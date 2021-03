Trang Pháp hát nhạc phim Gái già lắm chiêu V, drama từ phim nối tiếp?

Tối 7/8, Trang Pháp tung teaser MV Turn Up The Fire (#TUTF). Trước đó, cô tung liên tiếp hai poster nhá hàng cho MV, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc trong năm 2021. Đây chính là bản nhạc phim, đã được hé lộ trong bộ phim điện ảnh Gái già lắm chiêu V - đang tạo được sức nóng ở các rạp phim.

Trang Pháp tung teaser MV Turn Up The Fire

Trang Pháp tiếp tục được hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito tin tưởng giao cho phần nhạc phim sau thành công của ca khúc trong Gái già lắm chiêu 3. Với độ khó tính của hai đạo diễn và sự chỉn chu của Trang Pháp, MV Turn Up The Fire được dự báo sẽ mang đến một chất nhạc và tinh thần đặc biệt.

Teaser mang màu sắc có phần khác biệt so với các bản nhạc phim khác khi được đặt trong bối cảnh của vũ trụ "gái già". Trong trang phục năng động và tóc cột hai bên trẻ trung, Trang Pháp mang đến một Turn Up The Fire sôi động và rất Tây.

Thông điệp của ca khúc phần nào được thể hiện của hai câu hát: "I could look in the mirror and pray that someone'd say I'm the fairest of them all. Or I can just look deep within myself, and love me for what I am." Tôn vinh cổ vũ phái đẹp yêu bản thân là thông điệp được Trang Pháp truyền tải trong nhiều sản phẩm trước đây và lần này cũng không ngoại lệ.

Không chỉ thế, âm nhạc của Turn Up The Fire được tiết lộ sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chỉ mới một hai câu "nhá hàng" trên nền nhạc của bản phối cực kỳ bắt tai, Trang Pháp khiến nhiều người phấn khích khi cho thấy khả năng phát âm tiếng Anh cực chuẩn. Đây cũng là một bước mạo hiểm của cô nàng vốn được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc phim" khi dám đầu tư một MV hoàn toàn bằng tiếng Anh - điều mà ít khi ca sĩ Việt làm từ trước đến nay.

CMV Turn Up The Fire sẽ phát hành vào 20h ngày 9/3 trên kênh YouTube của Trang Pháp.