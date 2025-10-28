Trấn Thành: "Tàn nhẫn! Vô tâm! Anh nhắc mấy đứa!"

Nếu ai hỏi “người tự dìm mình mà vẫn khiến cả cõi mạng cười ngất” là ai, thì chắc chắn phải nhắc đến Trấn Thành - cây hài có “bản lĩnh tự hạ bệ nhan sắc” nhất Vbiz.

Mới đây, nam MC quyền lực lại tiếp tục “gây bão” mạng xã hội chỉ vì… chiếc bụng mỡ "huyền thoại" . Không đợi dân mạng “ra tay”, Trấn Thành tự bóc phốt chính mình bằng loạt ảnh “dìm hàng” được đăng tải công khai trên trang cá nhân.

Trấn Thành tự "dìm", ví mình như con "bò biển"

Và tất nhiên, kèm theo đó là những dòng trạng thái hài hước: “Cho bà nào chưa biết về con bò biển. Khỏi dìm! Tôi tự bóp cổ chết trước! Tôi tự hiến bức hình này!”.

Chưa dừng lại ở đó, khi loạt ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt, nam MC lại tiếp tục lên mạng hài hước trách móc editor: "Mấy đứa quá tàn tệ với anh! Chỉ 1 động tác nhỏ thôi! Một trái tim, một chiếc lá, một tấm khiêng sao không vẽ che cái “bịch bánh canh” của anh lại!

Tôi chơi game vẽ nào cánh chim, nào cánh bướm. Tôi kéo xe vẽ dải ngân hà. Sao tôi loã lồ như con hà mã như vậy mà không vẽ cho được một cái yếm đào là anh thấy cái tâm mấy đứa ác như Tư Ngọc (Ninh Dương Lan Ngọc - pv).

Chiếc "bụng mỡ" của Trấn Thành "gây bão" mạng xã hội

Anh buồn mà bữa nay anh stress anh ăn nhiều hơn đó! Độc ác! Nhẫn tâm! Tàn Nhẫn! Vô tâm! Anh nhắc mấy đứa! Người cần nhắc nhất là con nhỏ “vợ thằng Sáu” (Diệu Nhi-pv). Em bớt biểu cảm lại! Em giết anh không gương đao! Chí mạng!

Hở cái trống ra, nhục có 1 thôi! Em biểu cảm cái nó nhân lên 10 lần! Cả thế giới đang tập trung vô miếng mỡ của tui! Thật sự suy sụp!".

Cư dân mạng thì khỏi nói – cười “ná thở” trước màn “tự dìm” của Trấn Thành. Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả để lại những lời trêu đùa nam MC đình đám. Nhiều sao Việt cũng bình luận hài hước. Văn Mai Hương viết: "Xin lỗi anh mà em mắc cười quá ha ha! Tí em ship anh 3 cốc chè", Diệu Nhi thì dí dỏm phân trần: "Không phải, Hai nghe bé nói, ý là cái mắt của bé á là nó… Nhưng mà cái miệng bé á Hai, là nó đang... Bé không biết dùng từ gì để biện minh luôn chết không cơ chứ"...

Trấn Thành lại khéo léo biến áp lực về ngoại hình thành câu chuyện hài hước

Có thể thấy, thay vì né tránh hay phản ứng gay gắt, Trấn Thành lại khéo léo biến áp lực về ngoại hình thành một mẩu chuyện vui, vừa duyên dáng, vừa khiến người xem cảm thấy thoải mái và đồng cảm hơn với anh.