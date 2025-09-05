Trang Thông tin Chính phủ viết về hình ảnh để đời của Mỹ Tâm, chỉ 1 khoảnh khắc cho thấy sự tinh tế của BTC Đại lễ 2/9

Trưa 4/9, trang Thông tin Chính phủ chia sẻ hình ảnh Mỹ Tâm đứng giữa Quảng trường Ba Đình, mắt rưng rưng hướng về Quốc kỳ, tay đặt lên ngực trái cùng dòng caption:

“TỔ QUỐC TRONG TIM

Bài hát ấy vang trong tim con. Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường/ Bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng/ Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc/ Cùng triệu người ngân vang câu ca. Nước non Việt Nam ta vững bền…

Những ngày tháng 9/2025…”

Bài đăng của trang Thông tin Chính phủ

Những ngày này, hình ảnh Mỹ Tâm biểu diễn tại Đại lễ sáng 2/9 giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử phủ sóng MXH. Mỹ Tâm xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, tóc nâu, bối gọn, không make-up cầu kỳ. Nữ ca sĩ số 1 của Vbiz bừng sáng với đôi mắt rưng rưng, bàn tay đặt lên ngực trái và giọng ca cất lên đầy tự hào, hãnh diện trong khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc.

Mỹ Tâm và khoảnh khắc hát Tiến Quân Ca x Giai Điệu Tự Hào cùng bé Thủy Tiên tại Đại lễ 2/9

Hình ảnh ấy đã thắp sáng cả quảng trường, khiến không khí trở nên lắng đọng và xúc động hơn bao giờ hết. Người có mặt trực tiếp, hay hàng triệu khán giả dõi theo qua màn hình, đều cảm nhận được nguồn năng lượng lan tỏa, một niềm tự hào sâu thẳm khó diễn tả thành lời. Giữa hàng trăm nghệ sĩ, Mỹ Tâm vẫn tỏa sáng theo cách rất riêng. Mỹ Tâm khiến khán giả trầm trồ “Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ để hiểu vì sao gần 25 năm qua, ánh hào quang của Mỹ Tâm vẫn bền bỉ rực rỡ”.

Không cần giới thiệu hoa mỹ, chỉ một ánh mắt rưng rưng, chỉ một cái đặt tay lên ngực cũng đủ trở thành biểu tượng, là khoảnh khắc để đời của Mỹ Tâm

Khi tiếng nhạc vang lên, cả quảng trường lặng đi trong tiếng hát của Mỹ Tâm. Giọng hát nữ trung trầm ấm, vang nhưng vẫn đầy mềm mại của Mỹ Tâm dội vào từng trái tim. Cách nhả chữ dứt khoát, rõ ràng ở những quãng cao không chỉ là kỹ thuật của một nghệ sĩ kỳ cựu, mà còn là tình yêu nước trào dâng hóa thành âm nhạc. Người nghe bất giác “nổi da gà”, cảm thấy nghẹn ngào khi tiếng hát ấy hòa quyện cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Quảng trường Ba Đình.

Nay, khoảnh khắc ấy một lần nữa được tái hiện thông qua bài đăng trên trang Thông tin Chính phủ. Chỉ sau 1 giờ, bài đăng thu về hơn 108 nghìn lượt yêu thích. Khoảnh khắc hát giữa Quảng trường Ba Đình đã trở thành khoảnh khắc rực rỡ nhất của “họa mi tóc nâu”. Không cần giới thiệu hoa mỹ, chỉ một ánh mắt rưng rưng, chỉ một cái đặt tay lên ngực cũng đủ trở thành biểu tượng, là khoảnh khắc để đời của Mỹ Tâm.

Trong ngày trọng đại này, tất cả hướng về Tổ quốc, và trái tim yêu nước là trái tim đẹp nhất

Ban tổ chức Đại lễ 2/9 cho thấy sự tinh tế khi lựa chọn Mỹ Tâm cất cao tiếng hát trong phần Quốc ca - khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Và cô, bằng tất cả trái tim yêu nước, đã biến nó thành hình ảnh khắc sâu vào ký ức công chúng. Từ cái tên Mỹ Tâm - “tâm hồn đẹp, trái tim đẹp” đã cho thấy sự cài cắm thông điệp “Tổ quốc trong tim”. Trong ngày trọng đại này, tất cả hướng về Tổ quốc, và trái tim yêu nước là trái tim đẹp nhất.