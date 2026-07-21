Trấn Thành "sượng chín người" khi lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Mới đây, netizen xôn xao bàn tán trái chiều khi MC Trấn Thành chính thức góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (The 100 Most Handsome Faces) do TC Candler công bố. Đây là lần đầu tiên ông xã Hari Won có tên trong danh sách đề cử của bảng xếp hạng nhan sắc nổi tiếng này.

Trấn Thành gây chú ý khi lọt vào đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026

Không để dư luận thêm xôn xao, ngay lặp tức Trấn Thành đã có phản ứng trực tiếp. Nam MC hài hước cho biết bản thân cũng không tin nổi, "sượng chín người" khi thấy tên mình góp mặt trong danh sách cùng các mỹ nam, mỹ nhân quốc tế. Màn "tự cà khịa" đúng phong cách Trấn Thành khiến cư dân mạng thích thú, thi nhau trêu đùa với nam MC.

Cụ thể, Trấn Thành chia sẻ: "Ê mấy bà, ai bình chọn tui vậy. Tui mắc cười quá, họ có nhầm lẫn gì không ta. Nhiều khi chỉ là 100 gương mặt đẹp nhất phường Thạnh Mỹ Lợi thôi hông ta? Hay 100 gương mặt đẹp nhất thế giới… Vbiz thôi nhỉ? Chứ sao mà toàn thế giới được ta? Tui sượng chín người nãy giờ! Nó lạ lẫm quá".

Chưa hết, dưới bài đăng, Trấn Thành tiếp tục để lại bình luận khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả: "Hay họ đưa mình nhầm hạng mục ta: Top 100 tâm hồn đẹp nhất thế giới phải không? Còn đây là đùa thôi phải không? Ai đó hãy trả lời tôi". Hiện bài đăng của Trấn Thành vẫn đang nhận được lượng tương tác lớn.

Nam MC cũng giật mình, có phản ứng dở khóc dở cười

Trấn Thành cũng thừa nhận sượng trân, ngại ngùng khi thấy mình trong đề cử

Danh sách The 100 Most Handsome Faces do TC Candler thực hiện là một trong những bảng xếp hạng nhan sắc được cộng đồng mạng quốc tế quan tâm hằng năm. Đây mới chỉ là danh sách đề cử, sau đó TC Candler sẽ tiếp tục tổng hợp, đánh giá và công bố Top 100 chính thức vào cuối năm.

Thực tế, Trấn Thành không phải kiểu nghệ sĩ gắn liền với hình tượng "nam thần". Ngược lại, nhiều năm qua, anh nhiều lần viral vì những khoảnh khắc tăng cân thấy rõ. Nam MC còn rất biết cách "tự dìm" khi lấy chính chiếc bụng mỡ của mình làm content, thoải mái pha trò mỗi khi bị khán giả trêu ngoại hình. Chính vì vậy, việc bất ngờ được đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới càng khiến cả cư dân mạng lẫn chính Trấn Thành không khỏi ngỡ ngàng.

Trước đó, Trấn Thành nhiều lần tự dìm ngoại hình để tạo tiếng cười cho khán giả

Theo giới thiệu từ TC Candler, bảng xếp hạng The 100 Most Handsome Faces không đơn thuần dựa vào bình chọn của người hâm mộ. Từ năm 2016, tổ chức này mở rộng việc tiếp nhận đề cử thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X (Twitter) và Instagram, cho phép khán giả gửi đề cử và tương tác. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những nguồn tham khảo. Hội đồng của TC Candler sẽ đánh giá tổng hợp dựa trên nhiều tiêu chí như nhan sắc, thần thái, sức hút, sự thanh lịch, nét tự nhiên, tính độc đáo cũng như mức độ ảnh hưởng của nhân vật đối với công chúng trên phạm vi toàn cầu. Bảng xếp hạng cũng không giới hạn quốc tịch, nghề nghiệp hay màu da, hướng đến việc tôn vinh những gương mặt nổi bật trên thế giới.

Việc xuất hiện trong danh sách đề cử đồng nghĩa nhân vật đã được TC Candler ghi nhận và đưa vào quá trình xem xét. Sau đó, hội đồng sẽ tiếp tục đánh giá, sàng lọc trước khi công bố Top 100 chính thức vào cuối năm.

Trấn Thành không phải nghệ sĩ Việt đầu tiên góp mặt trong danh sách đề cử của TC Candler. Trước đó, nhiều gương mặt quen thuộc của Vbiz như Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh, Isaac, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Tóc Tiên, Ninh Dương Lan Ngọc... cũng từng xuất hiện trong danh sách đề cử hoặc lọt Top 100 chính thức qua các năm. Việc có tên trong bảng xếp hạng này luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ trong nước.

Trước Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ Việt cũng góp mặt trong danh sách đề cử này

Tuy nhiên, kết quả của TC Candler cũng thường xuyên trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Bởi lẽ, bên cạnh yếu tố tương tác và đề cử từ công chúng, hội đồng của TC Candler còn đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như thần thái, sức hút, nét đẹp tự nhiên, sự thanh lịch và tầm ảnh hưởng. Đây đều là những yếu tố mang tính cảm quan nhất định, nên việc một gương mặt được xếp hạng cao hay vắng mặt trong Top 100 đôi khi tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.