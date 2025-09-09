Mới đây, trên trang Fanpage Thông tin Chính phủ có bài viết đăng tải về việc người nổi tiếng vi phạm pháp luật. Trong bài đăng nhắc đến Phùng Thanh Độ (SN 1989) hay còn được nhiều người biết đến với tên Độ Mixi, streamer đình đám sở hữu lượng người theo dõi lớn. Đính kèm theo đó là hình ảnh một người đang sử dụng shisha - loại hình đã bị pháp luật Việt Nam cấm.

Bài đăng mới đây trên Fanpage Thông tin Chính phủ

Trong bài đăng, Fanpage Thông tin Chính phủ trích dẫn các thông tin từ bài viết “KOLs - tầm ảnh hưởng càng lớn, càng phải gương mẫu trước công chúng” của tác giả Nguyễn Thành trên Báo điện tử Công an Nhân dân.

Cụ thể bài đăng như sau:

“Một công dân bình thường vi phạm sẽ bị xử lý, thì một người nổi tiếng vi phạm càng phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn, vì họ có tác động đến cộng đồng. Điều đáng lo ngại từ vụ việc Phùng Thanh Độ hút shisha (loại hình đã bị pháp luật Việt Nam cấm, mời xem lại Nghị quyết 173/2024/QH15 tại diễn đàn Xây dựng chính sách, pháp luật) là phản ứng của một bộ phận người hâm mộ. Thay vì thẳng thắn nhìn nhận sai phạm, nhiều người hâm mộ lại chọn cách bao biện, thậm chí tấn công ngược dư luận bằng những lời lẽ cực đoan. Có người còn tuyên bố "sẵn sàng chiến" với bất kỳ ai dám chỉ trích thần tượng của họ. Đây chính là hệ quả trực tiếp của văn hóa thần tượng mù quáng - khi người hâm mộ đặt niềm tin tuyệt đối, bất chấp đúng sai, biến thần tượng thành "ngoại lệ của pháp luật". Từ góc độ quản lý xã hội, vụ việc này không thể coi nhẹ. Luật pháp đã cấm thì dù là ai, hành vi vi phạm đều cần được chấn chỉnh kịp thời. Cơ quan chức năng vào cuộc không phải để "triệt hạ" một cá nhân, mà để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, cũng như gửi đi thông điệp rõ ràng: Người nổi tiếng không được phép “nhờn luật”. Công chúng cũng cần nhìn nhận khách quan. Phê phán sai phạm là cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc "ném đá tận diệt".





Điều xã hội mong muốn không phải là chôn vùi một cá nhân, mà là để nhân vật này - và những người nổi tiếng khác - nhận ra trách nhiệm của mình, điều chỉnh hành vi.

Không thể mong đợi sự hoàn hảo tuyệt đối, nhưng cần thấy là người nổi tiếng sống đúng với những gì mình từng kêu gọi, từng đại diện.

Một thần tượng không thể vừa hô hào bỏ pod, sống lành mạnh trước truyền thông, vừa phớt lờ pháp luật sau lưng!”

Hiện tại, bài đăng này đang được chia sẻ rầm rộ, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với những quan điểm trong bài viết nêu ra.

Độ Mixi là streamer nổi tiếng, sở hữu nhiều người hâm mộ song anh lại vướng vào nhiều ồn ào về phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh Độ Mixi hút shisha trong một quán bar ở Hà Nội gây tranh cãi dữ dội. Ngay sau đó, anh lên tiếng tiếng thừa nhận hành vi của mình, cho biết bản thân “không biết luật”, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ rằng đã làm việc với cơ quan chức năng về hành vi của mình.

Song, sự việc này của Độ Mixi vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi bởi trong cách xin lỗi, cách giải thích của nam streamer. Đặc biệt là thói quen văng tục, chửi thề trên livestream của Độ Mixi trong đoạn video xin lỗi khiến nhiều người khó chịu. Bởi hiện tượng này dù đã từng bị lên án nhiều năm nhưng anh vẫn đâu lại vào đấy, thay đổi không đáng kể.