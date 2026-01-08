Tranh cãi chuyện chưng hoa Ly ngày Tết: Người sợ "ly tán", kẻ mừng "bách hợp", đâu mới là cách chơi hoa chuẩn phong thủy?

Trong tâm thức của nhiều gia đình Việt, đặc biệt là các bà các mẹ thế hệ trước, hoa Ly thường nằm trong "danh sách đen" chưng bàn thờ hay phòng khách ngày Tết chỉ vì cái tên gợi sự "ly tán", "ly biệt". Thế nhưng, ở một góc nhìn khác, hoa Ly còn có tên là Bách Hợp tượng trưng cho sự hòa hợp trăm năm, vạn sự như ý.

Bỏ qua những quan niệm kiêng kỵ chưa được kiểm chứng, thực tế cho thấy rất nhiều chị em "ngậm trái đắng" khi rước loài hoa kiêu kỳ này về nhà: Phấn hoa rụng vàng khè sofa không giặt nổi, hương thơm nồng nặc gây mất ngủ... Vậy làm sao để hóa giải những rắc rối này và đặt hoa Ly vào đúng những "điểm vàng" trong nhà để kích hoạt tài lộc? Hãy cùng gỡ rối những lầm tưởng tai hại để Tết này nhà bạn vừa thơm, vừa sang lại vừa đỏ vận nhé.

Hoa Ly ngày Tết: Đừng "bày loạn", hãy "chơi chiêu" để hút lộc

Có một dạo, tôi cũng như nhiều chị em khác, cứ thấy hoa Ly bán đầy đường là sà vào mua vì nó đẹp quá, thơm quá, lại bền màu chơi được cả tuần. Hí hửng bê về cắm lọ to lọ nhỏ, nhưng rồi "thảm họa" ập đến ngay mùng 1 Tết. Đó là khi những nhị hoa bắt đầu bung phấn, rơi lả tả xuống bộ sofa nỉ mới giặt, bám vào chiếc áo dài trắng tinh khôi.

Cái màu vàng nghệ của phấn hoa Ly ấy, nói thật là "cứng đầu" vô cùng, càng phủi càng loang, giặt tẩy kiểu gì cũng để lại vệt ố. Chưa kể, đêm giao thừa hương hoa nồng nàn quá mức trong phòng kín khiến cả nhà trằn trọc, sáng mùng 1 ai nấy mắt thâm quầng vì mất ngủ. Lúc ấy mới thấm thía, chơi hoa cũng cần phải có kiến thức, chứ không chỉ thấy đẹp là bê về.

Thực ra, chuyện kiêng kỵ cái tên "Ly" phần nhiều do tâm lý. Nếu chúng ta gọi nó là hoa Bách Hợp, ý nghĩa sẽ xoay chuyển hoàn toàn sang sự đoàn viên, hòa hợp. Vấn đề cốt lõi không nằm ở cái tên, mà nằm ở vị trí bạn đặt nó. Nếu biết cách "bố trận" theo phong thủy và màu sắc, bình hoa Ly không chỉ không gây họa mà còn trở thành "cây nam châm" hút năng lượng tốt cho gia chủ.

Hoa Ly ngày Tết: Chưng sao cho sang, đặt đâu cho phát mà không phạm đại kỵ "ly biệt"?

Đầu tiên, hãy nói về nơi quan trọng nhất: Phòng khách.

Đây là nơi tụ khí, là bộ mặt của cả gia đình. Nếu bạn muốn cầu tài lộc, đừng ngần ngại chọn những cành Ly màu đỏ rực rỡ hoặc vàng hoàng kim. Theo phong thủy, góc Đông Nam của phòng khách là vị trí "Tài vị", đặt một bình Ly đỏ cắm trong lọ vàng kim ở đây sẽ giúp tụ tài khí cực tốt. Một mẹo nhỏ cho các chị em là hãy cắm theo số lẻ (3 hoặc 5 cành), vì số lẻ tượng trưng cho tính Dương, mang lại sự sinh sôi nảy nở. Còn nếu bạn thích sự thanh tao, nhẹ nhàng, một bình Ly trắng cắm trong lọ thủy tinh trong suốt đặt cạnh kệ tivi sẽ giúp không gian bừng sáng, thanh lọc bớt sự ngột ngạt của đồ điện tử.

