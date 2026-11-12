Tràng An được ghi danh Di sản địa chất tiêu biểu thế giới

Ngày 6/11, tại Monchique (Bồ Đào Nha), Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) công bố Danh sách 100 địa điểm Di sản địa chất lần thứ ba (The Third 100 IUGS Geological Heritage Sites). Trong danh sách này, địa danh “Karst nhiệt đới Tràng An” (Trang An Tropical Karst), tỉnh Ninh Bình, Việt Nam được vinh danh tại mã số 283, trang 95 của danh mục công bố. Theo đánh giá của IUGS, Tràng An là một trong những hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới về hệ thống karst nhiệt đới từng bị biển xâm thực, sau đó nổi lên trên đất liền. Đây là khu vực có giá trị khoa học đặc biệt, phản ánh rõ nét quá trình hình thành, tiến hóa địa hình karst cũng như những biến động địa chất và môi trường trong lịch sử tự nhiên.