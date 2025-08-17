Tối 16/8, tập 12 Em Xinh Say Hi lên sóng thu hút đông đảo khán gỉa theo dõi. Trong tập này, các Em Xinh Say Hi lần lượt mang lên sân khấu những tiết mục solo. Và hơn cả kỳ vọng, các Em Xinh đã có những màn trình diễn cực cháy và được đánh giá là đáng xem nhất từ đầu chương trình.

Trên sân khấu solo, Saabirose đã mang đến sự bất ngờ cho khán giả khi mang hình ảnh một phụ nữ sâu lắng, nhiều cảm xúc qua tiết mục Lời Thú Tội. Sau trình diễn, Trấn Thành dành nhiều lời khen cho nữ rapper, và nhận xét Saabirose sẽ thành công, vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Gây chú ý, Trấn Thành còn gợi ý Saabirose tìm kiếm tình yêu để nữ rapper có nhiều thêm cảm xúc đậm đà. Ngay sau câu nói này, bên dưới khán giả hú hét liên tục. Trong khi đó, ở phòng chờ thì các Em Xinh khác cũng rần rần, đặc biệt là Orange còn đáp lại Trấn Thành: "Có rồi anh ơi, anh khỏi nhắc, nhắc thừa rồi". Còn Bích Phương thì khẳng định luôn Saabirose và người ấy đã "đậm đà lắm rồi".

Ở trên sân khấu, Saabirose cười bẽn lẽn, xong rồi trả lời chung chung với Trấn Thành: "Chắc có bồ thì con người đậm đà lên". Trấn Thành lúc này vẫn chưa biết gì, tiếp tục "gả" Saabirose, nhưng khán giả và các Em Xinh còn lại chỉ biết cười vì ai cũng có cho mình đáp án về người ấy của Saabirose.

Trấn Thành làm lộ chuyện hẹn hò của Saabirose

Hội chị em biết tuốt khi nghe Trấn Thành khuyên Saabirose nên có người yêu

Biểu cảm bẽn lẽn của nữ rapper khi nhắc đến chuyện có bạn trai

Dù chưa công khai nhưng nhiều người ngầm biết về mối quan hệ của Saabirose và 7dnight. Sau Rap Việt mùa 4, ai cũng nhận ra hai người này trở nên khắng khít hơn. Cặp đôi không chỉ collab trong âm nhạc mà còn "dính như sam" từ sự kiện cho đến ngoài đời thường.

Đơn cử như sự kiện thể thao đặc biệt VieON All-Star Championship 2025 hồi tháng 6 vừa qua, Saabirose và 7dnight bị soi triệt để, từ cử chỉ ngọt ngào khi đứng cạnh nhau, đàng gái cổ vũ đàng trai đá banh cho đến khoảnh khắc 7dnight lấy huy chương của mình đeo thẳng lên cổ Saabirose như cách "đánh dấu chủ quyền". Đáng nói hơn, dù vướng loạt đồn đoán hẹn hò nhưng dường như cả hai không có ý định giấu đi, thậm chí còn tương tác vô cùng lộ liễu.

Saabirose và 7dnight bị soi kỹ khi xuất hiện cùng nhau

Trước đó, trên trang cá nhân, 7dnight giống Tăng Duy Tân đu trend xếp hạng các Em Xinh Say Hi. Không để đoạn clip kéo dài quá lâu, 7dnight khi vừa thấy hình Saabirose xuất hiện liền xếp ngay vào hạng đầu tiên. Vừa xong nhiệm vụ, nam rapper không ngần ngại kết thúc đoạn clip, chẳng buồn xếp hạng thêm ai.

Màn công khai "top 1 trong lòng" của 7dnight khiến hội fan "đẩy thuyền" thêm phần phấn khích. Không những vậy, bên dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và bạn bè còn tranh thủ vào "xác nhận giùm" mối quan hệ giữa 7dnight và Saabirose. Khiến dân mạng bật cười chính là màn "check var" của Tăng Duy Tân. Giọng ca Bên Trên Tầng Lầu - người mở màn "trend công khai" - đã để lại bình luận cực ẩn ý: "À thế à".

7dnight và Saabirose lộ loạt hint hẹn hò rõ như ban ngày

7dnight (tên thật Ngô Tuấn Đạt) được biết đến nhiều từ Rap Việt mùa 4. Trong khuôn khổ game show, 7dnight là thí sinh đầu tiên nhận đặc quyền first choice (lựa chọn đầu tiên) từ BigDaddy. Nam rapper đi thẳng một mạch đến chung kết Rap Việt bằng cá tính âm nhạc độc lạ, song hành với câu chuyện của một rapper vượt lên nghịch cảnh.

Với những khán giả theo dõi sát sao rap Việt, cái tên 7dnight đã nổi lên từ trước Rap Việt mùa 4. Một số bản rap của 7dnight như Won, Cơm áo gạo tiền, 37 đây này gây chú ý vì được rap bằng giọng Nghệ An, trên nền âm nhạc đầy cảm hứng của trap.

7dnight còn gây sốt với ca khúc Không sao cả, đạt 1 tỷ lượt xem trên TikTok, xếp vị trí thứ 5 trong top 50 bài hát toàn cầu của TikTok BillBoard (tính từ 27/1-2/2). Đây là ca khúc nhạc Việt duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng này. Đoạn nhạc "Gwèn-chá-nà đing đíng đing đình đing" trong ca khúc tạo trào lưu tại Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.