

Một số người còn cho rằng việc phải chờ điều hòa làm mát lại căn phòng sau mỗi lần đi chơi về khá bất tiện, nhất là trong những ngày thời tiết nóng bức. Có người chia sẻ bản thân từng gặp trải nghiệm tương tự tại một homestay ở Nha Trang và cảm thấy không thoải mái, từ đó quyết định không quay lại. Theo quan điểm này, điều khách mong muốn khi trở về phòng sau một ngày di chuyển bên ngoài đơn giản là có sẵn không gian mát mẻ để nghỉ ngơi.

Có ý kiến gợi ý các cơ sở lưu trú nên lắp hệ thống thẻ từ kiểm soát điện như nhiều khách sạn đang áp dụng

Cũng có ý kiến gợi ý các cơ sở lưu trú nên lắp hệ thống thẻ từ kiểm soát điện như nhiều khách sạn đang áp dụng. Khi khách rời phòng và rút thẻ, hệ thống sẽ tự động ngắt điện, vừa hạn chế tình trạng sử dụng thiết bị không cần thiết, vừa tránh việc chủ cơ sở phải trực tiếp nhắc nhở từng khách. Một số người cho rằng nếu đã kinh doanh dịch vụ lưu trú, chủ nhà nên tính toán chi phí vận hành vào giá phòng hoặc đầu tư giải pháp phù hợp thay vì quá bận tâm đến việc khách có tắt điều hòa hay không.

Ảnh minh hoạ

Ở chiều ngược lại, không ít người lại đồng tình với mong muốn của chủ cơ sở lưu trú. Theo họ, dù tiền điện đã được tính trong giá phòng, việc không sử dụng nhưng vẫn để điều hòa hoạt động liên tục là điều không cần thiết, gây lãng phí năng lượng. Có người cho biết bản thân luôn chủ động tắt đèn, điều hòa và các thiết bị điện trước khi ra ngoài, không hẳn vì muốn tiết kiệm tiền cho chủ nhà mà đơn giản là không muốn tiêu thụ điện khi không có nhu cầu.

Một số bình luận cũng nhìn nhận đây là câu chuyện phụ thuộc vào thói quen và quan điểm cá nhân. Có người có tâm lý đã trả tiền thì muốn tận hưởng đầy đủ tiện nghi, trong khi người khác lại đề cao việc sử dụng tài nguyên hợp lý, không lãng phí dù không phải người trực tiếp trả khoản chi phí đó. Vì vậy, việc bật hay tắt điều hòa khi ra ngoài không hẳn có một đáp án chung cho tất cả mọi người.

Một số ý kiến cho rằng khách đã thanh toán đầy đủ tiền phòng thì có quyền sử dụng các tiện nghi trong thời gian lưu trú, bao gồm cả điều hòa, bất kể họ đang ở trong phòng hay đi ra ngoài.

Bên cạnh tranh luận đúng - sai, một số ý kiến còn gợi ý chủ cơ sở nên lựa chọn cách nhắc nhở nhẹ nhàng, khuyến khích khách cùng tiết kiệm điện thay vì đưa ra yêu cầu mang tính bắt buộc. Chẳng hạn, có thể đặt một tấm bảng nhỏ trong phòng với nội dung cảm ơn khách đã chung tay tiết kiệm năng lượng, tắt các thiết bị điện khi ra ngoài nếu không có nhu cầu sử dụng. Cách truyền tải tích cực được cho là sẽ dễ tạo thiện cảm hơn, đồng thời vẫn giúp khách hiểu được mong muốn của người kinh doanh.

Từ một tình huống tưởng chừng rất nhỏ, câu chuyện cho thấy sự khác biệt trong cách nhìn giữa người thuê và người kinh doanh lưu trú. Với khách, tiền phòng bao gồm cả sự tiện nghi trong suốt thời gian ở. Với chủ cơ sở, điện, nước là chi phí vận hành cần cân đối. Vì vậy, thay vì tranh luận ai đúng ai sai, quy định sử dụng phòng nên được thống nhất ngay từ đầu, còn hai bên cùng sử dụng tiện ích một cách có ý thức.