Tiếp đến là không gian giữ lửa hạnh phúc: Phòng bếp và bàn ăn.

Tết nhất là dịp ăn uống sum vầy, một bình hoa đúng điệu sẽ giúp bữa cơm thêm ngon miệng. Hãy chọn hoa Ly màu cam hoặc vàng chanh cắm trong những chiếc giỏ mây hoặc bình gốm thấp. Màu cam kích thích vị giác, tạo cảm giác ấm cúng, giúp gia đạo thuận hòa, giảm bớt những xung đột vụn vặt. Lưu ý tối quan trọng là phải chọn bình thấp, để khi mọi người ngồi ăn không bị hoa che khuất tầm nhìn, câu chuyện đầu năm mới được rôm rả, liền mạch.

Còn với chốn riêng tư như phòng ngủ, đây là nơi cần sự cẩn trọng nhất.

Nhiều cặp vợ chồng muốn hâm nóng tình cảm thường chọn hoa Ly hồng biểu tượng của sự lãng mạn. Đặt một cành Ly hồng trong lọ gốm nhỏ ở tủ đầu giường quả thực có thể tăng vận đào hoa, tình cảm thăng hoa. TUY NHIÊN, đây là "con dao hai lưỡi". Hương hoa Ly cực kỳ đậm, trong phòng ngủ đóng kín bật điều hòa, mùi hương này có thể gây kích thích thần kinh, dẫn đến khó ngủ, mệt mỏi.

Lời khuyên chân thành là ban ngày bạn có thể để đó cho đẹp, nhưng đến tối hãy chịu khó di chuyển bình hoa ra hành lang hoặc để gần cửa sổ thoáng gió. Và tuyệt đối tránh hoa Ly đỏ trong phòng ngủ, vì màu sắc quá mạnh của nó dễ gây cảm giác hưng phấn quá đà, tâm lý bồn chồn không yên.

Cuối cùng, nếu trong nhà có con cái đang tuổi ăn học hoặc chồng cần thăng tiến sự nghiệp, đừng bỏ qua góc Phòng làm việc/Góc học tập.

Vị trí "Thanh Long" (phía bên trái bàn làm việc) rất hợp với một bình Ly màu tím hoặc hồng đậm cắm trong lọ kim loại. Màu tím tượng trưng cho trí tuệ, sự quyền quý, kết hợp với hành Kim của lọ hoa sẽ giúp đầu óc minh mẫn, sự nghiệp hanh thông.

Trở lại với "cơn ác mộng" phấn hoa tôi đã kể ở đầu, cách giải quyết thực ra rất đơn giản nhưng cần sự tỉ mỉ. Ngay khi nụ hoa vừa hé nở, nhị còn chưa bung phấn, bạn hãy dùng tay hoặc kẹp nhẹ nhàng rút bỏ hết phần đầu nhị đi. Việc này không chỉ giải quyết triệt để vấn đề "vàng ố" quần áo, đồ đạc mà còn giúp hoa tươi lâu hơn gấp đôi, vì cây không mất sức nuôi phấn. Đặc biệt với những gia đình có người bị viêm mũi dị ứng hay hen suyễn, việc rút nhị hoa là bắt buộc, hoặc an toàn hơn là nên đặt hoa ở nơi thoáng khí, tránh xa luồng gió điều hòa phả trực tiếp vào người.

Tết này, chơi hoa là để thưởng ngoạn, để lòng mình vui vẻ phấn chấn. Đừng để những kiêng kỵ mơ hồ làm mình lo âu, cũng đừng vì thiếu hiểu biết mà biến bình hoa đẹp thành phiền toái. Chỉ cần một chút tinh tế trong việc chọn màu, chọn chỗ và xử lý nhị hoa, bình Bách Hợp sẽ thực sự mang đến "trăm sự hòa hợp" cho tổ ấm của bạn.