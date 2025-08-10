Nếu đã quen với hình ảnh trong sáng, ngọt ngào và đầy nữ tính của Hari Won trên sân khấu hay các gameshow, khán giả chắc chắn sẽ không khỏi giật mình khi nhìn thấy tạo hình của cô trong bộ phim Trùm Cỏ (2015). Trong dự án này, nữ ca sĩ - diễn viên gốc Hàn đảm nhận vai Ngô Đồng, một cô nàng có làn da ngăm đen cháy nắng, phong thái mạnh mẽ, dáng đi hai hàng cực manly và đặc biệt mê mô tô độ. Từ mái tóc cắt ngắn lòa xòa, khuôn mặt trang điểm tối màu, trang phục bụi bặm nhăn nhúm cho tới ánh mắt sắc lạnh, tất cả khiến Hari Won trở nên khó nhận ra đến mức nhiều fan thốt lên: “Không tin nổi đây là bà xã Trấn Thành!”.

Diện mạo gây sốc của Hari Won

Ngô Đồng trong Trùm Cỏ là một nhân vật cá tính, gai góc, hoàn toàn khác biệt với những vai diễn xinh xắn, dễ thương mà Hari từng đảm nhận trước đó. Nhân vật này không chỉ mạnh mẽ về ngoại hình mà còn sở hữu nội tâm kiên định, dám nghĩ dám làm và không ngại va chạm. Sự xuất hiện của Ngô Đồng mang lại một màu sắc khác lạ, góp phần tạo nên những tình huống vừa hài hước, vừa kịch tính cho mạch phim.

Chính bản thân Hari Won từng thừa nhận đây là lần hiếm hoi cô được “thoát xác” khỏi những vai hiền lành, nữ tính để trở nên “đàn ông” hơn. “Trước giờ Hari toàn diễn các nhân vật xinh xắn, dễ thương, nói chung là ‘đàn bà’. Lần này Hari khác biệt so với những lần trước, rất ‘đàn ông’, cá tính, mạnh mẽ”, cô hào hứng nói. Đáng chú ý, thời điểm đó Hari Won nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng cô vẫn từ chối để tập trung hoàn toàn cho Trùm Cỏ. Nữ diễn viên coi đây là cơ hội để bộc lộ những khía cạnh tiềm ẩn của bản thân, đồng thời rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Dù phim không tạo tiếng vang lớn về doanh thu, hình ảnh Hari Won cháy nắng, bụi bặm, phóng khoáng vẫn là một dấu ấn thú vị trong sự nghiệp của cô.

Trước Trùm Cỏ, Hari Won đã là cái tên quen thuộc của showbiz Việt. Sinh năm 1985 tại Hàn Quốc, cô mang trong mình hai dòng máu Việt - Hàn, nói tiếng Việt với chất giọng lơ lớ đặc trưng. Hari Won gây chú ý lần đầu khi tham gia chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú, sau đó chính thức bước vào làng nhạc với loạt hit như Hương Đêm Bay Xa, Anh Cứ Đi Đi,... Bên cạnh ca hát, Hari Won cũng hoạt động năng nổ ở mảng diễn xuất với các bộ phim như Chàng Trai Năm Ấy, 49 Ngày, Bệnh Viện Ma,…

Sau một thập kỷ kể từ ngày Trùm Cỏ ra mắt, Hari Won giờ đây vẫn giữ được sức hút nhờ ngoại hình trẻ trung, phong cách thời trang tinh tế và tính cách duyên dáng. Cô kết hôn với MC, diễn viên Trấn Thành năm 2016, trở thành một trong những cặp đôi thị phi nhưng cũng đông người hâm mộ nhất nhì làng giải trí. Vai Ngô Đồng với tạo hình lạ hoắc năm đó không chỉ là một cú sốc về thị giác mà còn là minh chứng cho sự dám thử, dám thay đổi của Hari Won trên con đường nghệ thuật.