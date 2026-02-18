Trấn Thành vướng tranh dữ dội khi viết lời chúc khiến LyLy suýt khóc, Quốc Anh sượng trân

Những ngày đầu năm, Trấn Thành và dàn sao Thỏ Ơi!! dành nhiều thời gian để giao lưu khán giả. Dàn nghệ sĩ còn có những phút giây lì xì đầu năm, trò chuyện vui vẻ với nhau trong hậu trường. Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc "gieo quẻ" của Trấn Thành khi phát lì xì cho đồng nghiệp lại bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi khắp mạng xã hội.

Theo đó, Trấn Thành chuẩn bị nhiều bao lì xì với đủ mệnh giá từ 20.000, 50.000 đồng đến vài triệu đồng. Không chỉ đơn thuần là lì xì lấy hên, nam MC còn chuẩn bị thêm những mảnh giấy ghi lời chúc đầu năm để các nghệ sĩ bốc thăm. Anh hào hứng chia sẻ: "Lời chúc rất linh nghiệm, năm rồi nhiều người nhắn tin tôi nói anh nói gì đầu năm là đúng luôn". Chính câu khẳng định này khiến phần bốc thăm trở nên kịch tính hơn hẳn.

Mọi chuyện bắt đầu gây xôn xao khi đến lượt Quốc Anh bóc trúng mảnh giấy có nội dung: "Có bồ là con trai". Khi Quốc Anh khui lời chúc này, anh thoáng chững lại vài giây. Quốc Anh lộ rõ vẻ "sượng trân", nụ cười gượng gạo khó giấu. Bởi lẽ, ai cũng biết Quốc Anh vừa trải qua chuyện tan vỡ với Mlee cách đây không lâu. Dù có thể chỉ là một câu trêu đùa cho vui, nhưng việc đụng chạm đến chuyện tình cảm theo cách khá nhạy cảm khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái thay cho nam diễn viên.

Chưa dừng lại ở đó, đến lượt LyLy, nữ ca sĩ bóc trúng "quẻ" với nội dung: "Coi chừng trục trặc tình cảm, cẩn thận phát ngôn". Khác với sự ngượng ngùng của Quốc Anh, biểu cảm của LyLy càng khiến cư dân mạng chú ý. Gương mặt cô lộ rõ vẻ khó chịu, đôi mắt đỏ hoe như suýt khóc.

Khi LyLy cố giấu mảnh giấy thì Trấn Thành giật lại, sau khi anh đọc được dòng chữ thì cũng hoang mang. LyLy thẳng thắn hỏi lại: "Sao chúc không có lời nào tích cực vậy anh?". Khoảnh khắc này nhanh chóng được cắt clip và lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, netizen chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng đây đơn thuần là trò chơi bốc thăm ngẫu nhiên, Trấn Thành chỉ đang tạo không khí vui vẻ đầu năm. Với những người theo dõi anh lâu năm, phong cách "gieo quẻ" vừa hài hước vừa mang tính nhắc nhở như thế này đã không còn xa lạ. Như Pháo bốc trúng thăm mua được nhà nhưng tăng cân, hay Anh Đức trúng 2 dự án lớn, Văn Mai Hương phải cẩn thận tiền bạc... Họ cho rằng vì thân thiết nên nam MC mới thoải mái đùa như vậy, và việc bốc trúng nội dung nào hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng lời chúc đầu năm vốn mang ý nghĩa khởi đầu may mắn, tích cực. Việc đề cập đến trục trặc tình cảm hay câu nói liên quan đến xu hướng yêu đương trước đông người bị đánh giá là thiếu tinh tế. Một số bình luận thẳng thắn nhận xét Trấn Thành đùa hơi quá, bằng chứng là LyLy, Quốc Anh không thực sự thoải mái với tình huống này.

Trấn Thành vốn nổi tiếng là nghệ sĩ hoạt ngôn, thường xuyên tạo cao trào cảm xúc trong các chương trình giải trí. Chính lối dẫn dắt mạnh mẽ này giúp anh nhiều lần tạo nên những khoảnh khắc viral. Nhưng cũng không ít lần, sự thẳng thắn ấy đẩy anh vào tranh cãi vì ranh giới giữa hài hước và thiếu tinh tế đôi khi rất mong manh.