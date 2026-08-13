Trang Pháp hát “Mãi Là Người Việt Nam” tại khai mạc Miss World ở Hạ Long

Đêm khai mạc Miss World lần thứ 73, đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh, đã diễn ra tối 12/8 với sự góp mặt của 111 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nữ ca sĩ Trang Pháp đảm nhận hai tiết mục mang hai màu sắc âm nhạc và thông điệp hoàn toàn đối lập.

Mở đầu chương trình, Trang Pháp đưa khán phòng vào một không gian lắng đọng với nhạc phẩm "Mãi Là Người Việt Nam" do chính cô sáng tác. Cô khoác lên mình tà áo dài cách điệu sắc trắng tinh khôi, gửi gắm thông điệp về một Việt Nam đậm đà bản sắc.

Không lạm dụng kỹ xảo sân khấu, Trang Pháp chinh phục khán giả bằng kỹ năng thanh nhạc và cảm xúc chân thật. Nữ ca sĩ nhắm mắt, đặt tay lên ngực trái cất cao những ca từ về lòng yêu quê hương đất nước, ca khúc được cô viết từ cảm hứng dịp 30/4 năm ngoái.

Ngay sau phần mở màn mang đậm tính tự hào dân tộc, Trang Pháp chứng minh khả năng biến hóa của một "tắc kè hoa" thực thụ với tiết mục thứ hai mang tên "Hall of Fame". Rũ bỏ hình ảnh nền nã, cô trở lại với phong thái sắc sảo, quyền lực và quyến rũ trong bộ dạ hội sắc đỏ.

Đứng cạnh 111 người đẹp sở hữu chiều cao ấn tượng đến từ khắp các châu lục, Trang Pháp không hề bị lu mờ. Nữ nghệ sĩ dí dỏm bật mí "vũ khí bí mật" của mình là đôi giày cao 15cm để có thể sải bước cùng các đại diện nhan sắc toàn cầu. Cô vừa duy trì sự tương tác tự nhiên với dàn thí sinh, vừa xử lý trọn vẹn những nốt cao của một ca khúc quốc tế. Lời bài hát cũng là lời chúc cô dành cho các thí sinh năm nay: Tự tin theo đuổi giấc mơ nhan sắc, nỗ lực vượt qua mọi giới hạn và ghi danh vào bảng vàng danh vọng.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Cám ơn ban tổ chức Miss World 2026 đã cho mình cơ hội biểu diễn và giao lưu cùng các thí sinh. Dù chưa có nhiều thời gian tiếp xúc, tôi nhìn thấy mỗi cô gái ở đây đều xinh đẹp và tràn đầy năng lượng tích cực. Tôi tin rằng sự có mặt của họ không chỉ về vẻ đẹp bên ngoài mà còn về trí tuệ, tâm hồn bên trong".

Nguồn ảnh: BTC

PV