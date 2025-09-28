Trang phục lên lớp của 1 cô giáo tiếng Anh khiến từ phụ huynh đến các thầy cô đồng nghiệp tranh cãi dữ dội

Gần đây, trang phục lên lớp của một cô giáo dạy tiếng Anh tại một trường trung học đã trở thành chủ đề gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Trong đoạn video quay trực tiếp tại lớp, cô đứng trước bảng đen màu xanh đậm, trên bảng viết ngay ngắn những từ tiếng Anh như "roughly (thô ráp)", "cruel (tàn nhẫn)", "loyal (trung thành)". Cô mặc một bộ trang phục màu vàng rực rỡ rất nổi bật: áo kiểu hai dây hở vai, viền áo có tay phồng bồng bềnh, ngực áo thêu vài bông hoa nhỏ màu hồng nhạt, thắt lưng buộc nơ cùng màu, mỗi cử động tay áo khẽ rung nhẹ; quần dài màu vàng ôm dáng gọn gàng, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ thông minh hình vuông lấp ló theo động tác. Giọng giảng của cô nhanh nhẹn, vui tươi, khi nói đến kiến thức thì tay vung theo nhịp, học sinh thì tranh nhau giơ tay, không khí sôi nổi thấy rõ.

Thế nhưng, chính một tiết học "náo nhiệt" như vậy lại khiến một số phụ huynh bức xúc. Một nhóm phụ huynh đã cùng nhau gửi đơn khiếu nại lên trường, cho rằng "cô giáo mặc quá bắt mắt, sợ con em tuổi dậy thì bị phân tâm, không tập trung vào kiến thức". Trong quan niệm cố hữu của nhiều phụ huynh, giáo viên phải "mộc mạc, giản dị", dường như việc ăn mặc chăm chút sẽ "phong ấn" năng lực dạy học. Thậm chí có người thẳng thắn nói: "Cô giáo quá xinh, học sinh ra chơi toàn bàn tán về ngoại hình, ngay cả giờ nghỉ cũng bị chiếm mất".

Bộ trang phục gây tranh cãi

Khi sự việc lan rộng trên mạng, dư luận xuất hiện nhiều luồng ý kiến.

Từ góc nhìn phụ huynh, lo lắng tập trung ở chuyện "học sinh bị phân tâm". Một giáo viên tiểu học bình luận: "Tôi cũng là giáo viên, mặc như vậy đi dạy thực sự không phù hợp. Một là kiểu dáng quá hở, trẻ mười mấy tuổi tò mò, dễ bị cuốn hút bởi trang phục; hai là học sinh hay bắt chước, nếu có em mặc theo đến trường thì càng rắc rối. Giáo viên phải có dáng vẻ của giáo viên, trang điểm nhẹ, ăn mặc giản dị mới đúng." Một số phụ huynh khác đồng tình: "Làm thầy làm cô thì phải chú ý hình ảnh, lớp học không phải sàn diễn thời trang."

Từ góc nhìn học sinh và giới trẻ, nhiều người lại nghĩ khác. Có người đùa: "Nếu hồi đó tôi gặp cô giáo tiếng Anh thế này, chắc tiếng Anh từ lẹt đẹt cũng vọt lên top lớp, đi học chẳng dám chớp mắt." Có người phân tích: "Cô giáo ăn mặc đẹp chưa chắc là chuyện xấu, học sinh có thể vì yêu mến cô mà yêu thích môn học, biến sự ngưỡng mộ cái đẹp thành động lực học tập." Thậm chí có người nửa đùa nửa thật hỏi: "Cô giáo này ở trường nào vậy? Giờ còn kịp đăng ký học bổ sung không?"

Ý kiến từ giới giáo viên lại thiên về khía cạnh "tính nghiêm túc và chuẩn mực nghề nghiệp". Một giáo viên chủ nhiệm cấp ba cho rằng: "Lớp học là nơi nghiêm túc truyền đạt kiến thức, nên việc ăn mặc cần có chừng mực. Không phải không được mặc đẹp, mà phải phù hợp với thân phận nhà giáo. Giống như khi họp phụ huynh, chúng tôi sẽ chọn trang phục trang trọng, đó là tôn trọng bối cảnh và người khác. Công chức có đồng phục, nhân viên văn phòng có vest công sở, lý do cũng tương tự." Nhưng cũng có giáo viên trẻ phản biện: "Năm 2024 rồi, hình ảnh giáo viên có thể đa dạng hơn. Miễn trang phục không phản cảm, không cản trở việc dạy, thì chút thời trang đâu có hại gì. Chẳng lẽ chỉ mặc ‘quê mùa’ mới là giáo viên đạt chuẩn?"

Ngoài ra, một số ý kiến tập trung vào chuyện chụp ảnh và phát tán hình ảnh. Có người đặt câu hỏi: "Ảnh này do ai chụp? Giờ học có cho người ngoài vào quay, hay học sinh lén chụp? Nếu là học sinh đăng lên mạng, liệu có xâm phạm quyền riêng tư của giáo viên không?" Cũng có người bàn đến khái niệm "đạo đức nhà giáo": "‘Đạo đức’ có phải chỉ gắn với quần áo không? Quan trọng hơn là giáo viên có kiên nhẫn, giảng giải kiến thức rõ ràng, có trách nhiệm với học sinh hay không. Chỉ vì mặc đẹp mà phủ nhận năng lực giảng dạy thì quá phiến diện."

Tâm điểm của tranh luận này chính là ranh giới giữa "tính nghiêm túc của lớp học" và "quyền thể hiện thẩm mỹ cá nhân". Lâu nay, xã hội gắn với hình ảnh giáo viên nhiều "khuôn mẫu": nghiêm nghị, giản dị, "hòa lẫn đám đông", dường như vẻ ngoài nổi bật sẽ làm mờ đi giá trị cốt lõi của nghề dạy học. Nhưng trong bối cảnh thẩm mỹ ngày càng đa dạng, quan niệm ấy đang dần thay đổi, giáo viên cũng là con người bình thường, có quyền theo đuổi cái đẹp, và "cái đẹp" vốn không đối lập với "tính chuyên nghiệp".

Thực tế, không ít giáo viên gây thiện cảm nhờ hình ảnh "thân thiện và hiện đại": có giáo viên Ngữ văn mặc Hán phục giảng thơ cổ, giúp học sinh nhập vai hơn; có giáo viên Mỹ thuật với phong cách cá tính khơi gợi cảm quan nghệ thuật của học sinh. Vấn đề then chốt có lẽ nằm ở "mức độ": trang phục có thể tinh tế, có phong cách riêng, nhưng không nên quá hở hang hay phô trương đến mức làm loạn trật tự lớp. Rốt cuộc, nhân vật chính của lớp học luôn là tri thức, còn trang phục của giáo viên chỉ nên là yếu tố phụ trợ, chứ không phải tâm điểm.

Cuộc tranh luận về "trang phục của cô giáo tiếng Anh" này có lẽ sẽ không bao giờ có đáp án thống nhất, nhưng nó gợi mở một suy nghĩ rộng hơn: trong môi trường giáo dục, "chuẩn mực" và "cá tính", "truyền thống" và "hiện đại" có thể chung sống hài hòa như thế nào và đó chính là một bước tiến.