Trang Pháp ôm đầu thảng thốt, đồng đội vỡ òa ném đồ trên sân khấu khi nghe kết quả chung cuộc Công diễn 3 show Trung Quốc

Tối 24/5, vòng thi thứ 3 thuộc Công diễn 3 Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã diễn ra. Tại đêm thi này, Trang Pháp và An Kỳ đại diện team thi đấu. Họ kết hợp với hai tỷ tỷ khách mời là Trương Tiểu Uyển và Quản Nhạc biểu diễn tiết mục mang tên Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân. Với việc hát nhảy đồng đều, giàu năng lượng, nhào lộn đẹp mắt và dàn dựng rực rỡ, tiết mục của đội Trang Pháp đã xuất sắc giành được 903 điểm.

Sau tổng cộng 3 vòng thi, đội Trang Pháp đạt tổng thành tích 2703, đứng vị trí thứ 1. Kết quả này đồng nghĩa với việc An Kỳ, Trang Pháp, Lý Tâm Khiết, Diệp Nhất Thiến, Ô Lan Đồ Nhã thẳng tiến vào Công diễn 4. Sau khi nghe MC công bố thành tích chung cuộc, Trang Pháp đã ôm đầu thảng thốt, An Kỳ vui đến ném đồ trên sân khấu. Trong khi các thành viên khác chung đội với cả hai đều vỡ òa bất ngờ, nhảy cẩng lên ăn mừng.

Xếp thứ 2 chung cuộc và cũng giành suất vào vòng Công diễn 4 là đội của Tăng Bái Từ đạt 2604 điểm. Bốn đội vào top nguy hiểm gồm đội Vương Mông 2598 điểm, Trương Nguyệt 2574 điểm, Tôn Di 2505 điểm và Tiêu Tường 2480 điểm. Sau vòng loại trừ, Chị Đẹp Trương Nghệ Thượng và Hầu Vũ là cái tên phải dừng chân ở Công diễn 3 vì nhận được số lượt bình chọn thấp nhất từ khán giả.

Về Trang Pháp, với việc tiếp tục có thêm chiến thắng thuyết phục và ấn tượng tại Công diễn 3, khán giả hy vọng đại diện Việt Nam sẽ có sự thăng hạn vượt bậc trên bảng xếp hạng cá nhân trong chương trình. Trước đó, sau Công diễn 2, Trang Pháp đạt tổng điểm 790, vẫn giữ nguyên vị trí 22 trên BXH như Công diễn 1. Thứ hạng không tăng lên 1 bậc nào, vẫn nằm ngoài top 20 của đại diện Việt Nam khiến netizen sốc nặng. Khán giả Trung Quốc cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 1989 xứng đáng nằm trong top 10.

