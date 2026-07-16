Mới đây, một đoạn trích trong bộ phim Hương Phù Sa bất ngờ được cư dân mạng chia sẻ trở lại, khiến nhiều người ngỡ ngàng với nhan sắc của Tăng Thanh Hà thời đôi mươi. Trong vai Út Nhỏ, nữ diễn viên gây thương nhớ với gương mặt trong trẻo, nụ cười hiền và vẻ đẹp mộc mạc đúng chất "ngọc nữ" màn ảnh Việt đời đầu.

Đáng nói là bên cạnh hàng loạt lời khen dành cho nhan sắc của Tăng Thanh Hà, không ít cư dân mạng lại bất ngờ nhận xét cô có nhiều nét giống Lọ Lem (Mai Thảo Linh) - con gái MC Quyền Linh. Từ đây, một cuộc tranh luận sôi nổi đã nổ ra để phân bua liệu Lọ Lem có sở hữu nhan sắc vượt qua "ngọc nữ" một thời hay không?

Ở phần bình luận dưới clip, nhiều người cho rằng Tăng Thanh Hà thời trẻ và Lọ Lem có khá nhiều điểm tương đồng. Một bộ phận khán giả cho rằng Lọ Lem sở hữu nhiều đường nét gợi nhớ Tăng Thanh Hà thời trẻ, đặc biệt là gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to, nụ cười hiền và thần thái dịu dàng.

Hai visual nổi bật đặt cạnh nhau

Cuộc tranh luận không dừng ở việc "có giống hay không" mà nhanh chóng chuyển thành màn so sánh nhan sắc giữa hai mỹ nhân ở hai thế hệ. Không ít netizen cho rằng việc so sánh hai nhan sắc là khá khập khiễng bởi mỗi người sở hữu một vẻ đẹp riêng, đồng thời khẳng định Tăng Thanh Hà vẫn nổi bật hơn về tổng thể gương mặt. Nhiều bình luận nhận xét nữ diễn viên có những đường nét sắc sảo hơn, từ hàng lông mày, đôi mắt đến sống mũi và nụ cười đều tạo cảm giác thanh thoát, yêu kiều. Một số ý kiến viết: "Lọ Lem không đẹp bằng được" , "Lọ Lem mà đẹp hơn gì, thấy Lọ Lem cũng bình thường", " Trời ơi Tăng Thanh Hà đẹp hơn mà, nhìn sao ra vậy?", "Lọ Lem đẹp đến mấy cũng không bằng Tăng Thanh Hà"...

Ở chiều ngược lại, cũng có người cho rằng Lọ Lem xinh hơn, đường nét trên gương mặt cũng thanh tú hơn Tăng Thanh Hà. Có bình luận nhận xét: "Lọ Lem khá giống Hà Tăng lúc trẻ" , hay "Tính ra Lọ Lem đẹp hơn ấy nhỉ" . Ái nữ nhà Quyền Linh được khen có làn da sáng, gương mặt đầy đặn, đường nét mềm mại và cảm giác trong trẻo, nhẹ nhàng.

Nhắc đến Tăng Thanh Hà, nhiều khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất của màn ảnh Việt những năm 2000. Sau khi ghi dấu ấn với Hương Phù Sa, cô tiếp tục tạo tiếng vang qua hàng loạt tác phẩm như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet, Mỹ Nhân Kế... Nhờ lối diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc thanh tú, Tăng Thanh Hà nhanh chóng trở thành biểu tượng "ngọc nữ" của điện ảnh Việt.

Tăng Thanh Hà thời trẻ đẹp mộc mạc, trong veo

Ở thời kỳ đỉnh cao, nữ diễn viên nổi tiếng với gương mặt trái xoan và thần thái vừa dịu dàng vừa sang trọng. Sau khi kết hôn, cô gần như rút khỏi showbiz để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn. Đặc biệt, Tăng Thanh Hà đang chuẩn bị trở lại màn ảnh với vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng, khiến khán giả càng háo hức chờ đợi màn tái xuất sau nhiều năm vắng bóng.

Nhan sắc hiện tại vẫn "peak"

Trong khi đó, Lọ Lem (sinh năm 2006) - tên thật Mai Thảo Linh - từ lâu đã được xem là một trong những ái nữ nhà sao Việt nhận được nhiều sự chú ý nhất. Ngay từ nhỏ, cô đã gây thiện cảm với gương mặt sáng, đường nét thanh tú cùng phong thái nhẹ nhàng. Càng trưởng thành, Lọ Lem càng được khen ngợi nhờ chiều cao nổi bật, vóc dáng cân đối và visual ngày càng sắc sảo.

Không ít khán giả nhận xét cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, tiểu thư và nữ tính nhưng vẫn mang nét hiện đại của thế hệ Gen Z. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trong những bộ ảnh đời thường, Lọ Lem đều nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Lọ Lem xinh từ nhỏ đến lớn

Nếu đặt hình ảnh Tăng Thanh Hà thời Hương Phù Sa bên cạnh Lọ Lem hiện tại, không khó để nhận ra lý do nhiều cư dân mạng liên tưởng giữa hai người. Tuy vậy, mỗi người vẫn mang một dấu ấn riêng. Tăng Thanh Hà nổi bật với vẻ đẹp điện ảnh rất đặc trưng của thế hệ diễn viên những năm 2000, trong khi Lọ Lem lại mang diện mạo trẻ trung, hiện đại và phù hợp với gu thẩm mỹ của Gen Z.

Vì thế, việc ai đẹp hơn có lẽ sẽ luôn phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nhưng điều này cho thấy rằng dù thuộc hai thế hệ khác nhau, cả Tăng Thanh Hà lẫn Lọ Lem đều là những gương mặt khiến công chúng phải chú ý mỗi lần xuất hiện.